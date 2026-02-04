札幌狸小路商店街振興組合とモユクサッポロは、訪日観光客が最も増える「さっぽろ雪まつり」と「春節」の2期間〔2月6日(金)～8日(日)、2月20日(金)～22日(日)〕に、インバウンド向け体験イベントを共同開催します。昨年の国慶節では、わずか3日間で約50か国以上の観光客が来訪した事(モユクアンケート調べ)が初めて可視化され、狸小路商店街が世界中の旅行者に認知されていることが明らかになりました。モユクサッポロでも来館者が増加し、開業以来、売上・客数ともに上昇傾向が続いています。

こうした追い風を受け、今年は“冬の狸小路をもっと楽しんでもらう”ための歓迎イベントをさらに拡充。狸太鼓、よさこい、地元アイドルのライブ、だっこポンとの撮影、日本文化を体験できるお菓子まきなど、多彩なプログラムで国内外の来街者を迎えます。外国語対応インフォメーションやアンケートも実施し、北海道の魅力を伝えながら「楽しい思い出づくり」をサポートします。









1. 「Enjoy Hokkaido Snow!」 雪まつり時期プロモーション

日程： 2026年2月6日(金)～8日(日)

時間： 17:00～21:00

場所： モユクサッポロ 1F 公開空地

内容：・よさこい演舞(4チーム)

・ご当地アイドルライブ(4チーム)

・狸太鼓(2月7日)

・だっこポンとの写真撮影

・インフォメーション＆アンケート

・どこから来たの？(来訪国)シールパネル

・狸小路の法被を着ての撮影会





狸小路の狸太鼓

札幌のよさこいチーム





2. 「Enjoy TANUKI KOJI！」 春節時期プロモーション

日程： 2026年2月20日(金)～22日(日)

時間： 17:00～21:00

場所： モユクサッポロ 1F 公開空地

内容：・よさこい演舞(4チーム)

・ご当地アイドルライブ(4チーム)

・狸太鼓(2月21日)

・だっこポンとの写真撮影

・お菓子まき(餅まき風)

・インフォメーション＆アンケート

・どこから来たの？(来訪国)シールパネル

・狸小路の法被を着ての撮影会





札幌ご当地アイドル

狸小路のだっこポン！