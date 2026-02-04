【仙台市】若年層の精神障害者保健福祉手帳所持者が10年で2倍超に急増！「就職後職場定着率96%」で若者の社会復帰を実現する「就労移行ITスクール仙台駅前通り」新規オープン！

メンタルヘルスラボ株式会社

うつ病や発達障害のある方の就労支援事業（就労移行ITスクール、自立訓練ITリワーク）を展開するメンタルヘルスラボ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：古徳一暁）は、2026年2月1日（日）、宮城県仙台市に「就労移行ITスクール仙台駅前通り」を開設いたしました。仙台市において、精神障害者保健福祉手帳を持つ18歳～29歳の若者は、平成26年度からの10年間で約2.3倍（701人→1,634人）に急増しています※1。当社は、うつや発達障害などで将来への不安を抱える若年層に対し、需要の高いITスキル習得と、業界トップクラス96%の定着率を誇る就労支援を提供することで、自分らしく働ける社会復帰をサポートします。

■開設の背景：仙台の若者におけるメンタル不調の急増。障害をキャリアの停滞にさせないための拠点開設。

仙台市が公表した「障害関係統計値の推移（令和6年7月）」によると、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は年々増加の一途をたどっています。 中でも特筆すべきは、これから社会で活躍する18歳～29歳の若年層の動向です。平成26年度の701人から、令和5年度には1,634人へと、約10年間で2.3倍以上に急増しており、全年代の中でも極めて高い増加率となっています。

若くしてメンタル不調を抱えることは、就職や将来のキャリアに対する大きな不安に直結します。しかし、従来の福祉サービスの枠組みでは、「働けること」がゴールになりがちで、その先の「キャリアアップ」や「自己実現」まで描ける環境は十分とは言えませんでした。

従来の福祉サービスにおける「就労」という枠組みをを超え、私たちは「障害という線引きのない社会の実現」をミッションとして掲げます。

物理的・心理的な障壁を超えて価値提供が可能なITスキルは、障害の有無による機会格差を是正する最も有効な手段の一つです。「就労移行ITスクール仙台駅前通り」は、障害で困難を抱える若者に対し、市場価値の高い技能習得の機会を提供することで、福祉的保護の対象から、社会価値を生み出す主体者への変容を支援します。 多様な人材がそれぞれの特性を活かし、身につけたITスキルを武器に社会参画を果たしていきます。本事業を通じて、私たちは誰もが自分らしく活躍できる包摂的な社会モデルの構築に貢献してまいります。

■「就労移行ITスクール仙台駅前通り」3つの特徴

就労移行ITスクール卒業生の平均職場定着率就労移行ITスクール卒業生の職種別就職割合1. 卒業生の約44%がIT企業へ。需要の高まっているITスキルに特化したカリキュラム

ITに強い人材の需要が高まる中、当スクールでは一般的な事務スキルに加え、プログラミングやWebデザインなどのITスキルに特化したカリキュラムに力を入れています。未経験からでも着実にスキルを身につけることができ、就労移行ITスクール全体では、卒業生の約44%がIT企業に就職という業界内でも著しく高い実績を達成しています。

2. 安定した就労を実現！業界内トップクラスの就職後定着率96％

就職後、「働きつづけられるか不安」「うまくいかなかったらどうしよう」と、不安や悩みを抱える方は少なくありません。就労移行ITスクールでは、こうした皆様の不安や悩みに合わせ、「プランニングシート」を作成し、一人ひとりに合ったサポートを行うことで、安定した就労への土台創りを実施しています。そして、就労に必要なスキル習得から就職活動、就職後も企業との間に入って徹底的に職場定着をサポートしています。 その結果、就職後定着率96％という業界内平均（約60％）を大幅に上回るトップクラスの実績を達成しています。

3. 独自の就職先の開拓で「より良い就職」へ

運営元のメンタルヘルスラボでは、「障害者雇用クラウド」という障がい者雇用を行う企業向けのサービスも提供しており、独自の就職先企業を開拓しています。 卒業後も納得して働き続けていただくため、特に以下の2点を大切にしています。

１. 一般雇用と同等の条件があること（給料面、待遇など）

２. 就職後のサポートが充実していること

企業への障がい者雇用サポートを行っているからこそ、IT職種の求人も多く、企業との最適なマッチングと職場への定着を最大限サポートできます。

就労移行ITスクール仙台駅前通りメンバーからのコメント

この度、就労移行ITスクール仙台駅前通りを開所できましたことを、心より嬉しく思っております。 ITスキルは、今の時代を切り拓く“翼”のような存在です。 業界を問わず求められる力であり、働き方の選択肢を大きく広げ、未来へ飛び立つための確かな武器となります。 私たちは「The Borderless World～障害という線引きをなくす～」を理念に、 障がいのある方が安心して学び、挑戦し、成長できる場所をつくりました。 ここ仙台駅前通りから、一人ひとりの“はたらく”が羽ばたいていくことを願っています。 地域とのつながりを大切にしながら、 学びと就労を結ぶ架け橋として、実践的なスキル習得と丁寧なサポートをお届けします。 新しい一歩を踏み出したい方、 未来へ向かって飛び立ちたい方、 「安心できる居場所」そんな事業所を目指して、スタッフ一同、全力で伴走いたします。 ぜひ、就労移行ITスクール仙台駅前通りへお越しください。 あなたの未来が、ここから動き出します。 こちらでお願いいたします。

就労移行ITスクール仙台駅前通りメンバー写真就労移行ITスクール仙台駅前通り内装写真【就労移行ITスクール仙台駅前通りの概要】

事業所名：就労移行ITスクール仙台駅前通り

住所：〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町1丁目6-23インテリックス仙台ビル201号室

JR、地下鉄「仙台駅」から徒歩8分

地下鉄「広瀬通」から徒歩9分

就労移行ITスクール仙台駅前通りのお問い合わせ

随時、ご相談・見学・体験利用も行っております。

見学や体験を通して、利用のイメージを掴んでいただきたいと考えております

見学・体験は無料ですのでご安心ください。

少しでも気になる方や詳細をご希望の方は、下記の連絡先にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

サービスサイト：https://itschool-lp.logz.co.jp/

■サービスコンセプト

THE BORDERLESS WORLD. ～「障害」という、線引きをなくす～

障害の有無に関わらず、自分らしく生き、自分らしく働くことを、世の中の当たり前にしたい。そんな想いをもちながら、就職とその定着を支援しています。プログラミングやWebデザインなどのITスキルに特化したカリキュラムを強みに、トレンドであるIT職種分野での障害者雇用を生んでいます。

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「メンタルダウンしない世界を創る」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都港区北青山2－7－13プラセオ青山ビル3階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業、

福祉医療介護業界特化の転職プラットフォーム「メンラボジョブ」、

福祉医療介護業界特化のM&A仲介事業「メンラボM&A」

サイト：https://logz.co.jp/

就労移行ITスクール：https://itschool-lp.logz.co.jp/

※1出典：仙台市「障害関係統計値の推移について（令和6年7月23日）」より

※正式記載方法に準じて「障がい者」を「障害者」と記載しています。