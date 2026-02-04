交通事故治療に強い近くの整形外科を一覧解説！「みらいケア事故治療病院」がローンチ！

iput株式会社

交通事故に遭った際、「どこに通院すればいいかわからない」「近くに評判の良い病院はあるのか？」という不安はつきものです。iput株式会社は、全国の、交通事故治療に特化した整形外科や交通事故治療に強い病院を簡単に検索できるポータルサイト「みらいケア事故治療病院（https://your-jikoclinic.jp/）」を正式にリリースいたしました。

みらいケア事故治療病院は、患者様が迷わず最適な医療機関へ辿り着けるよう、地域密着型の情報を集約しています。

「みらいケア事故治療病院」の3つの特徴

地域検索に特化

都道府県、市区町村、主要駅周辺など、あなたの今いる場所から「近く」の交通事故治療病院を最短で見つけることが可能です。

より多くの地域の患者様に利用していただけるよう、今後も引き続きエリアを拡大していく方針です。

信頼のある整形外科のみを掲載

単なる病院リストではなく、交通事故治療の実績や評判を考慮し、患者様にとって安心できる整形外科を網羅。後遺症を残さないための治療環境を重視しています。

24時間365日の無料相談窓口

「仕事帰りに通える病院は？」「保険会社とのやり取りが不安」といったお悩みに対し、専門スタッフが24時間体制で無料サポート。事故直後や、出先や夜中に突然痛みが出てきた時でもすぐにご相談いただけます。

みらいケア事故治療病院の使い方

TOPページ 地域選択コーナー

TOPページの地域選択や、PC版のサイドバーに設置された関連地域などを利用して、自宅のある市区町村や、勤務先の最寄り駅周辺などでおすすめの整形外科一覧記事を確認できます。

24時間無料相談（電話・LINE）を利用いただくと、通院中の病院に関するご相談や、病院への予約代行も無料で承ります。

上記以外の、交通事故治療に関するあらゆるご相談に対応しているため、初めての交通事故でご不安な方にも、安心・簡単にご利用いただけます。

各院の特徴・基本情報・口コミ・外観/内観写真など詳しく解説しています。

記事例：

[都道府県]

大阪：https://your-jikoclinic.jp/10338/

東京：https://your-jikoclinic.jp/10371/

[市区町村]

宇都宮市：https://your-jikoclinic.jp/7806/

札幌市：https://your-jikoclinic.jp/13814/

[駅周辺]

名古屋駅：https://your-jikoclinic.jp/26656/

西熊本：https://your-jikoclinic.jp/102999/

お見舞金制度

https://your-jikoclinic.jp/omimaikin/

交通事故治療は、数ヶ月に渡るため、治療費がかさみます。慰謝料や保険金があっても、出費が長引くと不安になりますよね。

みらいケア事故治療病院では、当サイトをご利用いただいた方に向けて「お見舞金制度」を活用いただけます。

※お見舞金の受け取りにはいくつか条件がありますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。

ご利用者様の声

https://your-jikoclinic.jp/voice/

みらいケアを早速利用いただき、ご感想をいただきました。

オペレーターは交通事故に関する知識が豊富で、対応歴が長いプロばかりを集めています。

お客様に安心していただけるよう、24時間体制でお問合せを待機し、適切なご案内をいたします。