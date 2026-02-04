トヨタ自動車株式会社の文化施設であるトヨタ博物館(愛知県長久手市)は、2026年2月21日(土)・22日(日)、パシフィコ横浜(横浜市)で開催される「Nostalgic 2days 2026」に初めて出展します。





Nostalgic 2days 2026 トヨタ博物館展示車









当館はトヨタのクルマヘリテージ活動「TOYOTA CLASSIC」の中核として、「クルマ文化に触れる場づくり」や「愛車仲間づくり」を担っています。旧車ファンが集う日本最大級の本イベントへの出展を通じ、より多くの方と旧車の魅力を楽しみながら、ともに日本のクラシックカー文化を育んでいきたいと考えています。





今回の出展にあたっては、当館が所蔵する多数の収蔵車両の中から、現在開催中の企画展に関連する1990年代の車両2台を選定しました。1990年代は、国産スポーツモデルの人気が再び高まり、モータースポーツシーンでも活躍するモデルが強い支持を得ていた時代です。その象徴ともいえるセリカは、WRCでの活躍を通じて国内外で高い注目を集め、多くのファンを魅了しました。一方、サイノスは当時コンパクトで気軽に楽しめるクーペとして若者を中心に人気を集めた車両です。このサイノスは、当館初のエンジニア出身の館長である榊原が入社当時開発に携わったモデルでもあります。









＜出展車両＞

・トヨタ セリカ GT-FOUR ST185型(1993年)

WRC 1993年シーズン 日本初のメーカー部門、ドライバー部門の両タイトル獲得車。





トヨタ セリカ GT-FOUR ST185型(1993年)＜WRCオーストラリアラリー優勝車＞





・トヨタ サイノス コンバーチブル(1997年)

1990年代に流行したコンパクトサイズのスペシャルティクーペで、2代目の途中に加わったオープンモデル。





トヨタ サイノス コンバーチブル(1997年)









【Nostalgic 2days 2026 開催概要】

日時 ： 2026年2月21日(土)・22日(日) 10：00～17：00

会場 ： パシフィコ横浜 展示ホールB/C/D

主催 ： 株式会社芸文社

公式サイト： https://nos2days.com/pc/