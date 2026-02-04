アカデミー賞ノミネート歴のあるハリウッド実力派が集結したハイクオリティムービー！『ビューティフル・ジャーニー　ふたりの時空旅行』早くも2/4(水)より デジタル配信決定！

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント(C) 2025 30West BBBJ, LLC. All Rights Reserved.

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、映画『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』のデジタルプレミア配信を本日2月4日（水）より開始いたしました。

「もし人生をやり直せる不思議なドアがあったら？」

「人生最悪の1日を、最高の1日に変えられるチャンスが巡ってきたら？」

という誰もが思ったことのある問いに答えるような人生再生のロードムービーは、大切な人と一緒に観てポジティブな気持ちにさせてくれます。時空を旅するファンタジー×エモーショナルな感動ドラマが融合した唯一無二のユニークな作品。

世界中で大ヒットし、社会現象化にもなった映画『バービー』以来の初出演作となるマーゴット・ロビーと、 ヴェネツィア国際映画祭 男優賞受賞、アカデミー賞で多数のノミネートを獲得した『イニシェリン島の精霊』の名演技が記憶に新しいコリン・ファレルが競演。宮崎駿作品からインスパイアされたという日本を敬愛するコゴナダが監督。

そして日本が誇る音楽家、久石譲がハリウッド映画音楽に初進出！今年7月に開催されたジブリのコンサートでは東京ドーム2日間を埋めるなど、日本で久石譲の音楽を知らない人はいないほどお茶の間に染みついている日本の才能が、満を持して今作でハリウッド映画音楽デビュー。

■本作のプレミア配信開始を記念して、約8分の本編プレビュー映像と特別映像をソニー・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルにて公開決定。

特別映像は、コゴナダ監督が自ら語る貴重な撮影の裏側や秘話、マーゴット・ロビーとコリン・ファレルが語る映画への想いなどを含む、ここでしか観られない必見映像です！

■作品情報

もしも人生をやり直せる不思議なドアがあったら？

友人の結婚式で出会ったデヴィッドとサラ。ふたりがレンタカーのカーナビに導かれて

たどり着いたのは、奇妙なドア。通り抜けると＜人生で一番やり直したい日＞へ

タイムスリップしていた。

ドアはデヴィッドが淡い初恋を経験した高校時代や、サラの母親が最期を迎えた場所など

彼らの過去に繋がっており、ふたりは人生のターニングポイントとなった出来事をもう一度

やり直すことで、自分自身、そして大切な人たちと向き合っていく…。

【最悪な思い出】から【最高の愛】を見つけるための、ふたりの時空旅行がはじまる――！

ちょっぴり不思議で、ありえないほど美しい旅の終着点に待っているのは

わたしたちを優しく包み込む、あたたかな希望――。

【キャスト】

デヴィッド：コリン・ファレル（三木 眞一郎）

サラ：マーゴット・ロビー（坂本 真綾）

整備士：ケヴィン・クライン（宮田 哲朗）

レジ係：フィービー・ウォーラー＝ブリッジ（三浦 冴子）

【スタッフ】

監督：コゴナダ

脚本：セス・リース

音楽：久石譲

『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』 2月4日（水）よりデジタルプレミア配信

発売・販売元：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C) 2025 30West BBBJ, LLC. All Rights Reserved.

『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』公式サイト

https://www.sonypictures.jp/he/11440962/