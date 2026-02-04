『レックダイレクト 楽天市場店』が、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」にて「ベビー・マタニティジャンル賞」を受賞
『レックダイレクト 楽天市場店』（運営会社：レック株式会社）が、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」にて、「ベビー・マタニティジャンル賞」を受賞いたしました。「ベビー・マタニティジャンル賞」は今回で2回目の受賞となります。
「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」は、楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」に出店する5万店舗以上（2024年11月時点）の中から、ユーザーによる人気投票の結果や各店舗の注文件数・売上などを総合的に評価し、2025年の年間ベストショップを表彰する取り組みで、今年で28回目の開催となります。
▼楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー特集ページ
https://event.rakuten.co.jp/soyshop/
楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 受賞記念セールを開催中！
▼セールページはこちら
https://www.rakuten.co.jp/lecdirect/contents/soy2025/
『レックダイレクト 楽天市場店』では皆様への日頃の感謝を込めて、2月10日まで受賞記念セールを開催しています。
セール商品として、楽天市場で人気のおしりふき、アニメ『お買いものパンダ！』デザインのウェットシート、話題のトレループホコリ取りなどベビー用品や掃除用品などをラインアップしております。
期間限定の特別価格でお買い求めいただけるお得な機会となっております。
■店舗概要
店舗名： レックダイレクト 楽天市場店
URL： https://www.rakuten.co.jp/lecdirect/
取扱商品：ベビー用品、掃除用品、日用品
注目商品はこちら
▼水99.9 おしりふき 80枚×20個
https://item.rakuten.co.jp/lecdirect/e163_999fun20p/
▼水99.9 ウェットティッシュ 80枚×20個
https://item.rakuten.co.jp/lecdirect/e242_999tekuchi15p/
▼「お買いものパンダ！ 水99％ 手口ふき 60枚×24個」
https://item.rakuten.co.jp/lecdirect/4903320486935/
▼トレループ プレミアム くり返し使える ホコリ取り
https://item.rakuten.co.jp/lecdirect/v-torepr/
■本件に関するお問い合わせ先
レックダイレクト 楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/lecdirect/
■会社概要
【会社名】レック株式会社
【所在地】 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー8階
【事業内容】家庭用品、日用品の製造販売
【ホームページ】https://www.lecinc.co.jp/