CBRE、アセットマネジメント部門受託案件に対する初のセイムボート出資を実行

シービーアールイー株式会社

シービーアールイー株式会社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO 辻貴史、以下CBRE）は2月4日、茨城県つくば市に所在する大型物流施設に対し、海外投資運用会社と共同で投資を実行したことを発表します。同社およびCBREは共同で特定目的会社を設立し、当該特定目的会社により2025年12月に当該施設を受託財産とする信託受益権の取得が行われました。本プロジェクトは、CBREにとって初のセイムボート出資案件となります。

本プロジェクトは、既存顧客からの紹介により実現し、CBREがマイナー持分出資をしました。取得後は、CBREがアセットマネジメント業務を担い、投資助言を行います。セイムボート出資により、当プロジェクトの投資家をはじめとするステークホルダーとの利害関係の整合と、中長期的な価値向上に対して一層強固なコミットメントの実現を目指してまいります。

当該施設は、汎用性に優れた大型マルチテナント型物流施設です。最新設備を備え、幅広いテナントニーズに対応可能です。主要高速道路や鉄道駅へのアクセスも良好であり、首都圏と北関東を結ぶ物流拠点として高い競争力を有しています。

今回の事業者自らもファンドに出資するセイムボート出資は、CBREにおける新たな取り組みであり、当社従来のビジネスにおける収益基盤とは異なる形で、中長期的な発展性を追求し、お客様と同じ目線で価値創造を目指していきます。CBREはアセットマネジメント機能だけに留まらず、リーシング、売買仲介、プロジェクトマネジメントなど、全社のさまざまな専門性と経験を最大限に活用し、ワンチームとなって付加価値の向上に取り組みます。セイムボート出資による安心感や信頼感の醸成に加え、部門横断的な連携を通じて、お客様の多様なニーズに応え、他社との差別化を図りながら、より高品質なサービスと投資機会を創出してまいります。

＜プロジェクト概要＞

茨城県つくば市大型物流施設共同投資プロジェクト

施設用途：倉庫・事務所

所在地：茨城県つくば市

構造：鉄骨造・地上 4階建て

CBREサポート業務*（*予定を含む）

・アセットマネジメント（投資助言）

・リーシングマネジメント（賃貸仲介）

本プロジェクトのアセットマネジメントに関するお問い合わせ

シービーアールイー株式会社（CBRE）

アセットマネジメント部 部門長

エグゼクティブ ディレクター 野津 彰 akira.nozu@cbre.com TEL080-7091-3023

アセットマネジメント部 アクイジションズ

シニア アセットマネジャー 餅田竜馬 ryoma.mochida@cbre.com TEL080-4179-0292

CBREアセットマネジメントについて(https://www.cbre.co.jp/services/invest-finance-and-value/capital-markets/asset-management)

CBRE アセットマネジメントは、事業用不動産資産を所有する法人のお客様に対して、不動産投資のライフサイクルであるソーシング、アクイジション、期中運営、売却のすべての段階を通じて、助言やサポートを行い、様々な制約条件の下で投資不動産から得られる利益の最大化をサポートいたします。オフィス、物流施設、リテール、ホテル、ヘルスケア施設など、多岐にわたるアセットタイプについて、CBREの総合力を活用し、リーシング、仲介、プロパティマネジメント、鑑定、リサーチ、プロジェクトマネジメントなどの各サービス部門とも連携して、お客様の最適な投資運用の実現をお手伝いいたします。

シービーアールイー株式会社について

シービーアールイー株式会社は、米CBREグループの日本法人で、不動産賃貸・売買仲介サービスにとどまらず、各種アドバイザリー機能やプロパティマネジメント、不動産鑑定評価などの20以上の幅広いサービスラインを全国規模で展開する法人向け不動産のトータル・ソリューション・プロバイダーです。CBREの前身となった生駒商事が1970年に設立されて以来、半世紀以上にわたり、日本における不動産の専門家として、全国9拠点で地域に根ざしたサービスを展開してきました。企業にとって必要不可欠な「ビジネスインフラ」として認められる不動産アドバイザリー&サービス企業を目指して、国内約1,700名*のプロフェッショナル（*子会社を含む）が、最適かつ的確な不動産ソリューションを中立的な立場で提供いたします。詳細につきましては日本国内ホームページ www.cbre.co.jp をご覧ください。公式SNSアカウント LinkedIn | X | Facebook

CBREグループについて

CBREグループは、「フォーチュン500」や「S&P 500」にランクインする、米国・ダラスに本社を構える世界最大の事業用不動産サービスおよび投資顧問会社です（2024年の売り上げベース）。全世界で140,000人以上の従業員(ターナー＆タウンゼントの従業員を含む)を擁し、100カ国以上で、アドバイザリー（リーシング、不動産売買、不動産デットオリジネーション、事業用不動産ローン、不動産鑑定評価）、ビルディングオペレーション＆エクスペリエンス（ファシリティマネジメント、プロパティマネジメント、フレキシブルオフィス、デジタルインフラサービス）、プロジェクトマネジメント（プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメント、コストコンサルティング）、リアルエステート・インベストメント（不動産投資マネジメント、不動産投資開発）の4つの事業セグメントを通じて、クライアントにサービスを提供しています。