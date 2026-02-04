島根県西部 石見の湯めぐりガイドブックが完成しました！
島根県
公益社団法人島根県観光連盟において、島根県西部（石見）の温泉や食の魅力のPRを目的としたガイドブックを作成しましたのでお知らせいたします。
１ 名称
島根県西部 石見の湯めぐりガイドブック
２ 発行
公益社団法人島根県観光連盟 石見事務所
３ 掲載内容
島根県西部の温泉地やグルメの情報
４ ガイドブックの特長
・石見地域の23もの温泉地の基本情報や泉質を紹介
・石見ならではのおすすめグルメ情報を掲載
５ 配布場所
紙媒体：公益社団法人島根県観光連盟石見事務所、県外事務所、島根県西部の観光施設、道の駅など
PDF：以下URLより閲覧可能
https://www.kankou-shimane.com/wp-content/themes/navi_jp_2020/pdf/iwami_spa_guidebook2025.pdf
６ 問い合わせ
公益社団法人島根県観光連盟石見事務所（担当：勝部） TEL：0855-29-5641
※島根県観光連盟は県庁観光振興課内に所属しています