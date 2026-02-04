アジア太平洋地域最大級 心臓弁膜症カテーテル治療学会「PCR Tokyo Valves 2026」東京・虎ノ門にて開催

Europa Organisation

Europa Organisation（本社：フランス・トゥールーズ、代表：Marc Doncieux）は、心臓インターベンション治療の教育・普及を担う国際コミュニティPCRが主催する第11回国際学会「PCR Tokyo Valves 2026」を、2026年2月13日（金）から15日（日）の3日間、東京・虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催いたします。

本学会は、心臓弁膜症に対する経カテーテル治療（TAVI、僧帽弁・三尖弁介入など）に特化した、アジア太平洋地域における最先端かつ最大規模の学術イベントです。

世界最大級の心臓カテーテル治療学会「PCR London Valves」の伝統を継承し、第11回目となる今回は、慶應義塾大学医学部内科学（循環器）病院長特命教授 林田健太郎先生、大野洋平先生、Dr. Darren Mylotte、Dr. Didier Tchetcheの4名がコースディレクターを務めます。

■PCR Tokyo Valves2026トピックス

・名古屋ハートセンターとBrisbane（オーストラリア）によるTAVI、僧帽弁、三尖弁のライブ症例

・次世代のデバイスと技術

・エコーとCTのハンズオンラボ2室、およびトレーニングルーム4室

・数百件にのぼる実臨床に基づく質の高い抄録

・メディカルスタッフ向けの、チームスキル強化のための日本語セッション

■ 開催概要

・ 会期：2026年2月13日（金）～2月15日（日）

・ 時間：2026年2月13日（金）12:00～18:40（受付12:00～）

2026年2月14日（土）8:00～18:30（受付7:30～）

2026年2月15日（日）8:00～16:10（受付7:30～）

※上記の開催時間中であればいつでも受付が可能です。

・ 会場： 虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー ４・５階）

・ 規模（見込み）： 参加者 約1,200名、ファカルティ 180名

・ セッション：100セッション以上

・ プログラム数：287件の症例報告・アブストラクト抄録から構成

・ 10 言語対応のAI 音声翻訳と音声文字変換

詳細なコースプログラムは以下よりご覧ください

https://www.pcronline.com/Courses/PCR-Tokyo-Valves/Programme/2026/course-programme

プログラム一覧

https://interactive-programme.europa-organisation.com/pdf/pcrtokyo2026/programme_pcrtokyo2026.pdf

●参加登録について

本学会への参加は有料となります。登録料の詳細確認および参加登録は、以下の公式ウェブサイトより受け付けております。

医師、メディカルスタッフをはじめ、医学生など、関係者の皆様のご参加をお待ちしております。

参加登録URL： https://www.pcronline.com/Courses/PCR-Tokyo-Valves/register

■ PCR Tokyo Valves2026について

名古屋およびオーストラリア・ブリスベンからのライブ手術中継をはじめ、見聞きした技術を確実に習得するハンズオンルームなど、『100%ハートチーム・アプローチ』を体現する多彩なセッションをご用意しています。

本年より新たな機能として、11言語（日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、マレー語、フィリピン語、ヒンディー語）に対応したAI音声翻訳および音声文字変換システムを導入いたします。これにより、各国の参加者が母国語で最新の知見にアクセスしやすくなり、より活発な国際交流を実現します。

■ PCR Tokyo Valvesについて

PCR Tokyo Valvesは、2016年に初代コースディレクターである齋藤滋先生、林田健太郎先生、Dr.Marie-Claude Morice, Dr. Jean Fajadetらの指導のもと創設されました。PCR London Valvesの伝統を継承しつつ、アジア太平洋地域唯一の「経カテーテル的弁膜症治療、高度画像診断、イノベーション」に特化した国際学会として、急速に評価を高めています。昨年実績では、1,200名以上の参加者と180名のファカルティが集い、演題応募数290件、セッション数115件と過去最大規模を記録しました。

PCR Tokyo Valvesに関するより詳しい情報は、以下をご覧ください。

https://www.pcronline.com/Courses/PCR-Tokyo-Valves

■PCRについて

PCRは、心臓血管インターベンション・コミュニティに対し、知識、経験、実践を共有する場を提供することを使命としています。世界最大級の学会である「EuroPCR」や「PCR London Valves」の開催、eラーニング、学術出版物『EuroIntervention』などを通じ、世界中の患者ケアの向上に貢献しています。※PCR の活動についてはこちら： www.pcronline.com(https://www.pcronline.com/)