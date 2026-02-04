『シチズン アテッサ』太陽、地球、月が一直線に並ぶ皆既月食をテーマにした「Shades of Red」が登場

シチズン時計株式会社

『シチズン アテッサ』Shades of Red 左：BY1005-73Z 198,000円（税抜価格180,000円）世界限定2,200本 右：CC4077-71Z 385,000円（税抜価格350,000円）世界限定1,800本

シチズン時計株式会社（本社：東京都西東京市／社長：大治 良高）は、最先端技術を搭載し、グローバルに活躍するビジネスマンをサポートする『CITIZEN ATTESA（シチズン アテッサ、以下アテッサ）』から、皆既月食が生み出す赤い月“Blood Moon”の神秘的な美しさを表現した限定2モデル【希望小売価格198,000円、385,000円（税抜価格180,000円、350,000円）】を2026年2月26日に発売します。

※価格、発売日、数量ともに予定です



2026年3月3日20時4分に、日本全国で観測できる皆既月食に先駆け、皆既中の神秘的な赤い月“Blood Moon”をテーマにした数量限定モデル「Shades of Red」を発売します。エコ・ドライブGPS衛星電波時計※1の最上位ムーブメントCal.F950搭載のフラッグシップモデルと月齢自動計算機能「ルナプログラム※2」を持つCal.H874搭載モデルをベースに、太陽、地球、月が一直線に並ぶことで生まれる“Blood Moon”の幻想的な美しさを、先進技術と洗練されたデザインで表現しました。

CC4077-71Z

「CC4077-71Z」は、白蝶貝の上に赤く着色した月模様の文字板を重ねることで、奥行きと輝きを両立したワインレッドカラーのダイヤルを実現しました。サファイアベゼルリングの裏面には、ダークレッドに加え、シルバーの都市名を追加した2回の蒸着で仕上げています。ダイヤル全体を深い赤のサファイアガラスリングベゼルが囲む、唯一無二の存在感を放ちます。

BY1005-73Z

「BY1005-73Z」は、月の満ち欠けを示す円板針に赤い金属電着と印刷を重ねることで、幻想的で美しい“Blood Moon”を精緻に再現しました。背景の夜空にはパール印刷を施し、漆黒の星空のきらめきも楽しめます。立体インクジェット印刷で月の模様と粗い凹凸感を表現した1枚目の文字板の上に、2枚目の文字板と金属パーツを重ねることで、立体的で高級感のあるダイヤルとなりました。



【商品仕様】

■CC4077-71Z

CC4077-71Z

・ベースモデルは、Cal.F950を搭載した『アテッサ』のフラッグシップモデル。ミステリアスな光を放つ白蝶貝文字板を全面に配置。その上に、月の模様を描いたワインレッドの文字板を重ね、かつてない美しさを宿す“Blood Moon”を表現しました。

・サファイアガラスのベゼルは、裏側にダークレッドの蒸着、都市名にはシルバーの蒸着を採用。2回の蒸着で仕上げたベゼルが、深みのある大人の輝きを演出します。

ブランド/商品名：シチズン アテッサ/ ACT Line エコ・ドライブGPS衛星電波時計 Shades of Red

商品番号：CC4077-71Z

発売日：2026年2月26日

限定数量：世界限定1,800本

希望小売価格：385,000円（税抜価格350,000円）

ケース/バンド：スーパーチタニウムTM※3（デュラテクトDLC※4）

ガラス：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング※5）

ケース径/厚み：径44.6mm / 厚み15.4mm（設計値）

主な機能：■Cal.F950 / 月差±5秒（非受信時） / 光発電エコ・ドライブ / フル充電時約5年可動（パワーセーブ作動時） / パワーセーブ機能 / 衛星電波受信機能・位置情報取得機能・自動時刻受信機能 / ワールドタイム機能（39時差） / パーフェックス※6/ デュアルタイム表示 / クロノグラフ機能（1/20秒・24時間） / アラーム / ライトレベル インディケーター※7/ 充電量表示機能 / パーペチュアルカレンダー※8/ サマータイム機能

■夜光（針＋インデックス）■10気圧防水■耐メタルアレルギー商品■1種耐磁時計■フィットアジャスター※9



■BY1005-73Z

BY1005-73Z

・ベースモデルは、ルナプログラム機能（Cal.H874）を搭載した人気モデル。ダークレッドの文字板に立体インクジェット印刷で“Blood Moon”を彷彿とさせる模様とざらっとした質感を表現。その上に重ねた2枚目の文字板と金属パーツが、立体感を生み出しています。

・ルナプログラムによって月の満ち欠け（月齢）が表示される月齢板には、星が瞬く漆黒の夜空に美しい"Blood Moon"が浮かびます。



ブランド/商品名：シチズン アテッサ/エコ・ドライブ電波時計※10 Shades of Red

商品番号：BY1005-73Z

発売日：2026年2月26日

限定数量：世界限定2,200本

希望小売価格：198,000円（税抜価格180,000円）

ケース/バンド：スーパーチタニウムTM（デュラテクトDLC）

ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）

ケース径/厚み：径41.5mm / 厚み10.8mm（設計値）

主な機能：■Cal.H874 / 月差±15秒（非受信時） / 光発電エコ・ドライブ / フル充電時約2.5年可動（パワーセーブ作動時） / パワーセーブ機能 / 電波受信機能(日中米欧) / ワールドタイム機能（24時差） / パーフェックスマルチ3000※11/ 充電量表示機能 / パーペチュアルカレンダー/ サマータイム機能 / 月齢表示(ムーンフェイズ)/月齢自動計算機能 /北・南半球月齢表示切替機能

