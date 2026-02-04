座席管理ツール「せきなび」ユーザー数2万人突破！初期費用が最大全額OFFキャンペーン実施

株式会社アスマーク

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一）の従業員総活躍サービスHumapが提供する、「だれが、どこで、何をしているか」ひと目でわかる座席管理ツール『せきなび』は、この度、ユーザー数20,000人を突破したことをお知らせします。

座席管理ツール『せきなび』ユーザー数20,000人突破記念キャンペーン

『せきなび』は2020年6月に提供開始以来、「シンプルで分かりやすい操作性」「人となりが分かる顔写真付きプロフィール機能」に好評をいただき、特に近年増加するハイブリッドワーク環境におけるオフィス運用の最適化や組織内のコミュニケーション活性化に貢献しています。

『せきなび開発』～ユーザー数20,000人突破するまでの背景

せきなび登録ユーザー数推移

2020年新型コロナウイルスの蔓延により、急速にリモートワークが促進されるようになり、「今勤務をしているのか」「連絡がつかないが何をしているかわからない」といった課題を多くの企業が抱えるようになりました。その後、規制が緩和され、オフィス回帰を推進する企業やリモートワークと出社のハイブリッドワークを取り入れる企業が増えたりと、各企業において「働き方」は大きく見直されました。

このような中で、従来のExcelやホワイトボードでの座席管理方法では煩雑さを感じたり、管理が行き届かなかったり、働き方の変化からコミュニケーション機会の損失が新たな課題として顕在化するなど、企業における課題が顕在化していき、在席管理が求められるようになりました。

「せきなび」は、顔写真付きのプロフィール機能など、単なる座席管理に留まらない、部署・チームを超えたコミュニケーションを生み出す仕組みが高く評価されています。

また、分かりやすい操作性だけでなく、専任のカスタマーサクセス担当がつくことにより、導入前も導入後も運用の手間を削減できることが、人事・総務部門の負担軽減等の課題解決に直結し、導入を加速させています。

『せきなび』の概要と今後の展望

名称:

座席管理ツール『せきなび』



特徴:

- マニュアルいらずのシンプルで分かりやすい操作性- コミュニケーション活性化する顔写真付プロフィール機能- 専任カスタマーサクセスによる導入前後のサポート

機能:

- リアルタイム座席マップ- 顔写真付きプロフィール機能- Google・Microsoft365・Garoon連携機能- 席予約機能

当社は、『せきなび』を通じて、企業における「働きやすさ」と「コミュニケーション活性化」から組織力の向上を支援してまいります。今後も、シンプルで分かりやすい良さを保ちつつ、お客様からのご要望を反映しより従業員の皆様によりご愛顧いただけるサービスとなるよう努めて参ります。

ユーザー2万人突破記念！初期費用が最大全額OFFキャンペーン実施

「せきなび」ユーザー2万人突破を記念し、2026年5月までの期間限定で、初期費用が最大全額OFFとなるキャンペーンを実施いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18991/table/605_1_26c60e04395908f3bfbaac9364a98b5c.jpg?v=202602040121 ]

せきなびは、最低利用期間を設けておりません。

「座席管理をDX化させたいが定着するか不安」「自社に合うのかわからない」といった方もお気軽にお試しいただけます。この機会に是非お申し込みください。

問い合わせ先：お問合せフォームまたは下記連絡先までご連絡ください。

お問合せフォーム：https://humap.asmarq.co.jp/sekinavi/#seki_contact

株式会社アスマーク Humap事業部

tel：0120-922-684

mail：humap_inquiry@asmarq.co.jp

株式会社アスマーク Humap（ヒューマップ）

■Humapの従業員総活躍サービスについて

Humap（ヒューマップ）は、マーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスに持つアスマークならではの「リサーチ技術・分析力」を活かし、組織課題の可視化と解決をサポートするHRテックサービスです。

「あなたの組織の従業員総活躍をサポートしたい」を理念に、課題に合わせたサービスで企業の働きやすい環境づくりに貢献いたします。

https://humap.asmarq.co.jp/



▼Humapの主なHRテックサービス

・在席管理・フリーアドレス管理ツール「せきなび」

・従業員満足度調査（ES調査）「ASQ」

・ハラスメント＆コンプラ対策「CHeck」

・オンラインサンクスカード「Smileボーナス」



＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社アスマーク Humap事業部

mail：humap_inquiry@asmarq.co.jp

お問い合わせフォーム：https://humap.asmarq.co.jp/contact/



【会社概要】

業界最大規模のモニター基盤を活かしたマーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスとして展開しています。 企業のマーケティング活動を支援する傍ら、そこで培った20年以上にわたるリサーチ技術と分析ノウハウを応用し、HR Tech事業「Humap」では組織課題の解決を支援。「従業員満足度調査（ASQ）」「ハラスメント実態調査（CHeckリサーチ）」等の調査サービスに加え、現代の働き方に即した「座席管理ツール（せきなび）」や「オンラインサンクスカード（Smileボーナス）」などのSaaS型サービスを提供し、クライアントのビジネス成功と組織の成長に貢献します。



会社名：株式会社アスマーク（東証スタンダード 証券コード：4197）

代表者：代表取締役 町田 正一

設立：2001年12月

本社：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

事業内容：

（１）マーケティング・リサーチ事業（ネットリサーチ、グループインタビュー等）

（２）HR Techサービス（Humap）

（３）労働者派遣事業（許可番号：派13-311841）

会社ホームページ：https://www.asmarq.co.jp/

お役立ち資料：https://humap.asmarq.co.jp/whitepaper/