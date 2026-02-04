Valuufy調査：日本の自動車メーカーにおけるインパクトに関するコミットメントと検証済み実績の間に55ポイントのギャップを確認

Valuufy株式会社

京都、日本 - 2026年2月4日

京都を拠点とするバリュー・インテリジェンス企業Valuufyは4日、日本の自動車メーカーのインパクト指標を調査・測定し、その結果を白書にまとめ発表しました。調査の結果、掲げた方針と検証済みの実績の間に55ポイントのギャップが存在することが明らかになり、測定インフラの成熟度に課題があることが示されました。

本調査は日経225構成銘柄の日本自動車メーカー全9社に加え、比較ベンチマーク用に海外メーカー6社を調査しました。顧客、従業員、取引先、企業、社会、株主、自然環境の七つのステークホルダーへの影響を網羅する168の評価指標に基づいています。評価対象項目の平均77%で方針が表明されていましたが、定量的な成果として示されているのは22%にとどまり、さらに第三者の検証を受けているのは10分の1でした。

[エグゼクティブサマリー - 画像1]

測定ギャップ

「この55ポイントの方針-実績ギャップは、方針を測定可能なアクションに変換するためのインフラが根本的に不足していることを示しています」とValuufy CEOのカイル・バーンズは述べています。「裏付けのない主張を行う企業は、日本のSSBJやEUのCSRDなど各国の規制により検証基準が厳格化する中、規制当局の監視強化や評判リスクに直面する可能性があります」

バリューウォッシング：グリーンウォッシングを超えて

「バリューウォッシングとは、企業が実際の行動を超えてステークホルダーへ方針（コミットメント）を表明することです」とValuufy研究開発ディレクターのフィリップ・スガイ博士は述べています。「環境面の主張に焦点を当てるグリーンウォッシングとは異なり、バリューウォッシングは七つのステークホルダー領域すべてに及びます」

本調査では、二つの重大な盲点が特定されました。環境・人権への影響が集中するチャネルパートナー（取引先）と、事業継続に不可欠な地域社会との関係を含む社会への影響です。

チャネルパートナーに関する指標のうち、計算可能なインパクト開示が行われているのはわずか34%です。また、開示情報の12%は定量的な裏付けのない主張でした。

検証率が20%を超える企業は、より成熟した測定インフラを有しているとみられます。比較ベンチマーク用の海外メーカーの中では、フォルクスワーゲンが34%でトップ、次いで現代自動車が26%、BYDが23%でした。

[企業パフォーマンスランキング - 画像2]



日本の自動車メーカーの傾向

評価対象の日本自動車メーカー9社は、包括的な方針へのコミットメントを示す一方で、第三者検証率は現時点で低水準にとどまっており、平均5%と海外比較対象企業の18%を下回っています。このパターンは、外部検証よりも内部統制とレピュテーション管理を重視するコーポレートガバナンスのアプローチを反映している可能性があります。

「適切な測定インフラの構築には3～5年を要します」とバーンズは付け加えています。「今から取り組む企業は、2028～2029年までに運用面での成熟度を達成できます。

本自動車業界分析は、ValuuCompassを用いた一連の業界レポートの第一弾です。Valuufyは2026年を通じて、コミットメントと検証済み実績のギャップがポートフォリオにとって重大なリスクとなり、企業に評判面でのエクスポージャーを生む業界を対象に、セクター別評価を発表していく予定です。

ホワイトペーパーのダウンロード: https://www.valuufy.com/automotive-analysis-ja(https://www.valuufy.com/automotive-analysis-ja)

ブリーフィングまたはパイロット評価のご依頼: learnmore@valuufy.com

Valuufyについて

Valuufyは、2024年に設立された京都を拠点とするバリュー・インテリジェンス企業です。同志社大学バリュー・リサーチセンターで10年以上にわたり蓄積された学術研究から生まれました。投資家や組織向けに、インパクト測定、競合ベンチマーキング、詳細分析を提供しています。国連科学サミットに4年連続で登壇。TiE50トップ50グローバルスタートアップ2025に選出、Global Startup Expo 2025でRising Starを受賞。Apple、Cisco Systems、Sustainalytics、S&P Globalの元戦略リーダーを含むアドバイザリーカウンシルがガイダンスを提供しています。

報道関係のお問い合わせ:

news@valuufy.com

調査方法と免責事項については付録をご参照ください。

付録：調査方法

本プレスリリースは英語版からの翻訳です。内容に相違がある場合は、英語版が優先されます。

調査対象: 本分析は、日経225構成銘柄の日本自動車メーカー全9社（トヨタ、ホンダ、日産、スズキ、マツダ、SUBARU、三菱自動車、いすゞ、日野）を評価し、日本の自動車セクターを包括的にカバーしています。比較ベンチマーク用に海外メーカー6社（フォルクスワーゲン、BYD、現代、フォード、テスラ、ゼネラルモーターズ）を含めました。

フレームワーク: ValuuCompassは、GRI、SASB、TCFD、ISSB、EFRAGを含む56のグローバル基準から2,000以上のインパクト測定項目を統合し、7つのステークホルダー次元にわたる168の定量化可能な指標に集約しています。

スコアリング: 方針カバレッジ、開示品質、パフォーマンス達成度、独立検証の4項目で評価。評価期間：2025年10月～2026年1月。

業界ランキング: 自動車セクターは、Valuufyが評価する75業界中第7位に位置しています。

業界パフォーマンスの内訳:

方針カバレッジ: 77% - 全メーカーで強固なコミットメント体制を構築

開示率: 57% - 中程度の透明性、インフラ面に課題あり

定量的実績: 22% - 検証可能な成果の提示に大きな課題

第三者保証: 10% - 独立した検証はごく限定的

免責事項:

本分析は公開情報のみに基づいており、投資助言を構成するものではありません。評価は、ValuuCompassフレームワークを使用した開示情報に対する当社の解釈を反映しており、実際の業務パフォーマンスを必ずしも表すものではありません。特定企業への言及は、公開情報に基づく分析的観察であり、実際のパフォーマンスに関する推奨や声明ではありません。