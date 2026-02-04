子育て世帯の負担軽減へ　ドラッグストア「トモズ」、小児特化のオンライン診療サービス「あんよ」との連携を開始

株式会社トモズ

首都圏中心にドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社トモズ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：角谷真司、以下トモズ）は、地域医療と生活をつなぐ取り組みの一環として、ジークス株式会社

（本社所在地：愛知県名古屋市、代表取締役 : 村上嘉一 葛上海翔）が運営する小児特化のオンライン

診療サービス「あんよ」との連携を開始いたしました。

本連携により、「あんよ」を通じてオンライン診療を受診されたお子さまの処方薬をトモズの調剤店舗で受け取ることが可能となり、子育て世帯の皆さまの利便性向上を図ります。

■ 小児特化オンライン診療サービス「あんよ」とは

「あんよ」は、小児科にかかりたい親子と在宅で働きたい医師をつなぐオンライン診療サービスです。

▶サービスサイト：こちら(https://www.annyo.jp/)

本サービスは2度の実証実験を経て、2023年6月からジークス株式会社が拠点を置く愛知県内で正式に開始いたしました。関東（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）を含む全国へ対象エリアを拡大しています。

※対象エリア外にお住まいの方もご利用いただけますが、医療費の一部を一時的にご負担いただいた上で、後日お住まいの自治体の窓口での償還手続きが必要となります。

トモズは今後も、子育て世帯の皆さまの暮らしに寄り添い、より便利にご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

【About トモズ】

首都圏を中心に、調剤併設を基本としたドラッグストアを展開。

お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指し、地域に根ざしたヘルスケアサービスに取り組んでいます。