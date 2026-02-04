女子ハンドボールチーム「HC名古屋」とオフィシャルリカバリーウェアサプライヤー契約を締結。

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、このたび愛知県名古屋市を拠点に活動する女子ハンドボールチーム「HC名古屋」（運営：NPO法人名古屋スポーツクラブ、会長：横井 利明（よこい としあき）氏、以下、HC名古屋）とオフィシャルリカバリーウェアサプライヤー契約を締結しました。

■契約締結の背景

HC名古屋は、日本国内最高峰のハンドボールリーグ「リーグH（エイチ）」で活躍する、女子ハンドボールチームです。選手一人ひとりが、競技と仕事を両立しながら最高のパフォーマンスを発揮できるチーム環境づくりを重視されており、日本リーグのトップを目指しながら、ハンドボールやスポーツの素晴らしさを世の中に伝え、子どもたちや若い人たちに“希望に満ちた未来”を描いてもらえるよう活動しています。

トップリーグで戦う選手たちは、日々の練習や試合に加え、遠征移動や仕事との両立による負荷が大きく、十分な休養を確保することが大きな課題となっています。特に移動時間は身体への負担が蓄積しやすく、リカバリーの質がコンディション維持に直結します。VENEXのリカバリーウェアは、移動中や就寝時、短い休憩時間など、様々なシーンでも心身を整え、休養をサポートする特長を持っています。

今回、先進的なリカバリー技術を取り入れることにより、選手が限られた時間の中でも効率的に休養し、競技力の向上につなげられることを目指して本契約締結に至りました。本契約は、選手の健康とキャリアを長期的に支えるための重要な取り組みであり、チームがより高いレベルを目指すうえでも、意義のある一歩であると考えています。

今後も弊社は、国内外で活躍するアスリートおよびスポーツチームを休養でサポートし、パフォーマンス向上に貢献してまいります。

■「HC名古屋」 佐藤那有選手 コメント

「このたびは、ベネクス様とオフィシャルリカバリーウェアサプライヤー契約を結ばせていただくことになり、大変嬉しく思います。

チームでは、遠征時のバスや飛行機での移動の際に、ベネクス様のリカバリーウェアを着用しております。なんと言っても着心地がよく、何時間の移動でもリラックスした状態で過ごすことができています。

また、個人としては、寝る時のパジャマとしても着用しており、毎日のフルタイム勤務と練習からくる心身をリラックスさせ乗り越える上で、必須アイテムとなっています。

ベネクス様のリカバリーウェアを着用し、体も心もしっかり休ませた状態で試合や練習に取り組めることに感謝いたします。チーム初の取り組みに支えていただきながら、チーム初のプレーオフ進出に向けて、頑張ります！」

【「HC名古屋」について】 http://hc-nagoya.com/(http://hc-nagoya.com/)

愛知県名古屋市を拠点とする女子ハンドボールチーム「HC名古屋」。1967年に創設され、2002年に現在のチーム名で活動を開始。スポーツの価値である、「人々の心を動かす力」、「メッセージを発信する力」、「社会をつなげる力」を伝えるために、チーム活動として地域貢献や普及活動にも積極的に取り組んでいる。チームカラーは黄色で、明るくポジティブなエネルギーを持って、日本国内最高峰リーグ、リーグHでプレーオフ進出を目指しています。

■株式会社ベネクス 代表取締役 中村太一コメント

「このたび、「HC名古屋」様とオフィシャルリカバリーウェアサプライヤー契約を締結させていただくことになりました。

トップリーグで戦われている選手の皆様は、日頃仕事と練習を両立され、試合には、遠征による長時間の移動があります。その中で、パフォーマンスを向上させるためには、いかに「休養」で差をつけられるかというポイントに着目され、このたびの契約に至りました。当社製品と休養学を通じてサポートし、今シーズン「HC名古屋」様のさらなるご活躍に寄与してまいります。」

■1月31日（土）に贈呈式を開催

贈呈式の様子

本契約に際し、1月31日（土）に金城ふ頭アリーナリニューアルオープンゲームのハーフタイムにて、ベネクスリカバリーウェア贈呈式を開催しました。「HC名古屋」ゼネラルマネージャーの岡田 邦裕（おかだ くにひろ）氏と、選手を代表して長瀬亜矢子（ながせ あやこ）選手に、当社休養インストラクターの真弓 佳伸（まゆみ よしのぶ）よりベネクスリカバリーウェアを贈呈しました。

〈当日のコメント〉

「HC名古屋」ゼネラルマネージャー 岡田 邦裕氏コメント

「このたびオフィシャルリカバリーウエアーサプライヤー契約を結ばせていただき、株式会社ベネクス様には心より感謝申し上げます。ハンドボールは見た目以上に激しいスポーツです。選手たちは、対戦相手はもちろんですが、怪我とも常に闘いながらぎりぎりの所でプレーしてもらっています。そんな中、移動時や休息時にリフレッシュできるリカバリーウェアの存在は非常に重要な役割を担っており、今シーズンは怪我人も少なく良いコンディションで試合に臨めているのが現状です。

ベネクス様から提供頂いたリカバリーウェアで「休養」を感じつつ、今後も仕事・試合・各種イベントと活動し続ける選手たちとともにHC名古屋を発展させていけるよう精進してまいります。」

〈提供商品（一例）〉

・リカバリームーヴ ジップアップフードジャケット

見た目にはほどよい肉感を感じつつ、手に取った瞬間にもわかる“ふわっと軽い”生地と、縫い目による肌あたりストレスに配慮したパターンや縫製で、移動時のくつろぎやすさを最大限に考えられたシリーズ。

商品ページ：https://store.venex-j.co.jp/product/detail/1778

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計230万着（2025年12月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。

【株式会社ベネクス 概要】

法人名： 株式会社ベネクス

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/