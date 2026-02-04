【かみむら牧場】年に一度の「肉の日」特別企画！29分の１の確率で最大1万円が当たる！？開運招福くじ引きキャンペーンを3日間限定で開催します！！
ワタミ株式会社（東京都大田区、以下ワタミ）と国内有数の和牛生産者であるカミチクグループ（鹿児島県鹿児島市）との合弁会社、ワタミカミチク株式会社（東京都大田区、以下ワタミカミチク）が展開する「かみむら牧場」では、日頃の感謝を込めて2月9日の年に一度の「肉の日」にちなみ、2026年2月9日（月）、10日（火）、11日（水）の3日間限定で、お会計金額が500円以上のお客様を対象に29分の１の確率で会計が最大1万円引きとなるくじ引きキャンペーンを開催いたします。
お会計金額が500円以上のお客様（1組につき1回）を対象に、お会計時に“運試しのくじ引き”へ挑戦していただけます。はずれ無しの運試しのくじ引きチャレンジへ奮ってご参加ください
・特賞 最大1万円割引
・副賞 かみむら牧場お食事券
『開運招福 ニクイチチャレンジ』キャンペーン 概要
◆対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗
京急蒲田第一京浜側道店/守口南寺方店/府中店/城北黒川店/八千代成田街道店/八尾外環店/横浜鶴見駒岡店/上尾店/ららぽーと福岡店/福重拾六町店/船橋宮本店
◆販売期間：2026年2月9日（月）、10日（火）、11日（水）
◆内容：会計金額が500円以上のお客様（1組につき1回）を対象に
お会計時に“運試しのくじ引き”へ挑戦していただけます。
○特賞 最大1万円割引
○副賞 かみむら牧場お食事券500円分
※特賞当選の場合はその他割引およびクーポンとの併用は不可とさせていただきます。
※お食事券と現金との交換はできません。
◆店舗情報：https://kamimura-bbq.com/store/
焼肉も寿司も食べ放題
新鮮なサラダやデザートもビュッフェ形式で食べ放題「KAMIMURA BAR」
A4ランク以上の黒毛和牛「薩摩牛」カルビ
国産プレミアム黒牛「上村牛」カルビ
プレミアム5_永遠のダイヤカルビ
プレミアム5_至福の炙りすき焼きカルビ
幸せの焼肉食べ放題『かみむら牧場』について
「かみむら牧場」は和牛の食べ放題が手ごろな価格で楽しめる焼肉業態として、国内有数の和牛生産者であるカミチクグループとの合弁事業として展開しており、カミチクグループから調達したA4ランク以上の黒毛和牛「薩摩牛」を食べ放題で楽しめて、特急レーンや配膳ロボットの活用により非接触型というニューノーマルな焼肉屋としてファミリー層を中心に多くの人気を集めています。
◆A4ランク以上の黒毛和牛も牛タンも食べ放題！全品『和牛マニアコース』 KAMIMURA BAR付き
◆国産プレミアム黒牛「上村牛」も食べ放題！110品『かみむら牧場コース』 KAMIMURA BAR付き
◆「かみむら牧場」厳選の「プレミアム5」が食べ放題！90品『ジャストミートコース』 KAMIMURA BAR付き
◆気軽に楽しめる幸せの焼肉食べ放題！60品『カジュアルコース』 KAMIMURA BAR付き
※全ての食べ放題コースは100分（20分前ラストオーダー）で小学生以下はドリンクバー付きです
※各コースとも一般価格・小学生価格・幼児無料をご用意しております。販売価格の詳細はホームページよりご確認ください
メニュー情報：https://kamimura-bbq.com/course/
特急レーン
内観イメージ
2名掛けボックス席
4名掛けボックス席
ワタミカミチク株式会社
【住 所】 東京都大田区羽田1-1-3
【代表者名】 代表取締役社長 大生広幸
【設 立】 2020年1月
【事業内容】 焼肉『かみむら牧場』の運営
ワタミ株式会社
ワタミグループは、「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」という理念に基づき、経済・社会・環境ニーズの充足に取り組み、持続可能な循環型社会づくりを推進しています。
【住所】 東京都大田区羽田1-1-3
【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長CEO 渡邉 美樹
【設立】 1986年5月
【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業
【ホームページURL】 https://www.watami.co.jp/