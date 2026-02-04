【佐渡汽船】宿泊型旅行商品『彩りの佐渡時間』2/5発売開始

株式会社みちのりホールディングス

佐渡汽船株式会社(所在地：新潟県佐渡市、代表取締役: 尾渡英生、以下「佐渡汽船」)は、個人型宿泊旅行商品「彩りの佐渡時間」2026年3月20日～11月30日出発分の予約受付を開始いたします。

本旅行商品は、乗船と宿泊がセットになった基本プランに加え、車両航送、レンタカー、貸切観光タクシーの交通オプションを一括で予約できる宿泊旅行商品です。なかでも、往復19,800円で利用できる車両航送は、多くのお客様にご利用いただいている人気のオプションです。

新潟港、直江津港のいずれからも利用可能で、往復で港を変える回遊利用にも対応しております。

旅の準備はシンプルに、佐渡で過ごす時間はゆったりと。

春は花々の色づき、夏は透き通る海の青、秋は黄金に揺れる稲穂と海とのコントラスト。

色を巡る佐渡をコンセプトに、佐渡ならではの景色や風、波音を感じながら、思い思いの「佐渡時間」をぜひお楽しみください。

≪設定期間≫

2026年3月20日(金)～11月30日(月)

≪旅行代金≫ 1名様あたり/1泊2食/2名以上1室/税込

【特選コース】 大人：27,500円～41,000円

【おけさコース】大人：21,500円～34,800円

【ときコース】 大人：19,500円～25,500円

※宿泊施設によりコースが変わります。

※ご旅行代金は利用日や人数、オプションの有無によって変わります。

※1泊2食の他、1泊朝食のみの料金設定もございます。

※ご予約は1名様から承っております。

※詳細は、商品紹介ページ内パンフレットにてご確認ください。

≪宿泊施設≫20施設からお選びいただけます。

≪予約受付≫

※インターネット予約をご利用ください。

※1泊目は必ず本プランをご利用ください。2泊目以降の宿泊は本プラン以外の宿泊施設をご利用いただくことも可能です。

「佐渡時間」商品紹介ページ https://www.sadokisen.co.jp/trip-top/plans/sadotime2026/

≪申込期限≫

5日前16:30までご予約可能です。