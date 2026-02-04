【2月18日（水）開催】8ヶ月で正社員54名採用に成功！三菱電機ビルソリューションズのリファラル採用に迫る

株式会社ウィルグループ

ウィルグループのリファラル採用を活性化させるクラウドサービス「Refcome（リフカム）」を提供する株式会社ウィルオブ・パートナー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 巧）は、無料オンラインセミナー『8ヶ月で正社員54名採用に成功！三菱電機ビルソリューションズのリファラル採用に迫る』を2026年2月18日(水)にアーカイブ配信します。

本セミナーは、2025年8月6日（水）に開催しご好評をいただいたセミナーのアーカイブ配信です。全国280拠点を動かした「現場を巻き込む仕組み」を全公開します。

全国280拠点という大規模組織で、わずか8ヶ月で正社員54名の採用に成功した三菱電機ビルソリューションズ様をお迎えし、リファラル採用の成功ノウハウを徹底解剖します。

「制度はあるが活用されていない」「大規模組織での展開に課題を感じている」「社員の協力を得るのが難しい」といった悩みを抱える人事担当者にとって、明日から実践できる解決策をお伝えします。リファラル採用成功企業の生の声とプロの支援ノウハウを一度に学べる貴重な機会となっています。

＜本セミナーで学べること＞

・大きな組織でも確実に成果を出すための組織浸透戦略

・現場が使いやすい制度設計のポイント

・社員の自発的な紹介活動を促進するモチベーション向上の仕組み

・セミナー概要

・登壇者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/379_1_b5f15c995533db0d4f45136d275e976b.jpg?v=202602040121 ]三菱電機ビルソリューションズ株式会社キャリア採用・グループ会社採用専任リーダー高橋 眞実 氏

1990年同社に入社。2002年より社内業務改革プロジェクトなどを経験した後、2008年から技術系・事務系総合職の新卒採用に従事、17,000名の個人面接、社員3,000名以上の入社に関わる。2023年からは全社キャリア採用とグループ会社13社の採用強化リーダーを担っている。

株式会社ウィルオブ・パートナー代表取締役社長 清水 巧

2013年にSansan株式会社入社。カスタマーサクセス部の立ち上げを経験後、2014年に株式会社リフカム（現：株式会社ウィルオブ・パートナー）を設立。ピボットを経て、リファラル採用を活性化するクラウド「Refcome」を立ち上げる。2018年、Forbes「アジアを代表する30歳未満の30人」に選出。2024年10月にウィルオブ・ワーク社にグループイン。

株式会社ウィルオブ・パートナー

「個と組織の意志をつなぐパートナー」をミッションに、リファラル採用に特化したクラウドツールおよびコンサルティングサービス『Refcome』の開発・運営を行っています。大手企業からスタートアップまで850社以上の支援実績があり、経験豊富なコンサルタントによる実務支援を通じて、企業の成長フェーズに合わせた採用戦略の実現をサポートしています。





【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・パートナー

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 2014年1月

代 表 ： 代表取締役社長 清水 巧

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-partner.co.jp/