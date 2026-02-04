ブッキング・ドットコム、アジア太平洋（APAC）地域における2026年の「春節」の旅行トレンドを発表！

Booking.com Japan K.K.

【2026年2月4日】

「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に、多種多様な宿泊施設や旅行体験、フライト、レンタカーを提供する世界最大級のデジタルトラベルプラットフォーマー Booking.com は、2026年2月の「春節」の大型連休を前に、中国、香港、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムの旅行者によるBooking.comの検索データ*をもとに、アジア太平洋（APAC）地域における2026年の春節期間（検索対象期間：2026年2月14日～2月22日のチェックイン予約）の旅行動向を発表いたします。

■2026年の「春節」に人気の海外旅行先

ブッキング・ドットコムの最新データによると、APAC地域の旅行者の間では、今年の春節期間を海外で過ごしたいという意欲が高まっていることが明らかになりました。なかでも、日本は依然として旅先として高い人気を誇り、2026年の「春節」にAPAC地域の旅行者に人気の海外旅行先トップ10において、「東京」が1位となり、「大阪」が9位にランクインしました。

また、東南アジアの人気も高く、バンコクやクアラルンプール、シンガポールといった主要都市はもちろん、ちょうど春節期間の2月が「乾季」にあたり、天気が良く過ごしやすいベトナム中部高原の避暑地・ダラットや、ビーチリゾートのダナン、フーコック島なども人気上位に入りました。

ブッキング・ドットコム、検索ランキング 2026年の「春節」に人気の海外旅行先 トップ10

1位 東京（日本）

2位 バンコク（タイ）

3位 クアラルンプール（マレーシア）

4位 ダラット（ベトナム）

5位 台北（台湾）

6位 シンガポール

7位 ダナン（ベトナム）

8位 フーコック島（ベトナム）

9位 大阪（日本）

10位 ソウル（韓国）

■2026年の「春節」に人気の日本の旅行先

2026年の「春節」にAPAC地域の旅行者に人気の日本国内の旅行先トップ10をみると、東京、大阪、福岡がトップ3となり、続いて、札幌がランクインしました。2026年の春節期間は、札幌市内で開催される「さっぽろ雪まつり」（開催：2026年2月4日～2月11日）は終了していますが、札幌を起点に、冬ならではの北海道の雪景色や食などを楽しみたいインバウンド層が多いことがうかがえます。また、長野県・白馬村や新潟県・湯沢町といった、スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツが楽しめる冬のリゾートエリアもトップ10入りしました。

さらに今回、トップ10入りはしていませんが、温泉地の人気も高まってきており、有名な温泉地の別府や由布院、箱根は、いずれも前年よりも高い人気となっています。

ブッキング・ドットコム、検索ランキング 2026年の「春節」に人気の日本国内の旅行先 トップ10

1位 東京（東京都）

2位 大阪（大阪府）

3位 福岡（福岡県）

4位 札幌（北海道）

5位 京都（京都府）

6位 白馬（長野県）

7位 那覇（沖縄県）

8位 名古屋（愛知県）

9位 湯沢（新潟県）

10位 富士河口湖（山梨県）

ブッキング・ドットコムでは、その地域ならではの旅の最新トレンドなどを踏まえながら、世界中の旅行者の皆さまに、多種多様な宿泊施設や移動手段、現地でのアクティビティまで、旅行の際に必要となるサービスをシームレスかつ簡単にご提供できるよう、引き続き尽力してまいります。

*調査方法：

本調査は、2026年1月6日～2026年1月13日の期間、中国、香港、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムの旅行者がブッキング・ドットコムのサイト内で宿泊検索した回数を元にしたランキングデータで、検索対象期間は2026年2月14日～2026年2月22日のチェックイン予約です。

###

Booking.comについて

1996年にアムステルダムにて設立され、Booking Holdings Inc.（NASDAQ：BKNG）の一員として、「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に掲げています。多種多様な宿泊施設と移動手段を簡単かつワンストップで予約ができるプラットフォームを通して、世界中のお客様に思い出に残る体験を提供しています。また、ブッキング・ドットコムでは、ロイヤルティプログラム「Genius」に登録することで、世界中の数十万軒もの対象施設や対象のレンタカーで割引や旅行特典を利用することができます。詳細については、ブッキング・ドットコムの公式SNSアカウント （@bookingcom_jp）、もしくは https://news.booking.com/ja をご覧ください。