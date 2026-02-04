「富士ハーネスうぇるカ～ムDay！～ボランティア大募集！特別ふれあいデー～」2/23富士山の日に開催









公益財団法人日本盲導犬協会（理事長：金髙雅仁）は、2月23日（月祝）、富士山の日に合わせて、特別イベント「富士ハーネスうぇるカ～ムDay！～ボランティア大募集！特別ふれあいデー～」を開催します。

本イベントでは、盲導犬や視覚障害について学ぶ機会を提供するとともに、盲導犬の一生をわかりやすく紹介し、当協会の様々な犬飼育ボランティア活動の魅力も知っていただけます。

イベントを通して、盲導犬や視覚障害、協会のボランティアに対するご理解とご協力がさらに深まることを期待しております。ぜひ、たくさんの方のご参加おまちしています！！







【イベント概要】

■イベント名；富士ハーネスうぇるカ～ムDay！ ～ボランティア大募集！特別ふれあいデー～

■日時；2026年2月23日（月・祝） 9:30～16:00

■開催場所；日本盲導犬総合センター 盲導犬の里 富士ハーネス（静岡県富士宮市人穴381）

■入場料；無料

※どなたでもご参加いただけます。途中入退場可能です。

※イベント内容の性質上、犬などの動物を連れてのご参加はご遠慮いただいております。

■後援：富士宮市、公益社団法人富士宮市観光協会

■詳細内容

9:45～10:15 ①デモンストレーション

盲導犬や視覚障害に関して知ることができる基本のデモンストレーション。

10:30～10:50 ②盲導犬の一生 特別デモンストレーション

盲導犬の一生について、クイズ形式で楽しく学べるプログラムです。クイズの正解数に応じてプレゼントもご用意しています。 プログラム内で、出産を控えた母犬の様子をご覧いただくこともできます 。

11:00～12:00 ③公開パピーレクチャー パピーの社会化体験！

生後2ヶ月から1歳までの子犬を飼育するボランティア「パピーウォーカー」が月に1度参加する「パピーレクチャー」を一部公開します。レクチャーの内容やボランティアの貴重な体験談を聞くことができるほか、参加者にはパピー（子犬）の社会化の一環として、音を鳴らしたり、物を動かしたりする協力をお願いしています。また、人数限定でパピーに触れていただくことも予定しています。

13:00～13:30 ①デモンストレーション

（※9:45～10:15と同内容）

14:00～14:45 ④もっと知って！繁殖犬

盲導犬の父犬・母犬である「繁殖犬」について理解を深めるプログラムです。実際に繁殖犬やその飼育ボランティアが登場し、貴重な体験談やボランティア活動の内容を紹介します。参加者は、プログラム内で特別に繁殖犬たちを一撫ですることが可能です。

15:00～15:30 ①デモンストレーション

（※9:45～10:15と同内容）

⑤食事提供（キッチンカー） 、ワークショップ

会場内では、キッチンカーによる食事提供や、参加型のワークショップもお楽しみいただけます。

■目の見えない・見えにくい方向け 盲導犬・白杖体験会

当日は予約不要で飛び入り参加が可能です。盲導犬歩行や白杖歩行に興味のある目の見えない・見えにくい方やそのご家族は、ぜひこの機会にご参加ください。

https://www.moudouken.net/fuji-harness/event/article/0128/

■イベント特設サイト

https://www.moudouken.net/fuji-harness/event/article/fuyu-event2025/





イベント特設サイト QRコード

■ 無料バス申し込みフォーム

https://ws.formzu.net/dist/S42722533/

【お問い合わせ先】

公益財団法人日本盲導犬協会 日本盲導犬総合センター（愛称：盲導犬の里 富士ハーネス）

広報・コミュニケーション部

〒418-0102 静岡県富士宮市人穴381

TEL；0544-29-1010（10:00-17:00）