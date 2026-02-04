創業1894年の老舗米ぬか化粧品メーカーが叶える、毎日のスキンケアで【スピ活】

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する株式会社リアル（本社：兵庫県神戸市）は、【美人ぬかストア】にて自社のスキンケア商品を販売。

近年、神社仏閣巡りやお守り購入など運気アップを目的とした「スピ活（スピリチュアル活動）」が人気を集めています。

「推し活」と関連した「推しの成功祈願」なども話題になる中、日常ケアに”願いを込める”動きが加速。

そんなトレンドを背景に、米ぬか由来の美容アイテムとして古くから親しまれてきた「神戸美人ぬか」ブランドから、神戸の須磨寺（上野山福祥寺）にて護摩を焚き、願いを込めてご祈祷いただいた“ご祈祷クリーム”シリーズが注目を集めています。

商品詳細はこちら :https://store.bijin-nuka.com/products/komenuka-cream4

“願いを込める”日々のケアに、3つの限定クリーム

安全・家族の幸せを願う

米ぬかハンド&スキンクリーム 家内安全

家族の健康や幸せを願う方へ。

無香料で毎日使いやすく、家族全員の肌をしっとり潤します。

〇容量：80g 〇価格：1,980円（税込）

詳細を見る :https://store.bijin-nuka.com/products/komenuka-cream1

合格・成功へ

米ぬかハンド&スキンクリーム 合格祈願

受験や資格試験、勝負シーンを迎える人へ。

ミントを中心にブレンドしたクレバーハーブの香りで、勉強に集中！サクラサクを祈ります。

〇容量：80g 〇価格：1,980円（税込）

詳細を見る :https://store.bijin-nuka.com/products/komenuka-cream3

良縁・恋愛成就

米ぬかハンド&スキンクリーム 恋愛成就

ダマスクローズやイランイランなどをブレンドした香りで“恋力アップ”をサポート。

日々のケアが良縁祈願につながる、キュートフローラルの香りのクリームです。

〇容量：80g 〇価格：1,980円（税込）

詳細を見る :https://store.bijin-nuka.com/products/komenuka-cream4

● 無香料／無着色／無鉱物油／アルコールフリー／パラベンフリー

※ 香りは天然精油によるもの

スピ活 × 日常ケアで新しい願かけ習慣を

創業1894年の老舗米ぬか化粧品メーカーの自信作。

米ぬか由来の保湿成分を贅沢に配合しており、べたつかずに毎日のハンド＆ボディケアに最適なアイテムです。

祈願やお願いごとを“形にする”プロセスとしてスピ活との親和性が高く、日々のルーティンと願いを無理なく結びつけられます。

「スピ活」は参拝だけでなく、「自分磨き」「願いを込めるケア」へと広がっており、SNSでも関連投稿が増加中。

クリームを手に取るたびに、自分自身や大切な人への願いを思い描く新しい習慣として、2026年も注目されることが期待されます。

株式会社リアルとは

株式会社リアルは創業131年目。1894年(明治27年)に神戸で創業した化粧品会社です。全国で先駆けてぬか袋 「美人ぬか」を商品化して以来、日本で古くから親しまれてきた〈米ぬか美容〉をいかした製品づくりに取り組んでまいりました。

これからも健やかで美しい素肌づくりのお役に立てるよう、世代を超えて受け継がれ愛される品をお届けしてまいります。

公式ショップ「美人ぬかストア」 :https://store.bijin-nuka.com/

ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp