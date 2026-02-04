「バレエ・芸術文化を通して、世界中の“夢の架け橋 ”となる」をミッションに掲げ、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーで構成している「PASONA Awaji World Ballet」は、バレエが初めてのお子様でもお楽しみいただける特別公演『こどものためのバレエ「鶴の恩返し」』を4月4日（土）に兵庫県淡路市の旧アソンブレホールにて開催いたします。URL：https://www.awajiballet.com/kodomo-tsuru

本公演は、日本で昔から愛されている昔話「鶴の恩返し」を題材にした、やさしく分かりやすいバレエ作品です。ラトヴィア国立歌劇場での海外単独公演、ならびに大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンオープニングイベントでも上演され、国内外から大好評をいただいたオリジナル公演『鶴の恩返し～いのちへの感謝と平和への願いを込めて～』を、お子様向けに再構成したハイライト版として上演いたします。当日は、公演鑑賞に加え、ウクライナから来日した世界で活躍するバレエダンサーと一緒に身体を動かす、初心者向けバレエレッスンや記念撮影、交流会も実施。専門的な経験や知識は一切不要で、子供たちにとっての「初めてのバレエ」を優しくサポートいたします。「バレエは初めて」の方こそ大歓迎。お子さまの“できた！”という小さな一歩が、きっと忘れられない思い出になります。この機会に、はじめてのバレエ体験を親子でお楽しみください。

【PASONA Awaji World Ballet とは】

2022年、世界情勢が急変する中で、ウクライナから避難してきた2人のバレエダンサーと世界的バレエダンサー 針山愛美との出会いをきっかけに誕生しました。現在は、ウクライナバレエダンサーや指導者、国内ダンサーら計16名が所属し、日々国境や言葉の壁を越え、“バレエ”の舞を通し、発足当初から変わらぬ「平和への想い」と「感謝」をお届けすべく活動を行っています。

■ PASONA Awaji World Ballet『こどものためのバレエ「鶴の恩返し」』概要

日程： 4月4日（土）時間： 13：00開演（12：30開場）より約1時間 出演者： ＜構成・演出・出演＞針山愛美＜ダンサー＞PASONA Awaji World Ballet会場： 旧アソンブレホール（兵庫県淡路市岩屋2942-17）料金： 一般／1,500円（税込） ※未就学児入場無料URL： https://www.awajiballet.com/チケット： teket（テケト） https://teket.jp/6378/63301右記電話番号からもご購入いただけます 050-3816-3651アクセス： 高速バス／大磯号「岩屋中学校前」下車、徒歩６分車／夢舞台サステイナブルパーク駐車場（兵庫県淡路市南鵜崎1997-2）にお車停めていただき、無料シャトルバスにて送迎船／高速船 ジェノバライン「岩屋港」下船、会場までの無料シャトルバス運行問合わせ： PASONA Awaji World Ballet事務局（株式会社パソナグループ運営）TEL 050-3816-3651（10：00～18：00）※木曜定休日E-mail awajiballet@pasonagroup.co.jp

