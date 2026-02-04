「あなたらしく生きるために」をテーマに台東区民会館で開催　がん哲学外来 スヴェンソン メディカルカフェ

株式会社スヴェンソン

ヘアケアメーカーの株式会社スヴェンソン（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 児玉義則）レディス事業部は、がん患者様やご家族が抱える不安・悩みを解消したいという思いから実施している、がん哲学外来 スヴェンソン メディカルカフェを「あなたらしく生きるために」をテーマに、2026年2月11日（水・祝）に台東区民会館にて開催いたします。

スヴェンソン レディス事業部では、がん患者様やご家族が抱える不安・悩みを解消したいという思いから、2013年より全国30店舗において、延べ200回以上のメディカルカフェの取り組みを行っています。

2026年も一般社団法人がん哲学外来と共催し、東京・台東区民会館にて開催いたします。参加費は無料で、ご家族やご友人とのご参加も可能です。

当日は、「あなたらしく生きるために」をテーマに、がん患者様のアピアランスケアや自分らしさについて、4つの講話を実施します。また、がん哲学外来理事長 宗本義則氏をはじめとした、各種専門家への相談や、参加者同士の対話の時間を設けています。

スヴェンソン レディス事業部は今後も、様々な商品・情報の提供を通じて、人生を輝かせるためのライフタイムサポーターとして沢山の方々のサポートが出来るよう努めて参ります。

■がん哲学外来 スヴェンソン メディカルカフェ 概要

タイトル：がん哲学外来 スヴェンソン メディカルカフェ

あなたらしく生きるために ～がん患者のアピアランスケアについて～

日 時：2026年2月11日（水・祝）14:00～16:00（開場13:30）

場 所：台東区民会館 第5会議室 〒111-0033 東京都台東区花川戸2-6-5 8階

参 加 費 ：無料

定 員：50名

開催情報：https://svenson-medicalcafe2026.peatix.com

申込みフォーム：https://forms.gle/WJZA736Xj4aJY8VH7

■講話内容

1. あなたらしく生きるために ～がん患者のアピアランスケアについて～

一般社団法人がん哲学外来 理事長 宗本義則氏

2.がん患者の自分らしさって何だろう？

がん哲学外来シャチホコ記念カフェ 代表 彦田かな子氏

3.病院の相談室を活用する魅力とは

虎の門病院 がん相談支援センター 認定がん相談員 森岡江美氏

4.地域の社会資源 自分のケアは自分で決める

一般社団法人がん哲学外来事務局長理事 宮原富士子氏

■スヴェンソンのがん哲学外来 メディカルカフェの取り組みについて

スヴェンソンのがん哲学外来 メディカルカフェは2013年に新百合ヶ丘サロンから取組みをスタートしました。今後も定期的に開催を予定しております。開催情報はレディス スヴェンソンのホームページから確認いただけます。

レディス スヴェンソン イベント情報：https://x.gd/ETmWx

一般社団法人がん哲学外来サイト：https://gantetsugaku.org/cafe/gantetsugaku.org（全国がん哲学外来カフェ開催情報掲載）

■参考情報

【スヴェンソンのがん患者様への取り組みについて】

当社では医療用ウィッグも取り扱っており、ウィッグを通じて患者様やご家族の不安・悩みを知ることで、治療で必要となる様々なモノ・コトの提供に取り組んできました。

●モノの提供

ウィッグをはじめとするがん患者様向けの脱毛ケア商品の実店舗（サロン）販売だけでなく、爪や皮膚にあらわれる副作用をカバーする外見ケアアイテム、下着や入浴着など、治療中の生活で必要とされる商品を幅広く集めた通販事業「PreSta（プレスタ）」を展開。全国の病院にカタログを設置し、多くの患者様にパンフレットをお手に取っていただけるように活動しております。

PreSta（プレスタ）：https://ladys-store.svenson.co.jp/

●医療従事者専用のアピアランスケア総合情報サイト「アピプラ」

会員登録された医療従事者の方だけが見ることのできるアピアランスケア総合情報サイトとして、外見ケアを中心とした患者様のQOLを高める情報を提供しています。医療現場で患者様への外見ケア情報としてお役立てできる様々なコンテンツを取り揃えております。

アピプラ ： https://ladys.svenson.co.jp/medical/

■企業概要

社 名：株式会社スヴェンソン

住 所：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル17階 私書箱510号

創 業：1984年2月3日

代 表 者：代表取締役社長CEO 児玉義則

事業内容：男性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス、

女性向けウィッグの製造、販売、理美容サービス、ヘアケア商品の販売