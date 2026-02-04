【星のや沖縄】花粉の悩みから離れて、春風と暮らす。自然と旧暦文化を満喫する春の沖縄旅を提案

星野リゾート穏やかな太陽と海風に包まれたインフィニティプール

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。海に抱かれる沖縄ラグジュアリーの最高峰「星のや沖縄」では、2026年3月1日～5月31日の期間、花粉の悩みから離れて、春風と暮らす、自然と旧暦文化を満喫する春の沖縄旅を提案します。沖縄の春は、平均気温が22～23℃程度で、1年で最も快適に過ごせるといわれる「うりずん（＊1）」の季節です。本土と比べスギやヒノキの花粉が少ない（＊2）ことから、ストレスフリーに、月桃や色鮮やかな草木が彩る庭の散策や、水平線を臨む絶景カフェを満喫することができます。さらに、琉球王朝時代より旧暦と共にある伝統行事にならい、海風が心地良い浜辺での特別な朝食を堪能。アクティビティの拠点となる道場前の広場では琉球伝統芸能を開催します。旧暦文化に触れながら、海辺のリゾートを快適に過ごせる春ならではの滞在です。

＊1 参考資料「沖縄気象台(https://www.jma-net.go.jp/okinawa/kion_hikaku/kikotokusei.html)」沖縄県の気候

＊2 参考資料「林野庁(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/data.html#:~:text=%E3%82%B9%E3%82%AE%E3%83%BB%E3%83%92%E3%83%8E%E3%82%AD%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%9E%97%E9%BD%A2,%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%81%AE%E5%B9%B4%E9%BD%A2%EF%BC%89%E5%88%A5%E9%9D%A2%E7%A9%8D&text=%E3%82%B9%E3%82%AE%E3%83%BB%E3%83%92%E3%83%8E%E3%82%AD%E3%81%AE%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%88%86%E5%B8%83,%E3%81%BB%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%A9%E8%A6%8B%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82)」スギ・ヒノキ林に関するデータ

琉球文化に習い、海辺で過ごす「はまうり朝食」客室の目の前に広がる自然海岸で爽やかな朝を迎える沖縄の伝統料理を盛り込んだ特別朝食

琉球王朝時代より旧暦と共にある沖縄の年中行事の一つ「はまうり（＊3）」は、女性たちの無病息災と幸せを願い海水で心身を清める祭祀で、旧暦の3月3日にあたります。行事のあとに浜で食事をしていたことにちなんで、星のや沖縄のシェフが沖縄伝統の「三月御重（さんぐゎち うじゅー）」を華やかに仕立てました。施設前に広がる自然海岸にて、爽やかな朝を過ごすことができます。

＊3 「はまうり（浜下り）」とは、沖縄県の伝統行事で、旧暦3月3日に海辺へ下りて潮水で身を清め、災厄を払い、女性の健康や子孫繁栄を願う行事。

【はまうり朝食】

開催期間：2026年3月1日から5月31日

時 間：8:00、9:00

料 金：1人5,600円（税‧サービス料込）

備 考：1日8名まで

予 約：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa/dining/）にて、前日まで受付

伝統行事にちなんだ演目を楽しむ「はまうりあしび」海から風が渡る道場での華やかな演舞

海風がわたる敷地内の道場で、かつて海辺に集まって女性たちが歌い踊っていた「はまうり」にちなんだ演目を鑑賞。はまうりではフーチバー（＊4）餅を食べる習慣があることから、フーチバー香る泡盛とともに華やかな演奏を楽しみます。夕陽で煌めく海を眺めながら、波の音と琉球の音色に浸る優美なひとときを過ごすことができます。

＊4 沖縄の言葉で「ニシヨモギ」ヨモギの一種。健康祈願の意味で、フーチムチー（ヨモギ餅）が重箱に詰められている。

【はまうりあしび】

開催期間：2026年4月20日～4月24日

時 間：18:30～19:00

料 金：無料

予 約：不要

うりずんの風に喜ぶ植物を愛でる「ゆんたく庭めぐり」グスクウォールと海に包まれた緑豊かな植栽

「うりずん」は「潤い初め（うるおいぞめ）」が語源とされ、冬が明けて草木が色づくことで大地に潤いが増してくる季節です。星のや沖縄でも、月桃の花をはじめ、色とりどりの南国らしい草木が施設を彩ります。スタッフとともに庭をめぐりながら、古くから沖縄の生活に根付き、親しまれてきた植物に触れます。花粉によるストレスから離れ、海からの風で揺れる植栽の彩りに、春の訪れを感じられるプログラムです。

【ゆんたく庭めぐり】

開催期間：毎日開催

時 間：8:30～9:00

料 金：無料

予 約：要

風景に溶け込む芸術に出会う「海辺のアートDays」絶景とアートが織りなすバンタカフェアートが生む幻想的な空間「アートなそよ風」

星のや沖縄に隣接するバンタカフェでは、春のイベント「海辺のアートDays」を開催。崖の上からビーチへ広がる施設のデザインを活かし、敷地内のあちこちで海辺の景色と調和するインスタレーション作品を鑑賞することができます。春の温かい日差しの中、海風もアートのひとつに感じられる心地良い空間で、アートなドリンク片手に、自分自身の感性を大切にする有意義な時間を過ごせます。

【海辺のアートDays】

開催期間：2026年3月20日～5月24日（4月6日～12日を除く）

開催場所：バンタカフェ by 星野リゾート(https://banta-cafe.com/)

料 金：入場無料

参 考：https://banta-cafe.com/topics/

■星のや沖縄海に沈む夕日を臨むインフィニティプール

海と共に暮らす、琉球文化を昇華させた「グスクの居館」。沖縄の史跡から発想を得た「グスクウォール」と自然海岸に囲まれた敷地に、色彩豊かな畑と庭、海に臨む客室や沖縄文化を体験する道場が広がる、沖縄の贅沢を集めた海岸線に沿うリゾートです。

所在地 ：〒904-0327 沖縄県中頭郡読谷村字儀間474

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：100室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊 170,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）＊通常予約は2泊より

アクセス：那覇空港から車で約1時間（空港リムジンバスあり＜有料＞）

開業日 ：2020年7月1日

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyaokinawa

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pOIGZ9VyxgU ]