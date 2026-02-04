「こんな姿を見られるなんて」吉岡里帆が絶賛する、ゆりやんレトリィバァ初監督作の魅力とは？　さらにお互いの師匠的存在についても。J-WAVE『UR LIFESTYLE COLLEGE』2/8(日)放送

株式会社J-WAVE

ゆりやんレトリィバァ、吉岡里帆

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週日曜18:00～18:54に吉岡里帆がお届けしている番組『UR LIFESTYLE COLLEGE』。2月8日（日）のオンエアでは、お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァをゲストに迎えてお届けします。

話題はゆりやんレトリィバァが初監督を務め、2月6日(金)に全国公開となる映画『禍禍女』について。

作品を鑑賞した吉岡は、まず主演の南沙良について「彼女のこんな姿を見られる日が来るなんて思わなかった」と率直な驚きを口にします。

これまでのイメージを大きく更新する演技に心を動かされたと語り、あわせて意外性と納得感を併せ持ったキャスティングにも感嘆の声を寄せました。

トークでは、ホラー映画というジャンルを選んだ理由や、ゆりやんが“これまでの自分だからこそ描けた表現”についても掘り下げていきます。

番組ではそのほかにも、映画監督という新たな立場に立ったことで見えてきた自身の変化や、ロサンゼルスを拠点とする現在のライフスタイルについても語られます。さらに、お互いが大きな影響を受けてきた“師匠的存在”に触れる一幕も。

二人の息の合った対談の様子を、どうぞお聴き逃しなく！

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260208180000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260208180000)

■番組概要

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：UR LIFESTYLE COLLEGE

放送日時：2026年2月8日（日）18:00～18:54

ナビゲーター：吉岡里帆

ゲスト：ゆりやんレトリィバァ（お笑い芸人・映画監督）

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/lscollege/

番組Twitter：https://twitter.com/lifestyle_ur

番組Instagram：https://www.instagram.com/lifestyle_ur813/

『UR LIFESTYLE COLLEGE』は、心地よい音楽とともに、より良いライフスタイルを考える吉岡里帆がお届けする54分間の番組です。より豊かなライフスタイル、より良い生き方とは？ 自然とのふれあい、生きた街の音、素敵な本や映画、音楽、そして、人とのつながり……さまざまなジャンルのゲストと考えていきます。