「California General Store」が「米国西海岸のカルチャーを提案するライフスタイルストア」にブランドコンセプトをリニューアル。船橋店が2026年3月17日（火）オープン

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）は、「California General Store（カリフォルニア ジェネラルストア）」のブランドコンセプトをリニューアルし、米国西海岸のカルチャーを提案するライフスタイルストアとして、2026年3月17日（火）、ららぽーとTOKYO-BAY（千葉県船橋市）に新店舗をオープンします。新コンセプトのもと、ウィメンズやキッズのファッション、ウェルネス＆スポーツライン、雑貨などを取り入れ、アクティブでヘルシーなスタイルを志向する方々へ心地良く洗練されたライフスタイルを提供します。

「California General Store」は元々神奈川県藤沢市片瀬で営業していたサーフショップです。当社がその商標権を承継し、2021年9月に同 鵠沼海岸に移転オープンしました。米国西海岸のサーフカルチャーを背景に、サーフボードやウェットスーツをはじめ、ジェンダーレス・サイズレス設計で長く愛用できるオリジナルウェアや雑貨などを展開しています（＊1）。

今後はこれまで支持を集めてきたオリジナルウェアを軸にしながら、ウィメンズやキッズのファッション、ウェルネス＆スポーツライン、西海岸ブランドや古着、コスメ、現地アーティストの作品などを取り揃え、カリフォルニアの空気感を多様なカテゴリーで表現します。この店舗は「NICE WEATHER（ナイスウェザー）」(https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/)との一体型店舗（＊2）として、米国西海岸にルーツを持つ「California General Store」と韓国発のセレクトショップという異なる文化が融合した空間でそれぞれの世界観やライフスタイルを楽しむことができます。

（＊1）鵠沼海岸の現店舗は、2026年3月1日（日）を以って営業を終了する予定です。

（＊2）参考リリース：韓国発ライフスタイルショップ「NICE WEATHER」2026年3月に新宿店、船橋店をオープン（2026年2月4日発表）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000429.000003197.html

■「California General Store」の新ブランドコンセプト

米国西海岸（カリフォルニア）のライフスタイルカルチャーにルーツを持つ「カリフォルニア ジェネラルストア」は、人々が健やかに自由かつ自然なマインドで「カルチャー・ファッション・コミュニティを創出する「Well-being Culture Store」です。

■船橋店の概要（「California General Store」エリア概要）

店名：NICE WEATHER / California General Store 船橋店

オープン日：2026年3月17日（火）

住所：千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館 2F

店舗面積：約395平方メートル （うち、「California General Store」エリアで約197平方メートル ）

「NICE WEATHER / California General Store 船橋店」 店舗イメージ：

オープン記念として、クラフトブランド「imanoファーニチャー」のポップアップイベント開催！

西海岸の倉庫やガレージをイメージした外観に白壁と木材を組み合わせたクリーンで温もりのある空間に仕上げました。サーフボード型の什器、アート、サボテンなどの観葉植物で店内を彩り、カリフォルニアの空気感を演出します。オープンを記念して、スケートボードの廃材をアップサイクルした家具や雑貨を制作するクラフトブランド「imanoファーニチャー」(https://www.instagram.com/imano_furniture/)のポップアップイベントを開催し、作品展示やワークショップ、スツールや積み木の販売も行います（開催期間：2026年3月20日（金・祝）～22日（日））。イベントの詳細は後日「California General Store」の公式サイト(https://store.united-arrows.co.jp/brand/cgs/)、Instagram(https://www.instagram.com/california_general_store)でお知らせします。

■展開商品について

従来のジェンダーレス設計のオリジナルウェアに加えて、ヘルシーでファッショナブルなカジュアルスタイルを提案するウィメンズラインや、「California General Store」のエッセンスを取り入れたキッズアイテムも一部展開します。また、ランニング・テニスなどのスポーツシーンからデイリーまで対応するウェルネス＆スポーツラインもラインナップに追加。加えて、西海岸のスケート・サーフブランドや古着、ローカルのライフスタイル雑貨、コスメ、陶器など多彩な商品構成に加え、現地アーティストの作品展示販売イベントの開催などでカリフォルニアのライフスタイルを提案します。

・シャツ ＜ペンドルトン／PENDLETON＞：15,400円

・パンツ ＜オーセン／AUTHEN＞ ：27,500円

・キッズTシャツ ＜ミッキーマウスコレクション／Mickey Mouse Collection＞：6,050円

「California General Store」×「CIRCLE CIRCLE」コラボアイテム発売！

帽子ブランド「Racal」とのトリプルコラボも

・フーディ：16,940円

・スウェット：15950円

・ショーツ ：12,980円

・ロングTシャツ：8,910円

・キャップ：12,100円

・サーフハット：9,900円

・ニットキャップ：5,500円

「CIRCLE CIRCLE（サークル サークル）」(https://circlecircle.official.ec/)とは、サーフィンやゴルフなどの趣味・遊びを起点に、“楽しさ”と“心地よさ”を共有する 「Comunity well-being」を体現するライフスタイルブランドです。本企画は「California General Store」と「CIRCLE CIRCLE」がお互いの理念に共感したことから実現。両ブランドが大切にするネイビーをキーカラーとし、「California General Store」のオリジナルウェアに「CIRCLE CIRCLE」のロゴをあしらったスペシャルデザインのスウェットやカットを展開。さらに、ヘッドウェアは日本の帽子ブランド「Racal（ラカル）」(https://rayline-co.com/racal/)も交えたトリプルコラボとなりました。

■オープン記念ノベルティについて

「California General Store」「NICE WEATHER」のいずれか、または合計で11,000円（税込）以上お買い上げいただいた方に「NICE California」とプリントされた特別なフリスビーをプレゼントします。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■「カリフォルニア ジェネラルストア(California General Store)」について

西海岸のサーフカルチャーにルーツを持つ「カリフォルニア ジェネラルストア」は、人々のライフスタイルを健やかに、自由かつ自然なマインドでいられるカルチャー、ファッション、コミュニティを創出する“Well-being Culture Store”です。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。