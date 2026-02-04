【ニトリ デコホーム】もちもちの手触りで大人気！デコネコぬいぐるみチャームにグレーの新色が仲間入りしました。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月中旬より全国の一部デコホーム店舗およびニトリネットで販売を開始したデコホームオリジナル、デコネコグレーのチャームをご紹介いたします。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300017800s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300017800s/)

チャームデコネコ ブラック

デコネコは大人気のデコホームオリジナルキャラクターです。デコネコグッズのなかでも「連れて歩ける」とご好評いだだいていたぬいぐるみ仕様の「チャーム」にグレーの新色が仲間入りしました。もちもちした肌触りが心地よく、後ろ足の肉球刺繍もかわいさのポイントです。デコネコと一緒におでかけしませんか？

デコホームでは様々なチャームに加え、多数のデコネコグッズを取り揃えております。ぜひ店頭、ニトリネットをご覧ください。

「デコネコ」はデコホームから生まれた、大人気のオリジナルキャラクター。ゆるかわなお顔がポイントです。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconeco/

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】チャーム デコネコ

【価格】699円

【サイズ(約)】幅7×奥行17×高さ6cm

【カラー】グレー・ブラック

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300017800s/

■関連商品 ※価格は全て税込み表記

【商品名】アクリルチャーム(デコネコ)

【価格】各299円

デコネコがお菓子になった、かわいいアクリルチャームです。

ダンゴ

ドラヤキ

コーンアイス

【商品名】ミラー付きアクリルチャーム(デコネコ ミラー)

【価格】各399円

ミラー付きなので、ちょっとした化粧直しに便利なアクリルチャームです。

カップアイス

コーヒーカップ

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html