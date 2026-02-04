LOWRYS FARM が新店「イオンモール橿原店」を2026 年2 月6 日（金）にオープン!

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、2026 年2 月6 日（金）に新店「イオンモール橿原店」をオープンいたします。奈良県では“初”のLFM(U)、LOWRYS FARM KIDS展開店舗として、親子やご家族でのショッピングをお楽しみいただけます。オープンを記念して、人気スタッフ「なつき」「サトムラ」「toyo.」3 名による来店イベントの開催や、more＋me第6 弾『my favorite bag』限定販売、本日2 月4 日（水）より公式WEBストアand ST（アンドエスティ）限定で販売開始の「エヴァンゲリオン×ハローキティ」のコラボアイテムをイオンモール橿原店限定で店舗販売いたします。さらにand ST会員さま限定フェアなどお客さまがワクワクするようなイベントをご用意しています。

■LOWRYS FARM イオンモール橿原店舗概要

オープン日：

2026 年2 月6 日（金）

所在地：

〒634-0837

奈良県橿原市曲川町7 丁目20-1 イオンモール橿原 2 階

営業時間：10:00～21:00

■オープン記念イベント

1． LOWRYS FARMの人気スタッフがお迎えする来店イベントを開催！

SNS総フォロワー数43 万人を誇り男女問わず人気が高い「なつき」、体系カバーの着こなし提案と個性派でパワフルなキャラクターが人気の「サトムラ」、淡色をベースとした女性らしいスタイリングを得意とし、落ち着いた雰囲気で同年代の女性から人気が高い「toyo.」の3 名がお客さまをお出迎えします。

来店イベント日時：

2 月6 日（金）

12:00～18:00(※休憩15:00～16:00)

2 月7 日（土）

10:00～15:00(※休憩12:20～13:00)

来店イベントスタッフ：

なつき

STAFF BORD https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=46486

Instagram https://www.instagram.com/62ll72lk

サトムラ

STAFF BORD https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=12057

Instagram https://www.instagram.com/satomura_34

toyo.

STAFF BORD https://www.dot-st.com/cp/sb-staff-detail/?user_id=12078

Instagram https://www.instagram.com/____.toyo

2． more＋me第6 弾「my favorite bag」イオンモール橿原店限定販売！

2026 年1 月1 日（木）より販売開始し、ご好評いただいたmore＋me第6 弾『my favorite bag』をイオンモール橿原店で販売いたします。『my favorite bag』は、過去最大となる総勢9 名のスタッフが参加し、テイスト別に3 チームが結成され、それぞれの“好き”を凝縮した特別感溢れるアイテムセットです。イオンモール橿原店のオープンを記念した数量限定の販売です。

3． LOWRYS FARM「エヴァンゲリオン×ハローキティコラボ」アイテムをイオンモール橿原店限定販売！

LOWRYS FARMは、ブランドが大切にしている“カワイイ”エッセンスを加えながら、1995 年以降のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『エヴァンゲリオン』シリーズと、幅広い世代から愛されている「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを手掛けました。過去に大好評を博した「エヴァンゲリオン×ハローキティ」のコラボレーションが、今年は『エヴァンゲリオン』シリーズ放送30 周年という節目の記念で、アニバーサリー特別企画として登場。２月４日（水）より公式WEBストアand STと、and STの一部店舗にて展開します。LOWRYS FARMの店舗では、オープン記念施策としてイオンモール橿原店のみの限定企画として２月６日（金）より販売開始いたします。

クールでスタイリッシュな魅力を持つ『エヴァンゲリオン』と、キュートで親しみやすさの魅力を持つ「ハローキティ」という、意外性のある二つの世界観を融合させた全4 型のラインアップです。

4． and ST会員さま限定フェア開催！

当日新規入会の方も含め、当日お会計の際にレジにて会員バーコードをご提示していただいたお客さまは10％オフのフェアの対象となります。オープン記念のお買い求めしやすい機会をお楽しみいただけます。

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム） について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official