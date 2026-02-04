【bb.q オリーブチキン】サクッと、ぷりっと、えび三昧。えびとチキンの美味しい相乗効果が楽しい「えびフライバーガー」シリーズが新登場！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、サクッと軽い食感とぷりっとした旨みが楽しめる「えびフライバーガー」シリーズを、2026年2月5日（木）より発売いたします。

本シリーズは、丁寧に手付けした軽やかな衣のえびフライと、bb.q自慢のチキンを組み合わせた、えびとチキンの“おいしい相乗効果”を楽しめる新バーガー。えびフライを主役にした「えびフライバーガー」、えびとチキンの両方を一度に味わえる「えびフライチキンバーガー」、毎年人気のえびかつにチキンを合わせた「えびかつチキンバーガー」の全3種をラインアップしました。食感や味わいの異なるえびとチキン、それぞれの魅力を引き立てるソースにもこだわり、最後まで飽きずに楽しめる一品に仕上げています。

【商品情報】

サクッと、ぷりっと、えび三昧。「えびフライバーガー」シリーズ

■ えびフライバーガー 550円（税込）

※＋250円～ドリンクセットに変更できます

エビフライを贅沢に3本使用した、新作バーガー。

細かく粉砕したパン粉を丁寧に手付けしたエビフライは、軽やかなサクサク食感と、ぷりっとしたえび本来のおいしさが特長です。

エビフライに合わせた特製エビチリソースは、ケチャップ、豆板醤、コチュジャンをベースに、甘味・酸味・旨味のバランスを追求。

えびの旨みを引き立てて、あと引く味わいに仕上げました。

■ えびフライチキンバーガー 690円（税込）

※＋250円～ドリンクセットに変更できます

「エビフライ」2本と国産ササミの「チキンフィンガー」2本を重ねた、ボリューム満点の一品。

特製エビチリソースと、具材感があり口あたりのよいタルタルソースの2種類のソース仕立てで、味の奥行きを楽しめます。

サクサクのチキン、ぷりっとしたエビフライ、それぞれの素材の個性がバランスよく融合し旨味の相乗効果を発揮、食べ応えと満足感を兼ね備えたバーガーです。

■ えびかつチキンバーガー 630円（税込）

※＋250円～ドリンクセットに変更できます

ぷりぷり肉厚なエビがたっぷりの「えびかつ」を使用した特製バーガーが今年も登場です。

衣は薄めに、低温でじっくりと揚げることで、外はサクッと香ばしく、中は驚きのプリプリ食感に。エビのうま味が口いっぱいに広がる「えびかつ」と、国産ササミの「チキンフィンガー」を一緒にサンドした『えびかつチキンバーガー』は、毎年多くのお客様から「また食べたい！」と大好評をいただいている人気メニューです。

えびフライバーガー（550円税込）えびフライチキンバーガー（690円税込）えびかつチキンバーガー（630円税込）

■販売開始日

2026年2月5日（木）～

■販売店舗

全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗

■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp