AI型教材「キュビナ」を開発・提供する株式会社COMPASS、お弁当箱をはじめ、さまざまな日用品の企画・製造・販売を手がけるスケーター株式会社と連携した小中学校向け探究学習プログラムを無償で提供開始

株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下COMPASS）は、株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下ShoPro）と共同開発している小中学校向けの探究学習プログラムの第八弾コンテンツとして、お弁当箱をはじめ、さまざまな日用品を展開するスケーター株式会社と連携したプログラムの提供と、利用申し込み受付を開始したことをご報告いたします。

スケーターと連携したプログラムの教材例※内容とデザインは変更となる場合がございます。

COMPASSは、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」を通じて、教科学習における知識・技能の個別最適な学びを支援していますが、その根底には、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの時間を生み出したいという創業時からの想いがあります。また、この力を育むには、知識だけでなく、思考・判断・表現力や学びに向かう力、人間性の涵養が重要であり、特に探究学習を通してこれらを深められると考えています。



キュビナにより創出された時間で学ぶことのできる、探究学習をより多くの子どもたちへ提供するため、これまでさまざまな企業と連携した小中学校向けの探究学習プログラムをShoProと共同で開発してまいりました。

今回はその第八弾として、お弁当箱をはじめ、さまざまな日用品を展開するスケーター株式会社と連携した「理科で学ぶお弁当箱の素材を科学する探究プログラム」を提供いたします。

本プログラムでは、理科で学んださまざまな物質の性質の知識を基に、材料とする物質の性質を活かしたお弁当箱の設計に取り組みます。映像教材でお弁当箱に使われる材料の特性や商品開発する上での工夫点を学び、それを実践する過程で目的に合わせた材料や構造を検討する視点を養います。様々な知識をお弁当箱の設計に応用させる体験から、学びを実生活に活かす発想力を育みます。

また、教科単元に紐づいており、普段の授業に取り入れていただきやすい点も本プログラムの特長です。例えば中学校1年生理科の学習指導要領にある「身の回りの物質とその性質」や、中学校3年生理科の「様々な物質とその利用」に紐づく単元等と連動して、思考・判断・表現力を育むプロセスを実践できる探究学習を提供いたします。

今回新たに追加するプログラムについて

利用申し込みについて

◆申し込み期間： 2026年2月4日～2026年8月31日

◆対象者： 全国の小中学校の先生

◆申し込み可能学年： 小学校1年生～中学校3年生

◆費用： 無償

◆申し込み：

下記プログラム一覧ページより、プログラムを選択のうえ、申し込みフォームからご利用をお申し込みください。

https://qubena.com/exploration/contents?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=lp2025_program(https://qubena.com/exploration/contents?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=lp2025_program)

◆申し込みについてのお問い合わせ先：

COMPASS探究学習プログラム担当 info@compass-e.com

公教育向け探究学習プログラムについて

本探究学習プログラムは、教科単元と実社会が紐づくテーマを課題にして、子どもたちが自ら考え、解決策を導く一連のプロセスを通じて、探究に必要な力（思考・判断・表現力、学びに向かう力・人間性）を育む教材です。さらに、コンテンツ制作にあたり日本を代表する企業パートナー様と連携をし、学校・先生向けに無償で提供してまいります。

＜特長＞

１.教科単元との紐づけ

- 教科学習での学びが実社会でどのように生きているのかを理解することで、教科学習への取り組み意欲を高め、子どもたちの学びに向かう力を育みます。

２.探究に必要な力（思考・判断・表現力）を養う

- 探究学習プログラムの授業が終わったあとにも継続して自分自身の探究を続けられるように、探究に必要な力としての思考の深め方、表現力としてのアウトプットの方法などを学びます。

３.社会に開かれた学び

- 実社会とのつながりを学ぶことで、子どもたちの世の中への興味関心や、自分自身の力で人生や社会をよりよくできるという実感を育みます。また、企業パートナーとの連携により、学校・先生向けに無償で提供いたします。

COMPASSは今後もShoProをはじめとする小学館グループと連携し、小学館グループの保有する豊富な教材およびコンテンツ等とのコラボレーションを実現することで、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」を主軸としたさらなる新規教材開発等のサービス拡充を図るとともに、COMPASSの創業の根幹でもあり、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」の開発提供の目的でもある、子どもたちの「未来を創る力」を育てるための“探究的な学び”を提供し、公教育におけるこれまでにない新たな学習体験の創造を目指してまいります。

◆スケーター株式会社について

URL：https://skater.co.jp/

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はレジャー用品・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

◆小学館集英社プロダクションについて

URL：https://www.shopro.co.jp/

「エデュテインメント」を理念に掲げ、メディア事業・エデュケーション事業を中心に事業を展開しています。

教育領域においては、長年にわたる幼児教室や通信教育の運営ノウハウを活かして幅広い世代へのサービスを展開しており、近年では小学生向けオンライン講座「小学館の探究楽習(R)」を一般向けにサービス提供しているほか、昨年10月より公教育パッケージとして小学生～高校生向けにも探究型学習教材「小学館の探究楽習(R)」を各教育機関や自治体向けに提供。大阪府と大阪市より受託し制作した公教育向けの探究教材「高校生向けEXPO教育プログラム」では、2025年の大阪・関西万博を題材に「未来社会」について考えることを目的にした自治体独自の“探究的な学び”を提供しました。

◆COMPASSについて

URL：https://qubena.com/



AIが児童生徒一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するAI型教材「キュビナ」を開発し、2021年度には小学校・中学校の5教科対応版をリリース。2022年度にはMEXCBTとの連携を行い、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」として学習eポータルのサービス提供を開始しました。さらに文部科学省検定済みの主要教科書に準拠した問題を搭載した「キュビナ 教科書×AIコンテンツ」を2023年度以降続々とリリースするなど、教科書と教材をシームレスに接続することで「子どもたちを中心としたシームレスなデジタル学習基盤」の構築を目指しています。

現在は全国170以上の自治体、小中学校約2,300校で100万人以上が利用しており、累計解答数は30億件を突破。全国の子どもたちのアダプティブラーニングによる知識・技能の習得を支援しています。また「日本e-learning大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」を受賞しています。

探究学習においては、経済産業省「未来の教室」実証事業において、数学と最先端テクノロジーを掛け合わせたSTEAM教育プログラムや複数教科横断型でSDGsについて学ぶ探究学習プログラムの企画・提供を、2年間にわたり千代田区立麹町中学校で実施。また、同省が実施した授業・個人探究で活用できる教材集「STEAMライブラリー」の開発事業では、複数教科横断型の「水産資源の持続可能性×水産業におけるテクノロジー活用」をテーマとしたコンテンツ制作・提供をしています。