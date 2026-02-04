【ニトリ デコホーム】もちもちの手触りで大人気！デコネコぬいぐるみチャームにグレーの新色が仲間入りしました。
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月中旬より全国の一部デコホーム店舗およびニトリネットで販売を開始したデコホームオリジナル、デコネコグレーのチャームをご紹介いたします。
チャームデコネコ ブラック
デコネコは大人気のデコホームオリジナルキャラクターです。デコネコグッズのなかでも「連れて歩ける」とご好評いだだいていたぬいぐるみ仕様の「チャーム」にグレーの新色が仲間入りしました。もちもちした肌触りが心地よく、後ろ足の肉球刺繍もかわいさのポイントです。デコネコと一緒におでかけしませんか？
デコホームでは様々なチャームに加え、多数のデコネコグッズを取り揃えております。ぜひ店頭、ニトリネットをご覧ください。
「デコネコ」はデコホームから生まれた、大人気のオリジナルキャラクター。ゆるかわなお顔がポイントです。
【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deconeco/
■商品概要 ※価格は全て税込み表記
【商品名】チャーム デコネコ
【価格】699円
【サイズ(約)】幅7×奥行17×高さ6cm
【カラー】グレー・ブラック
【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300017800s/
■関連商品 ※価格は全て税込み表記
【商品名】アクリルチャーム(デコネコ)
【価格】各299円
デコネコがお菓子になった、かわいいアクリルチャームです。
ダンゴ
ドラヤキ
コーンアイス
【商品名】ミラー付きアクリルチャーム(デコネコ ミラー)
【価格】各399円
ミラー付きなので、ちょっとした化粧直しに便利なアクリルチャームです。
カップアイス
コーヒーカップ
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。
デコホームとは
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。
【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html