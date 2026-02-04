【紀ノ国屋】老舗の味を日常に。新潟・加島屋の逸品を一部店舗にてお取り扱い開始。
株式会社 紀ノ國屋は、2026年2月5日（木）より、株式会社加島屋（本社：新潟市中央区）が手がけるこだわりの逸品を厳選し、関東の一部店舗ならびにジェイアール京都伊勢丹店、福岡岩田屋本店を含む全国7店舗にて販売を開始いたします。
創業170年の歴史を誇る新潟の老舗・加島屋は、選び抜かれた海の幸を用いた“ごはんのおとも”で広く知られています。このたびの取り扱い開始により、その味わいをより身近にお楽しみいただけます。
商品の一部をご紹介します
加島屋 さけ茶漬
気軽に楽しめる袋入り さけ茶漬
カナダなどの産地に足を運び、選び抜いた最高品質のキングサーモンを使用。素材本来の旨みを引き出すために、手間を惜しまずじっくりと仕上げ、しっとりとした食感とまろやかな味わいが、特長の「さけ茶漬」です。程よい塩加減が、温かいご飯やおにぎりの具にぴったりです。
加島屋 さけといくらの糀漬
絶妙な味わい さけといくらの糀漬
ほのかな甘みと糀の風味の絶妙な味わいの逸品です。脂ののったサーモントラウトをうすく切り、米糀・いくらなどで和えました。
小鉢の一品として糀の香りをお楽しみください。
加島屋 フリーズドライ キングサーモン味噌汁
キングサーモンの旨みと越後味噌のやさしさが溶け合う、ほっとする一杯
素材と製法にこだわり抜いて仕上げた、フリーズドライの味噌汁です。キングサーモンの旨みに、白菜・人参・ごぼうなどの彩り豊かな野菜を加え、かつおと昆布の合わせだし、越後味噌のまろやかな風味が調和した、具だくさんの贅沢な味わいをお楽しみいただけます。
伝統ある新潟の老舗・加島屋の素材と製法にこだわった“ごはんのおとも”の逸品を、ぜひ店頭でお楽しみください。
【販売開始日】2026年2月5日（木）
【取り扱い店舗】 青山店、国立店、等々力店、鎌倉店、吉祥寺店
ジェイアール京都伊勢丹店、福岡岩田屋本店
【取り扱い商品】
■冷蔵商品（袋入り）
・さけ茶漬：脂ののったキングサーモンを丁寧に焼きほぐし、手作業で、ふわっと仕上げた定番の味。
・いくら醤油漬：北海道産のいくらをこだわりの醤油だれに漬け込んだ贅沢な一品。
・さけといくらの糀漬：鮭といくらを糀のまろやかさで包み込んだ、上品な味わい。
・帆立貝柱うま煮ほぐし：帆立の旨みを活かし、柔らかく煮含めた使い勝手万能なご飯のおとも。
・いかの赤作り：いかの旨みといかわたのコクが絶妙に調和した、酒肴にもぴったりの塩辛。
・鮭の昆布巻：昆布の旨みと鮭の風味が調和した、手間ひまかけた新潟の郷土料理。
■常温商品
・フリーズドライ キングサーモン三平粕汁：キングサーモンの焼きほぐしを使った、塩味と酒粕の絶妙なバランスが美味しい北海道の郷土料理「三平汁」です。
・フリーズドライ キングサーモン味噌汁：香ばしく焼いたキングサーモンが主役の贅沢味噌汁。
・フリーズドライ 紅鮭の焼きほぐしお茶漬：香ばしい紅鮭の風味が広がる、本格的なお茶漬けの素。 ・フリーズドライ 知床羅臼産炙たらこのお茶漬：香ばしく炙り焼きにした完熟たらこと、かつお昆布だしの旨みが重なり合う贅沢なお茶漬けの素。
・キングサーモン水煮（缶詰・大／小）：脂ののったキングサーモンをシンプルに味わえる水煮缶。
・紅鮭水煮（缶詰・大／小）：紅鮭の旨みをそのまま閉じ込めた、料理にも使いやすい水煮缶。
※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※商品は十分に準備してございますが万が一欠品の際はあらかじめご了承ください。
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。
