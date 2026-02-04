世界で10万足以上を売り上げた人気フラットシューズが全面刷新VIVAIAのピュアファッションを体現！Margot(TM)︎ 3.0が登場

Pioneer ECOM Global LTD

「サステナブル x 快適さ x おしゃれさ」の三拍子が揃うピュア・ファッションやライフスタイルを届ける、シューズブランド VIVAIA（ビバイア、本社：アメリカ、代表：Jeff Chan ジェフ・チェン、以下：VIVAIA）はブランドを代表するアイコンモデル「Margot(TM)︎」をフルモデルチェンジした新作「Margot(TM)︎ 3.0」を2月4日よりVIVAIAオンラインストアと常設店舗で発売します。

2026年春夏コレクションのキーアイテムとなる本作は、クラシックな見た目はそのままに、ソール構造から素材に至るまでアップグレードを行い、履き心地を劇的に進化させました 。

「Margot(TM)︎ 3.0」の最大の特徴は、常識を覆すアウトソール。前足部に内蔵された反発性を高める「EVAクッション」は、フラットシューズ特有の薄型でスマートな外観を維持しながら、内部にはしっかりとしたクッション感を確保しました。 さらに、ミッドソールには超臨界TPU素材を採用することで高い反発力を実現。前足部に追加されたフレックスグルーブ（屈曲溝）が足の動きに柔軟に追従し、スムーズな歩行をサポートします。しっかりとしたサンドイッチ構造で薄底からは想像できない、驚きのクッション性へ到達しました。

■Margot(TM)︎ 3.0 製品特徴

1.足裏を支えるBASF製・高反発「トリプルレイヤーソール」

インソールには、大手化学メーカーBASF社製の高反発素材を新たに採用。優れた反発力と安定したサポート力を両立することから「トリプルレイヤーソール」と名付けられ、長時間の着用でも疲れにくい快適性を提供します。

2.靴擦れ知らずの「踵ピロー」吸い付くようなフィット感

多くの女性が悩む靴擦れに対し、「Margot(TM)︎ 3.0」は踵部分に「270° U-Cloud かかとパッド」を採用しました。肌に触れる部分にはランジェリーコットン素材を使用しており、新構造との相乗効果で、より密着感のある優しい履き心地を実現しています。

3.質感が向上したアッパーとアイコニックなNEWスクエアトゥ

アッパー素材の質感をアップグレードし、伸縮性が向上したことで、より上品で洗練された印象に仕上がりました。つま先はVIVAIAの象徴である「スクエアトゥデザイン」をよりバージョンアップさせ、着用した際の快適さとトレンドを両立しています。幅広の足にも優しくフィットし、外反母趾の方もストレスフリーに着用いただけます。

4.機能性を底上げするラバー配合

ラバー配合を改良した「EVAフォーム入りアップグレードラバーアウトソール」で、防滑性と耐摩耗性がさらに向上しました。雨の日や滑りやすい路面でも安心です。

■商品概要

商品名： Margot(TM)︎ 3.0（マーゴット 3.0）

価格：\18,900（税込）

発売日： 2026年2月4日（水）

販売カラー

・VIVAIAオンラインストア

ブラック、クリームアイボリー、ルビーレッド、ペールイエロー・アプリコット、ラメ入り・ベビーブルー・アプリコット

・常設店舗

ブラック、クリームアイボリー（その他カラーは順次販売予定）

■店舗情報

ハラカド店

店舗住所：150-0001

東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」2F

営業時間：全日11：00～21：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-harakado-store

新宿マルイ本館店

店舗住所：160-0022

東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館2F

営業時間：全日11：00～20：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-0101-store

二子玉川店

店舗住所：158-0094

世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンターテラスマーケット

二子玉川 蔦屋家電 2F

営業時間：全日10：00～20：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-futakotamagawa-store

グラングリーン大阪店

店舗住所：530-0011

大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン 南館2F

営業時間：全日11：00～21：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-grandgreenosaka-store

■VIVAIAについて

VIVAIAは2020年6月に設立されたグローバルライフスタイルブランドです。どんな場所でも、VIVAIAのシューズを履けば、快適な履き心地で自分のスタイルを楽しむことができます。VIVAIAは、才色あふれる世界中のメンバーにより設立され、シューズに使用するリサイクル素材を調達するために、リサイクル合成繊維製品を製造・販売する多国籍企業世界的なサプライヤーであるREPREVE(R)社と提携し続けています。現在では、東京、メルボルン、シンガポール、香港に店舗を設け、世界61カ国以上で、履き心地がよい、トレンドのシューズを幅広く顧客の皆様に提供しています。

VIVAIAの「VV」と「AA」は、それぞれ先のとがったシューズを履いた二人の女性が向かい合って立っているという姿を現した文字で、二つの「I」はペットボトルを表しており、二人の女性が腰を曲げて拾い上げる場面をイメージしています。女性の優しさや繊細さが地球を守るという意味がブランド名に込められています。

【会社概要】

会社名：VIVAIA JAPAN

日本支社：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿 1001

代表：Jeff Chan（ジェフ・チェン）

VIVAIAウェブサイト：https://vivaia.jp/

VIVAIA Japan公式インスタグラムアカウント：https://www.instagram.com/vivaia.japan/