英国オーガニックコスメブランド ニールズヤード レメディーズより、ナチュラル UV プロテクション ミルク２種 リニューアル新発売のお知らせ

株式会社ニールズヤード レメディーズ

自然由来成分やスキンケアへのこだわりはそのままに、伸びやかで透明感のある仕上がりへと改良し、UVカット機能とオーガニック認証をアップデート。年々厳しさを増す紫外線環境に対応し、より快適に使えるUVケアへと生まれ変わりました。

ナチュラル UV プロテクション ミルク

紫外線吸収剤不使用で、肌や環境を考えナノマテリアルを使用せず、SPF40(フェイス) / SPF35(ボディ) を実現。心地よく使い続けられることを大切にした、ニールズヤードならではのUVケアです。

ナチュラル UV プロテクション ミルク

ナチュラル UV プロテクション ミルク（SPF40 / PA+ + + + ）

2026年2月18日(水)リニューアル新発売

40mL / \4,620(税抜き\4,200）

紫外線吸収剤不使用のノンケミカル処方で、ミネラルフィルター（酸化亜鉛）が紫外線ををしっかりブロック。ナノマテリアルを使用せず、白浮きしにくく、伸びのよいなめらかな使い心地を実現しました。汗や水に強く、長時間肌にとどまるオイルベースで肌にぴったりと密着。一年中ふりそそぐ紫外線から肌を守り続けます。日本古来の3種の植物エキス（シャクヤク根エキス*１、ユキノシタエキス*１、ウメ果実エキス*１）を配合し、紫外線による乾燥ダメージもケアします。

ナチュラル UV プロテクション ボディミルク

ナチュラル UV プロテクション ボディミルク(SPF35 / PA + + + }

2026年2月18日(水)リニューアル新発売

60mL / \ 4,840 (税抜き\4,400 ）

軽やかなつけ心地のボディ用UVミルク。紫外線吸収剤不使用のノンケミカル処方で、ナノマテリアルを使用せず、お子さまから大人まで安心してお使いいただけます。

日本古来の3種の植物エキス（シャクヤク根エキス*１、ユキノシタエキス*１、ウメ果実エキス*１）が、紫外線による乾燥ダメージをケア。石けんでやさしく洗い流せます。

【使用方法】ご使用前によく振ってください。適量を手に取り、 肌に塗布してください。使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。汗をかいたり、タオルで拭いた後などは塗りなおしてください。※ボディミルクは1歳のお子さまからお使いいただけます（すべての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません）

【お客様窓口】 Tel： 0120-316-999