■夜光（針＋インデックス）■10気圧防水■耐メタルアレルギー商品■1種耐磁時計■フィットアジャスター■文字板部品：再生素材



※1 エコ・ドライブGPS衛星電波時計：エコ・ドライブは定期的な電池交換不要の光発電時計で、シチズン独自の技術です。環境保護の観点からも評価を受け、日本では1996年に腕時計として初めて「エコマーク商品」に認定されました。GPS衛星電波時計は地上から約2万km、宇宙空間を周回するGPS衛星から位置・時刻情報を取得し、時刻・カレンダーを自動で修正。地球上のどこにいても広い空がある限り正確な時刻を得ることができます。

※2 ルナプログラム：ルナプログラムはアナログ式の月齢自動計算機能。日付情報からムーブメント内部で月齢を計算して、月齢を自動表示します

※3スーパーチタニウムTM：チタニウムに表面硬化技術デュラテクトを施しステンレスの約5倍以上の硬さを実現したシチズン独自の素材。キズに強く、軽く肌にもやさしいので、快適な着け心地で使用できます。（ステンレスのビッカース硬度は約200HV）。

※4 デュラテクトDLC：デュラテクトはシチズン独自の硬化技術。ステンレスやチタニウムなどの金属表面硬度を高め、優れた耐摩耗性により、すりキズや、小キズから時計本体を守り、素材の輝きを長時間保つ技術の総称です。DLCはDiamond-Like Carbonの略で、工業製品にも使用されている耐摩耗性に優れた技術です。シチズンのデュラテクトDLCは中間素材にこだわることで密着性を向上し、剥がれにくく耐久性にすぐれています。すりキズに強いだけでなく、美しい艶をもつブラックカラーと触り心地が非常に滑らかなのが特長です。ビッカース硬度1,000-1,400HVを実現しています。（ステンレスのビッカース硬度は約200HV）

※5 クラリティ・コーティング：サファイアガラスの表裏面へ薄膜を多層コーティングすることにより、光の反射を抑えて時計の文字板を見やすくしました。さらに防汚膜を付加することで耐久性と防汚性の向上を実現しました。

※6 パーフェックス：「JIS 1種耐磁」「衝撃検知機能」「針自動補正機能」という三位一体の機能で、エコ・ドライブGPS衛星電波時計やエコ・ドライブ電波時計のより正確な時刻表示を可能にしたシチズン独自の先進技術です。

※7 ライトレベル インディケーター：シチズンの基幹技術である光発電エコ・ドライブならではの機能で、文字板にあたる光による発電量を表示する機能です。角度や場所が変わることによる発電量の違いがわかり快適な充電環境選びの目安を知ることができます。

※8 パーペチュアルカレンダー：2100年2月28日までのうるう年などの月末のカレンダー修正を一切不要にしたカレンダー機能です。

※9 フィットアジャスター：中留めボタンを押すことで、簡単にバンドの長さを3段階（最大約7mm）の微調整が可能です。

※10 エコ・ドライブ電波時計：エコ・ドライブは定期的な電池交換不要の光発電時計で、シチズン独自の技術です。環境保護の観点からも評価を受け、日本では1996年に腕時計として初めて「エコマーク商品」に認定されました。電波時計は電波送信所から送信される標準電波を受信し、時刻・カレンダーを定期的に自動修正します。

※11 パーフェックスマルチ3000：パーフェックスは「JIS 1種耐磁」「衝撃検知機能」「針自動補正機能」という三位一体の機能で、エコ・ドライブGPS衛星電波時計やエコ・ドライブ電波時計のより正確な時刻表示を可能にしたシチズン独自の先進技術です。パーフェックスマルチ3000は、パーフェックスに加え日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの４エリアから送信される標準電波を高感度受信。特にアメリカではコロラド州の送信所から半径約3,000ｋｍ圏もの受信が可能。エコ・ドライブ電波時計の正確さをサポートします。

シチズン アテッサ 公式ブランドサイト https://citizen.jp/attesa/special/index.html

<アテッサとは＞

アテッサは、1987年に誕生したシチズンの技術を象徴するチタニウムウオッチブランドです。シチズン独自の素材、スーパーチタニウム(TM)はステンレスより約40%軽く、5倍以上の表面硬度を持ち、キズがつきにくく、錆びにくく、耐メタルアレルギーにも対応。基幹技術の光発電エコ・ドライブ、GPS衛星電波受信機能などの先進機能を搭載。強く軽く、洗練されたデザインの腕時計が、未来に挑戦し続ける人の腕で、確かな時を刻みます。

<シチズン時計とは>

シチズン時計は、腕時計の部品から、完成時計の組立・調整まで自社一貫製造できるマニュファクチュールであり、世界約140の国と地域でビジネスを展開しています。1918年の創業以来、“BETTER STARTS NOW”「どんな時であろうと『今』をスタートだと考えて行動する限り、私たちは絶えず何かをより良くしていけるのだ」という信念のもと、機械式から始まり、世界に先駆けて開発した光発電技術「エコ・ドライブ」や、衛星電波時計など、常に時計の可能性を考え、開発を重ねてきました。2026年に光発電時計発売から50年を迎えたシチズン時計は、これからも時計の未来を切りひらいていきます。



●Eco-Drive（エコ・ドライブ）、スーパーチタニウム、DURATECT（デュラテクト）、FIT-ADJUSTER（フィットアジャスター）、Light-Level Indicator（ライトレベル インディケーター）、Perfex（パーフェックス）、およびクラリティ・コーティングはシチズン時計株式会社の登録商標または商標です。

★本リリースの内容は発表日時点の情報です。商品のデザイン及び価格、発売日、スペックなどは、一部変更になる場合があります。

＜製品についてのお問い合わせ先＞

シチズンお客様時計相談室 フリーダイヤル 0120-78-4807〔受付時間 9:30～17:30 祝日除く月～金〕