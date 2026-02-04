京極夏彦×宮部みゆき 朗読イベント「百千鳥（ももちどり）　～ストーリーテラー～」開催決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年3月21日（土）に京極夏彦さんと宮部みゆきさんの朗読&トークイベント「百千鳥（ももちどり） ～ストーリーテラー～」を開催いたします。

昨年、印刷博物館館長に就任し、最新長編『猿』も話題の京極夏彦さん。そして、ライフワークとして書き続けている「三島屋変調百物語」シリーズがついに折り返しを迎えた宮部みゆきさん。

お二人の朗読＆トークイベントが今年も開催決定！

今回もスペシャルな特典付きチケットをご用意しています。

朗読演目は、京極夏彦さん著「えほん遠野物語」シリーズ（汐文社刊）収録の物語を朗読用に再構築した特別版。京極さんと宮部さん、お二人が交互に読み継ぎます。

また、今年はパーカッション、笛、音楽が加わり、物語とのコラボレーションも見どころのひとつです！

皆様のお越しをお待ちしております！

イベント詳細

【出演者】

京極夏彦

宮部みゆき

＜演奏＞

VoVonBon

渡辺亮（打楽器）

諫山一也（管楽器）

増山龍太 [サンダウナ] （電子楽器）

【開催日時】

2026年3月21日（土）15:00～16:30（開場・受付開始14:00～）

【会場】

ところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホールA

〒359-0023

埼玉県所沢市東所沢和田三丁目31番地3

▼ところざわサクラタウンまでのアクセスはこちら ※羽田空港からの直行往復バスもございます。

https://tokorozawa-sakuratown.com/access.html

【チケット種別】 ※チケットは2種類あります。

１.会場参加+サイン本付きスペシャルチケット 価格：11,550円（税込）※数量限定

＜特典＞

・榛原特製御朱印帳

・カプセルトイ券（1回分)

・単行本『猿』直筆サイン本

・角川文庫『青瓜不動』直筆サイン本

２.会場参加＋カプセルトイ券付きチケット 価格：4,400円（税込）

＜特典＞

・カプセルトイ券（1回分)

※全席指定席です。

※会場の都合により未就学のお子様はご入場いただけません。

※先着販売となりますので、上限枚数に達し次第、販売終了となります。

▼チケットの購入はこちらから

https://livepocket.jp/e/rbouk

※イベントに関するお問い合わせは上記チケット購入ページよりお願いいたします。

チケット購入期間

2026年2月4日（水） 12:00 ～ 2026年3月15日（日） 23:59

特典について

●榛原特製御朱印帳

創業200年の歴史をもつ老舗・和紙舗「榛原（はいばら）」が、本イベントのために特別に作製した和紙を使用した御朱印帳です。「吹き寄せ」と「富貴寄せ」を語呂合わせしたおめでたい文様で、五芒星と「三島屋」の荷印が草花の中に散りばめられた、かわいらしいデザインです。

●カプセルトイ券（1回分）

京極さん、宮部さんの著作のカバーの表と裏を完全再現した、書影アクリルキーホルダーがカプセルトイになって登場！ 作品数は全8種、分厚い作品はその分キーホルダーも分厚くすることにこだわりました！

※カプセルトイ券は当日の物販コーナーで追加購入が可能です。

●単行本『猿』直筆サイン本

●角川文庫『青瓜不動』直筆サイン本

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

登壇者プロフィール

撮影／森 清京極夏彦（きょうごく・なつひこ）

1963年、北海道生まれ。小説家・意匠家。印刷博物館館長。日本推理作家協会監事。94年『姑獲鳥の夏』でデビュー。『魍魎の匣』で第49回日本推理作家協会賞長編部門、『嗤う伊右衛門』で第25回泉鏡花文学賞、『覘き小平次』で第16回山本周五郎賞、『後巷説百物語』で第130回直木三十五賞、『西巷説百物語』で第24回柴田錬三郎賞、『遠野物語remix』「えほん遠野物語」シリーズなどで遠野文化賞、『遠巷説百物語』で第56回吉川英治文学賞、功績などに対し第8回桑沢賞、第62回埼玉文化賞、第29回日本ミステリー文学大賞を受賞。他著に『虚実妖怪百物語 序／破／急』『虚談』『死ねばいいのに』『オジいサン』『鵼の碑』『了巷説百物語』『狐花 葉不見冥府路行』『病葉草紙』『書楼弔堂 霜夜』など、多数。

撮影／ホンゴユウジ宮部 みゆき（みやべ みゆき）

1960年、東京生まれ。

87年「我らが隣人の犯罪」でオール讀物推理小説新人賞を受賞してデビュー。『龍は眠る』で第45回日本推理作家協会賞長編部門、『本所深川ふしぎ草紙』で第13回吉川英治文学新人賞、『火車』で第6回山本周五郎賞、『蒲生邸事件』で第18回日本ＳＦ大賞、『理由』で第120回直木賞、『模倣犯』で第55回毎日出版文化賞特別賞を受賞。ほか、受賞歴多数。近著に『猫の刻参り 三島屋変調百物語拾之続』『宮部みゆきのおすすめ本 2020-2024 in 本よみうり堂』など。