ベター・プレイス、青森みちのく銀行と業務提携。企業が従業員のために用意できる企業年金制度「はぐくみ企業年金」普及拡大へ

「福祉はぐくみ企業年金基金」（以下、「はぐくみ企業年金」）を中心に、企業年金・退職金制度の導入・設計をサポートする株式会社ベター・プレイス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森本 新士、https://bpcom.jp/、以下、ベター・プレイス）は、株式会社青森みちのく銀行（本店：青森県青森市、取締役頭取：石川 啓太郎、以下、青森みちのく銀行）と、人材定着に課題を抱える企業を支援するべく、業務提携をしたことをお知らせいたします。

■本業務提携の目的

本提携は、企業が直面する人材定着における課題の解決を目的としています。この提携を通じて、青森みちのく銀行は、人材定着に悩む法人顧客に対して、当社が普及推進する「はぐくみ企業年金」を案内し、青森県内の企業への導入を図ります。「はぐくみ企業年金」は確定給付企業年金制度であり、企業の「お金の福利厚生」として整備されることで、加入する従業員は元本保証*¹を受けながら安心して将来の資産形成を行うことができます。企業側は、「はぐくみ企業年金」で従業員の資産形成を支援することで、従業員エンゲージメントが向上すること、および人材定着の効果が期待できることが実証されています。

*¹運用実績により不足が生じた場合は、事業主が不足分を補てんします。

■中小企業における企業年金制度の整備状況について

日本の全企業数のうち、中小企業数は99.7%、中小企業で働く従業員数は69.7%*²と非常に多いなか、従業員規模30～99人の企業で退職年金制度がある企業はわずか16%*³にとどまっています。

「はぐくみ企業年金」をご利用いただくことで、より多くの中小企業とそこで働く方々が企業年金制度の恩恵を受けられるよう、さらなる普及拡大を目指します。

（出所）*²独立行政法人 中小企業基盤整備機構 （2021年6月）https://www.smrj.go.jp/recruit/environment.html

*³厚生労働省 公的年金と私的年金の現状と課題について（2023年）

https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001177171.pdf

■「はぐくみ企業年金」について

現在我が国は、人口減少と超高齢化による「就労人口の減少」が進み、慢性的な人手不足の現状があります。また、若年労働者が企業を退職する理由は経済的な理由が最多*⁴であり、働く世代の老後の不安の第一位は「お金」*⁵となっています。

勤務する企業規模や居住する地域によって生じている経済格差、これは将来の資産形成、老後資金にも大きく影響しています。私たちは、主に中小企業とそこで働く方を支えるため、企業にも従業員にもメリットがある企業年金制度「はぐくみ企業年金」の導入を推進しています。

「はぐくみ企業年金」は厚生年金被保険者であれば、従業員（非正規雇用含む）でも役員でも加入可能な確定給付企業年金（DB）で、事業主側はコストを抑えながら企業年金・退職金制度を構築することができます。また、2025年に実施した調査研究にて、本制度の導入が従業員エンゲージメント向上および離職防止につながる可能性が高いことが統計的に実証されました。この調査結果を裏付ける形で特に人手不足が深刻化している中小企業や福祉業界において、従業員に安心して働いてもらうための「お金の福利厚生」としてご好評いただいています。

従業員側のメリットには、難しい投資の知識が不要で、元本が保証*¹されていることがあげられます。また、原則60歳以上にならないと受け取りができない企業型DC（企業型確定拠出年金）やiDeCo（個人型確定拠出年金）に比べて、高齢期の資産形成を目的とした積み立てが基本となる点は同じですが、年金として受け取るのではなく退職時や休職時、育児・介護休業時にも受け取る選択が可能なため、育児や介護を将来に控える従業員から厚い支持を集めています。

現在、導入法人の約95%が従業員300名以下の中小規模法人*⁶で、約3分の1の法人が福祉・医療・教育関連*⁷となっています。

*¹運用実績により不足が生じた場合は、事業主が不足分を補てんします。

サービス紹介サイトURL：https://bpcom.jp/hagukumikikin/

（出所）

*⁴厚生労働省 令和5年若年者雇用実態調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_gaikyou.pdf

*⁵金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」2019年6月

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html

*⁶当社システム上に記録のある2018年4月～2025年9月導入法人（脱退除く）における契約時の被保険者数から算出

*⁷当社システム上に記録のある2018年4月～2025年9月導入法人（脱退除く）における業種から算出

※事業所・加入者数：2025年12月末時点※平均加入率算出根拠

導入事業所ごとの導入月の加入率を単純平均したものです。

期間：直近1年（2024年10月～2025年9月）の導入事業所（2,001法人、2,044事業所）

加入率：実加入者数／厚生年金被保険者数（制度上、基金に加入できない者は除く）

法人規模別平均加入率：契約時の厚生年金被保険者数30名以下 77.2%、31～300名 66.6%、301名以上 50.5%

■株式会社青森みちのく銀行

＜会社概要＞

会社名： 株式会社青森みちのく銀行

代表者：取締役頭取 石川 啓太郎

本店所在地：青森市橋本一丁目9番30号

設立：1943年(昭和18年)10月1日（旧青森銀行）

URL：https://www.am-bk.co.jp/

■株式会社ベター・プレイス

私たちは「ビジネスを通じて、子育て世代と子どもたちが希望を持てる社会をつくる。」という企業理念を掲げ、富裕層ではない一般の人たちが「お金の心配なく」「自分らしく働ける」社会を目指しています。

中小企業従業員やエッセンシャルワーカーの多くは、世の中を支える大切な仕事をしているにもかかわらず、大企業で働く人々と比べて所得水準が高くありません。また、勤務先に企業年金・退職金制度が設けられていないことが多いため、その恩恵を十分に享受できていません。

将来のお金の心配を抱えることは、QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の低下や、子どもを望んでも安心して生み育てることができない心理状態につながります。

将来への「希望格差」― ベター・プレイスは、この課題を解決するために事業活動を行っています。

＜主なサービス＞

企業年金DXシステム「はぐONE」の提供

「福祉はぐくみ企業年金基金」企業年金・退職金制度導入設計・サポート

企業型確定拠出年金導入設計・サポート

＜会社概要＞

会社名：株式会社ベター・プレイス

所在地：東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル15F

代表者：代表取締役社長 森本 新士、 代表取締役COO 古市 成樹

設立： 2011年10月17日

URL： https://bpcom.jp/

【採用情報】

ベター・プレイスでは、私たちと一緒により素晴らしい未来を作り上げていく仲間を募集しています。

少しでもご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください。

採用情報はこちら： https://bpcom.jp/recruit/