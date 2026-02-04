無料オンラインカンファレンス登壇のお知らせ　BtoC Marketing Funnel NEXT Conference　“効果が出る導線設計”できていますか？　数字で証明するKPIの改善事例14選

株式会社ネオマーケティング

株式会社ネオマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本 光伸）は、株式会社ジーニー（本社：東京新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭）主催のオンラインカンファレンスに登壇いたします。

https://cx.geniee.co.jp/event/260217_neomarketing/(https://cx.geniee.co.jp/event/260217_neomarketing/)

お申し込みは上記のURLからお願いいたします。

イベント概要

※同業他社様のお申込み、個人でのお申込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。

【カンファレンス概要】

広告運用もしている。LPも改善した。

でも、申込みや購入など主要なKPIがなぜか伸びない -そんな経験はありませんか？

認知 → 興味 → 比較 → 検討 → 行動（申込み・購入）→ファン化といった、

ユーザーの流れをどれだけ自然に、シームレスに設計できるかで成果は大きく変わります。

特に、コンバージョンがLPや申込みページに集約されるBtoCビジネスでは、

たった一つの導線の工夫が、申込み数や予約率、購入率などのKPIに直結します。

CVR、UU数、LTV、購買単価、集客数といった

入口から出口戦略に関する各KPIをどのように改善したのか-

本カンファレンスでは、成果を出した企業が取り組んだ“導線改善のリアル”を事例ベースで紐解いていきます。

この1日が、売れる仕組みづくりに向けた実践のヒントと出会える機会になります。

明日からの施策に自信が持てる、そんな第一歩を踏み出しましょう！

【このような方におすすめ】

- BtoC事業を展開しており、新規顧客獲得を担当しているマーケティング担当者の方- 広告、LP、チャット、CRMなど複数施策を実施しているものの成果が頭打ちになっている方- 顧客体験を“点”ではなく“線”で捉えるマーケティングに興味がある方- Web接客や導線改善に取り組みたいが、具体的な施策イメージがまだ固まっていない方

※内容は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。

お申し込みは以下のURLからお願いいたします。

https://cx.geniee.co.jp/event/260217_neomarketing/(https://cx.geniee.co.jp/event/260217_neomarketing/)

【ネオマーケティング登壇情報】

■概要

・登壇日時

2026年2月17日（火）10:35~11:00

・タイトル

デジタル施策の威力を引き出す設計論 ── ターゲット行動を「顧客化」に導くKPI設計

■登壇者

藤江 洋三

株式会社ネオマーケティング

コミュニケーションプランニング部 デジタルマーケティング運用チーム マネージャー

■経歴

2011年よりIT系スタートアップにて中小企業向けマーケティング支援業務に従事。2014年より大手ASPにて金融・不動産等様々な業種、企業規模のクライアントに対しアフィリエイト広告および運用広告を活用したマーケティング支援を行う。2019年から大手広告代理店にてデジタルを主としたフルファネルでのマーケティングコンサルティングに携わる。2025年現職にてデジタルマーケティング部門責任者として参画。

【開催概要】

開催日時｜2026年2月17日（火） 10:00~16:20

会場 ｜オンライン（ZOOM）

参加費 ｜無料

定員 ｜1000名

主催 ｜株式会社ジーニー

お申込みURL｜https://cx.geniee.co.jp/event/260217_neomarketing/

■株式会社ジーニーについて

会社名：株式会社ジーニー

所在地：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー 6階

代表者：代表取締役社長 工藤 智昭

事業内容：広告プラットフォーム事業/マーケティングSaaS事業/デジタルPR事業

URL：https://geniee.co.jp/

■株式会社ネオマーケティングについて

会社名：株式会社ネオマーケティング

所在地：東京都渋谷区南平台町16-25 養命酒ビル11F

代表者：代表取締役 橋本光伸

資本金：8,574万円

事業内容：マーケティング支援事業

URL：https://corp.neo-m.jp/

【本リリースに関するお問合せ先】

ネオマーケティング広報事務局 担当：今泉

Tel：03-6328-2881

E-Mail：press@neo-m.jp