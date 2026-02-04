【TAKAMI BRIDAL】 2026年 新作ドレスコレクションを発表

TAKAMI HOLDINGS株式会社

ウエディングやライフスタイル分野において、ホスピタリティを通じて上質で豊かな体験を提案するTAKAMI BRIDAL（高見株式会社 本社：京都市下京区、代表：高見重行）がオリジナルで製作しているドレスコレクションの新作を発表。2月4日より、公式サイト（dress.takami-bridal.com(https://dress.takami-bridal.com/)）にてLOOK BOOKを公開いたします。

TAKAMI BRIDALは、選び抜いた素材と繊細なディテールにこだわったエレガントで上質なコスチュームを幅広く取り揃えるドレスサロンです。ドレスだけではなく、和装やタキシード、ゲストの衣裳まで、ウエディングに関わるすべてのコスチュームをご提供しております。

2026年の新作コレクションは、ウエディングドレス14型、カラードレス6型の全20型をラインアップ。伝統的な格式高いスタイルをはじめ現代的な洗練を纏うモダンなデザインなど、多彩な個性を湛えたバリエーションをご用意いたしました。パフスリーブやケープの着脱により印象を自在に変えられるマルチウェイなドレスを豊富に取り揃えており、挙式から披露宴まで、シーンの移ろいや理想の佇まいに合わせた自由な着こなしをお愉しみいただけます。

特別な一日にふさわしい、TAKAMI BRIDALのこだわりが凝縮された新作コレクションを、ぜひ各ドレスサロンにてご覧くださいませ。

※一部商品は、すでにドレスサロンにてご案内を開始しております。

＜ウエディングドレス＞

ウエディングドレスは、オーセンティックな気品あふれるスタイルから、都会的なパンツスタイルまで、花嫁様の理想に寄り添う全14型をラインアップ。3Dフラワーを纏い、まるで花束を抱きしめているような多幸感に包まれる「ヘスティア」、インナースカートを外すとミニ丈へと姿を変えるアイコニックな「ローズ・ブランシュ」、そして肌に溶け込むレースが優美な「ジュニパー」など、随所にこだわりが宿る豊かなバリエーションを揃えました。正統派の美しさと、自由な着こなしを叶える現代的なエッセンスを織り交ぜた、幅広い魅力を備えたコレクションです。

ヘスティアローズ・ブランシュジュニパーシプレッシーノ＜カラードレス＞

カラードレスは、生地を一から染め上げた透明感あふれる「ミント・ラグラス」や、ジャガードの質感が圧倒的な風格を放つ「ネイビー・リナリア」、大人の品格を湛える「ブラック・ヴェレッティ」、そしてゴールドのきらめきを内側に忍ばせた「ブラウン・アーマンド」など、全6型をご用意いたしました。ケープやフリルを纏う位置で表情を自在に変えられる3WAY仕様をはじめ、エレガントな佇まいから愛らしいスタイルまで、花嫁様の個性を映す、特別なドレスが揃います。

ミント・ラグラスネイビー・リナリアブラック・ヴェレッティブラウン・アーマンド

※その他のラインアップにつきましては、公式サイトにてご確認ください。

公式サイト：dress.takami-bridal.com(https://dress.takami-bridal.com/)

公式サイト：dress.takami-bridal.com(https://dress.takami-bridal.com/)

公式Instagram：@takamibridal_costume(https://www.instagram.com/takamibridal_costume/)

ドレスサロン所在地：東京、神奈川、埼玉、長野、静岡、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、福岡