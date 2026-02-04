TSIホールディングス、ESG投資指数「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に初選定

株式会社TSIホールディングス

「私たちは、ファッションを通じて、人々の心を輝かせる価値を創造し、明日を生きていく歓びを、社会と共に分かち合います。」という経営理念のもと、「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す。」をパーパスとして事業を展開している株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長CEO 下地 毅）は、この度「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄となりました。

今回の選定にあたり、当社がこれまで推進してきたサステナビリティ経営におけるESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みが、グローバルな評価基準においても評価された結果であると認識しております。

- 環境（Environment）環境負荷低減へのコミットメント、環境配慮素材の切り替えならびに生産量の適正化によるGHG削減や水資源・生物多様性への配慮など、バリューチェーン全体での環境マネジメント体制構築し、推進する姿勢が評価されたと考えております。- 社会（Social）多様な人材の活躍と透明性、女性役員・管理職比率の向上や働き方改革といった人的資本経営への注力した取り組みに加え、バリューチェーン全体で取り組むための人権方針策定とデューデリジェンス実施、情報開示の拡充が寄与したと分析しています。- ガバナンス（Governance）社外取締役の積極的な登用による取締役会の多様性確保、情報セキュリティ、全社的なリスク分析と機会の創出を定量開示するなど、透明性の高い経営体制が評価の礎となりました。

私たちは、今後もすべてのステークホルダーとの対話を尊重してサステナブルファッションに真摯に取り組み、事業活動を通じて人々の“幸せ”が続いていく社会を実現するために挑戦し続けます。

当社ステークホルダーエンゲージメントについて

https://sustainability.tsi-holdings.com/stakeholder/index.html

【FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index】

グローバルインデックスプロバイダーであるFTSE Russellにより構築され、各セクターにおいて相対的に、環境、社会、ガバナンス(ESG)について優れた対応を行っている日本企業のパフオーマンスを反映するインデックス指数です。

国際基準に基づいた厳格な評価モデルにより設計され、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）をはじめ、ESGへの取組に注目する投資家の投資判断基準として活用されています。

株式会社TSIホールディングス https://www.tsi-holdings.com/

株式会社TSIホールディングスは、レディス・メンズアパレルをはじめ、スポーツ、ストリートカジュアル、アウトドアなどの幅広いカテゴリーの個性のある、50を超えるブランド群を国内外で展開しています。社会へのバリュー(提供価値)を企業成長に繋げながら、 ファッションがもたらすエンターテインメント(楽しさ)で、 プロダクト提供には限らない、独創的な提供価値を創出します。

▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com