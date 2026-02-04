フランス企画DELEGANT社の洗える“高機能ストレッチスーツ”が登場！心地よい着用感と上品な風合いを兼ね備えた新作

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）が、２０２６年２月７日（土）より、フランス企画のDELEGANT（デレガント）社の生地を使用した「DELEGANT格子柄セットアップ」を全国のP.S.FA店舗にて発売いたします。

高機能ストレッチ素材でビジネスを快適に

本商品は、フランス企画ならではの洗練されたデザインと高い機能性を両立した新作スーツです。春夏向けに心地よいシャリ感を持たせたグレンチェック柄の生地には、縦７％・横１３％のストレッチ性能を備え、一日中快適な着心地を実現しています。T（テトロン）/R（レーヨン）先染めを採用しており、特長として色が落ちにくいことが挙げられるため、長くご使用いただけます。ポリエステル繊維でありながらウールのような上品な風合いを持ちつつ、家庭での洗濯も可能で機能性も担保された商品です。ジャケットには春夏に適したサップ裏地を使用し、パンツはトレンドのテーパードシルエット、スカートは裾幅を広く取り、動きやすいフレアデザインを採用しています。ビジネスシーンの日常使いから、入学式・卒業式、新社会人の方まで幅広くお使いいただける一着です。

商品特長

・フランス企画DELEGANT社のT/R先染め素材を使用した上質なグレンチェック柄

・縦７％・横１３％の高ストレッチ性能により、動きやすく快適な着心地を実現

・家庭で洗えるウォッシャブル機能を搭載し、お手入れが簡単

・ジャケットは春夏向けのサップ裏地使用で涼しく、袖は1ボタンの開き見せ仕様

・パンツはトレンドのテーパードシルエット、スカートは足さばきの良いフレアデザイン

商品概要

【商品名】 デレガント格子ジャケット・デレガント格子パンツ・デレガント格子スカート

ジャケット

パンツ

スカート

【価格】 ジャケット 16,900円(税抜)、パンツ 10,900円(税抜)、スカート 9,900円(税抜)

【サイズ展開】 ５号～１３号

【カラー】 ネイビー・グレー

【素材】 ポリエステル68％、レーヨン30％、ポリウレタン2％

【発売日】 ２０２６年２月７日（土）

【販売場所】 全国のP.S.FA全店舗

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

◆はるやま商事株式会社

公式WEBサイト：https://perfect-s.com/

X（Twitter）：P.S.FA公式（@psfa_official）さん / X(https://x.com/psfa_official)

Instagram：https://www.instagram.com/psfa_official/