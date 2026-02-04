【２月25日17時まで参加者募集中！】「保護者と一緒に！子どもミライ教室～香水作り実験＆大学教授・大学院生とお話し会～」
神奈川県
「保護者と一緒に！子どもミライ教室～香水作り実験＆大学教授・大学院生とお話し会～」のチラシです。
- 日時
令和８年３月14日（土曜日）13時から15時まで
- 場所
横浜国立大学 理工学部講義棟A 101、104教室
（横浜市保土ケ谷区常盤台 79-5）
- 講師
学生サイエンスコミュニティCurioSeeds（キュリオシーズ）
横浜国立大学地域連携推進機構成長戦略教育研究センター教授 為近 恵美 氏
- 内容
香水作り実験（児童・生徒、保護者）50分程度
横浜国立大学教授 為近先生による進路講演会（保護者）30分程度
CurioSeeds（キュリオシーズ）との進路に関するお話し会（児童・生徒）30分程度
- 参加費
無料
- 対象・定員
県内在住・在学の小学４年生から中学２年生の児童・生徒とその保護者 10組程度
（申込み多数の場合は、県内在住者を優先の上抽選します。）
- お申込み
令和８年２月25日（水曜日）17時まで
かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）ホームページにて、お申込みの際の注意事項をご確認の上、受講申込フォームよりお申込みください。
（URL）https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/kouza_event/kodomomirai2025.html
- 主催
かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）
- 協力
学生サイエンスコミュニティCurioSeeds横浜国立大学成長戦略教育研究センター横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部男女共同参画部門
- 問合せ先
かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）参画推進課
電話 0466-27-2114
