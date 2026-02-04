Quollio、メタデータ運用基盤をAIへ繋げる新サービス「Quollio INTEGRAL」を提供開始

株式会社Quollio Technologies

株式会社Quollio Technologies（所在地：東京都港区、代表取締役社長CEO：松元亮太、以下 Quollio）は、企業固有の業務文脈や事業判断の前提をAIに正しく継承するためのプロフェッショナルサービス「Quollio INTEGRAL（クオリオ インテグラル：∫）」を本日より提供開始します。

Quollio INTEGRALは、データカタログを単なる人のための検索・管理ツールとしてではなく、AIが参照・実行するための「企業固有の文脈や前提を整備する」メタデータ運用基盤として再定義します。メタデータを実際の業務や事業判断におけるAIの挙動に接続する設計に落とし込むことで、AI活用の高度化を実現します。戦略策定やAI効果検証といった上流のコンサルティング領域から、実際のデータカタログ実装、さらには日々のナレッジ入力・更新を含む運用（BPO）までを、「DELTA（デルタ：Δ）」と呼称するサービス群として体系化し、企業のフェーズに合わせて提供します。

背 景：AI活用が進むなかで浮き彫りになる「コンテキストの欠如」

生成AIの導入が急速に進む中、多くの企業が「AIが自社固有の用語や業務ルールを理解できず、実務で使えない」という壁に直面しています。

一般知識には強い一方で、企業内に特有の前提条件や意味づけなどの情報が欠如しているため、AIの回答が的外れになったり、事実に基づかない回答が発生するケースが少なくありません。

この問題の本質はAIの性能ではなく、AIに与えるべき企業固有の文脈や前提が体系的に整備・活用されていない点にあります。AIを単なるツールではなく「共に働くパートナー」へと進化させるためには、データそのものだけではなく、その背景や意味といった「文脈や前提」を、AIが理解できる形で供給する仕組みが不可欠です。

データカタログ活用で多くの企業が陥る課題

データカタログの導入は広がりつつありますが、実際のプロジェクトでは以下のような課題に直面するケースが少なくありません。

- 何をどこまで整備すべきか分からず、プロジェクトが形骸化する- 現場の入力負荷が高く、継続的な更新が行われない- 活用イメージが描けず、AIや業務改善につながらない- 導入・運用を自走できず、結局は属人化する

本サービスは、これらの課題を構想・実装・運用・価値検証までを分断せずに支援する統合的なアプローチで解決します。

「Quollio INTEGRAL」サービス概要：

本サービスは、企業内に分散した企業固有の文脈や前提などの背景情報をメタデータとして体系化し、AI活用につなげるためのプロフェッショナルサービスです。

本サービス名は、数学の積分（Integral：∫）に発想を得ています。

- DELTA (Δ)：日々の業務におけるデータ定義、ルール策定、運用入力といった「小さな価値の断片」- INTEGRAL (∫)：それらを積み重ね、統合された「企業全体のデータ活用力・知性」

「個々の小さな価値（Δ）の積み重ねこそが組織全体の不可欠な価値（∫）を生む」という思想のもと、構想から実運用までをワンストップで支援するサービスになります。

4つの「Δ」サービスカテゴリ

本サービスでは、以下の4つのフェーズに対応する「Δ」サービスを提供します。製品導入前の戦略検討から、導入後の定着・効果検証まで、企業の状況に応じた支援が可能です。

Δ1（デルタ ワン）：Strategic Advisory（戦略・ガバナンス策定）

- 内容：AI活用を見据えたデータマネジメントの「上流設計」に対し、メタデータ整備の観点から「何を、何のために、どの粒度で管理するのか」について、専門的知見に基づく意思決定支援を提供します。- 対象：当社のデータインテリジェンスプラットフォーム「Quollio Data Intelligence Cloud（以下、QDIC）」の利用有無に関わらず、データ戦略・AIガバナンスの策定を目指す全ての企業

Δ2（デルタ ツー）：Implementation & Enablement（製品最適化・定着支援）

- 内容：策定したルールに基づき、QDICへの実装を行います。組織構造に合わせたQDICの権限設計やワークフロー設定を行い、組織への定着をリードします。- 対象：QDIC導入済および導入予定企業

Δ3（デルタ スリー）：Operation & Enrichment（運用・入力支援）

- 内容：多くの企業が挫折する「初期データ入力」と「鮮度の維持」をQuollioが代行・支援します。既存の仕様書やベテラン社員へのヒアリングを通じて暗黙知を言語化し、知識基盤の「空欄」を埋めることで、現場の負荷を最小化しながらナレッジベースを構築します。- 対象：QDIC導入済および導入予定企業

Δ4（デルタ フォー）：AI Impact PoC（AI活用効果の検証）

- 内容：整備したメタデータが、AIの回答精度に与えるインパクトを可視化します。カタログの有無による回答の違いなどに基づき、AI投資およびメタデータ整備の効果を検証します。- 対象：QDICの利用有無に関わらず、メタデータのAI活用効果を可視化したい全ての企業提供価値：AI活用を「実験」から「実装」へ

本サービスの活用により、企業は以下の価値を実現できます。

- AIが企業固有の文脈を理解し、信頼できるアウトプットを生成- 人とAIの協働による意思決定スピードと品質の向上- 暗黙知を形式知として蓄積し、組織の知的資産を将来へ継承

これまでのデータカタログは、「人がデータを探す時間の短縮」が主な導入効果とされてきました。しかしAI時代においては、「AIの自律性をいかに高めるか」こそが、真の競争力となります。

これは、「AI」という共働パートナーに対し、業務マニュアルやルールブックを体系的に整備することに等しく、Quollio INTEGRALはそのための“教科書”を設計・実装する役割を担います。

サービス提供開始時期・対象

提供開始：本日より提供開始

対 象 ：生成AI活用を推進するエンタープライズ企業

提供形態：プロジェクト型プロフェッショナルサービス（内容・期間は個別相談）

お客様の課題やフェーズに合わせ、必要な「Δ」サービスを組み合わせて提案

価 格 ：個別見積もり（支援内容・期間・体制に応じる）

今後の展開

Quollioは今後、業界別ユースケースに対応したテンプレート拡充や、MCPサーバーを活用したAIエージェントとの連携支援など、サービスラインナップを順次拡張していく予定です。

製品提供にとどまらず、AI時代のデータ活用を実践的に導くパートナーとして、専門性と知見の社会還元を強化してまいります。

【株式会社Quollio Technologiesについて】

Quollio Technologies は、人類が持続的に価値を創造し、社会の課題を解決できる未来を目指すデータテクノロジー企業です。メタデータマネジメントを核としたQuollio Data Intelligence Cloudを提供し、企業のデータを真の資産に昇華させ、データガバナンスおよびAIレディネスの確立を実現します。Quollioは、日本の主要企業や公共機関が次世代の情報技術に適応できるよう支援し、デジタル変革を推進しています。

【会社概要】

会社名:株式会社Quollio Technologies

所在地:東京都港区浜松町2-10-6 PMO浜松町III 8階

代表取締役:松元亮太

事業内容:データインテリジェンスプラットフォーム「Quollio Data Intelligence Cloud」と設計・構築支援サービス「Quollio INTEGRAL」の提供

公式サイト:https://quollio.com

※文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。