【バレンタインギフト】大切な人に、翌朝の元気を贈る。LINEで贈れるe-ギフト 2月4日よりスタート｜無香料・無着色の“純正”重炭酸入浴剤「HOT TAB」

純正重炭酸入浴剤の製造特許技術を保有する、重炭酸の開発元であり、業界のパイオニアとして多くのメーカーにもOEM提供する、株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：小星重治）は、バレンタインシーズンに向けて、無香料・無着色の“純正”重炭酸入浴剤「HOT TAB 健康入浴バレンタインギフト」を、LINEやメールで贈れるeギフトとして提供開始いたします。

eギフトは、贈り手が相手の住所を知らなくても、URLを送るだけでギフトを届けられる仕組みです。受け取り手は、専用画面から配送先住所や受け取りタイミングを自由に指定できるため、贈る側・受け取る側の双方にとってストレスのない、新しいギフト体験を実現します。

■“香りや色”ではなく、“整う時間”を贈るバレンタインへ

『HOTTAB』バレンタインeギフト :https://tansan-kenko.com/hottab/lp/valentine2026

バレンタインギフトといえば、甘いものや見た目の華やかさが主流ですが、近年では「相手を気遣う実用的なギフト」への関心も高まっています。

HOT TABは、無香料・無着色にこだわり、余計なものを加えず、入浴そのものを心地よく整えることを目的とした重炭酸入浴剤です。

長年にわたり重炭酸入浴剤の研究・開発を続けてきた“発明元”として、派手さよりも、毎日続けられる安心感と品質設計を大切にしてきました。

言葉では伝えにくい「いたわり」や「お疲れさま」の気持ちを、入浴という日常の時間にそっと託して贈る。HOT TABは、そんな新しいバレンタインの贈り方をご提案します。

■eギフトとは（住所を知らなくても贈れる）

eギフトは、購入後に発行されるURLをLINEやメールで送信するだけ。

受け取り手が自ら配送先や日時を入力する仕組みのため、次のようなお悩みを解消します。

・相手の住所が分からない／聞きづらい

・不在で受け取れず、再配達や返送になってしまう

・引っ越しなどで住所が変わっている可能性がある

■選べる2つの贈り方

1）通常配送

自宅や相手先へ直接配送。箱ごと贈りたい方や、手渡し用の準備にも対応。

2）eギフト（LINE・メール）

URLを送るだけ。受け取り手が配送先・受け取りタイミングを指定できます。

■eギフト利用の流れ

公式オンラインショップで「eギフト」を選択して購入

発行されたURLをLINEまたはメールで送信

相手が住所・日時を入力 → 指定先へ商品をお届け

【バレンタインにおすすめのメッセージ例】

「最近、頑張りすぎてない？お風呂でゆっくりしてね」

「甘いものの代わりに、“整える時間”を贈ります」

「大切な人に、翌朝の元気を贈りたくて」

■販売開始日・購入方法

開始日：2026年2月4日（水）

対象商品：HOT TAB 健康入浴ギフト（通常配送／eギフト）

購入先：当社公式オンラインショップ（eギフト選択可）

■ 健康は、きっと自然浴の中にある。

「人は自然から遠ざかれば病気に近づく」2500年前のギリシャの医聖ヒポクラテスの言葉です。自然界にはなかった様々な合成化学物質や、水道水中に残る塩素が肌から吸収されると、人は無意識に化学ストレスを感じ、常に交感神経が緊張して血流が下がって結果的には病気になりやすくなるという教えです。

ドイツのクアオルト（温泉療養地）や大分県長湯温泉が由来の、無香料／無着色・塩素除去・これだけですっきり洗える新発想の入浴剤、無添加重炭酸「ホットタブ」。「入浴に自然を取り戻す」という新習慣を通じて、人々の健康に貢献したい。 それが私たちの使命です。

「健康は、きっと自然の中にある」

私たちが掲げる、「ホットタブ」のコアメッセージです。

■「30分浸かれば、明日の私が好きになる」

ぬるめのお湯にホットタブを3錠。溶けきったら、30分ただゆっくり浸かるだけ。

その時間を、忙しい毎日に欠かせない「明日の元気をつくる習慣」にしてほしい--これが私たちホットタブのコアメッセージです。

一日の終わりや週末のご褒美に、湯に身をあずけて深呼吸。刺激に頼らず、自然にととのえる30分が、明日の自分を好きにしてくれるはずです。

■ 代表メッセージ （小星重治）

「重炭酸温浴は、心と体の“リカバリースイッチ”を押すように再起動をサポートする新しい生活習慣です。この機会にぜひ自然のお湯の力を体験していただき、毎日のセルフメンテとしてONZEN超回復健康法を取り入れていただければと思います。」

【会社概要】

会社名： 株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット

代表者： 代表取締役 小星重治

所在地： 東京都八王子市東町1-10 グランデハイツ八王子3F

事業内容： 重炭酸入浴剤の製造・販売

公式サイト： https://tansan-kenko.com

ギフト特設LP： https://tansan-kenko.com/hottab/lp/choice-gift

関連会社：株式会社長湯ホットタブ/一般社団法人重炭酸温浴NO療法普及協会