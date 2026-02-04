高橋尚子さんのランニングクリニック＆特別パーティー付グアム「ココ・ロードレース2026」発売

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）は、「ココ・ロードレース2026」開催にあたり、グアム政府観光局、ぴあ株式会社協力のもと、高橋尚子さんのランニングクリニックと特別パーティーが付いたツアーを2月4日（水）より発売します。

ココ・ロードレースは、2006年よりグアム政府観光局が主催しているランニングイベントで、今年は4月12日（日）にタモン地区イパオ・ビーチパーク周辺をメイン会場として、ハーフマラソンと4人1組の5km駅伝リレーの2種目で開催されます。

HISでは、ココ・ロードレースをより満喫いただけるよう、数々の国際大会で優勝をし、現在はスポーツキャスターとしてもご活躍されている高橋尚子さんをお迎えし、ランニングクリニックと特別パーティーをご用意したツアーを発売します。ランニングクリニックでは、翌日の大会に備え、ランニングやストレッチを行います。ウェルカムパーティーと、大会終了後にはアフターパーティーをヒルトン グアム リゾート＆スパ「The Gallery」で開催し、高橋尚子さんと一緒にビュッフェスタイルのお食事やレース攻略に向けアドバイスいただきます。ツアー参加者には、高橋尚子さんのサインとイラストが入った限定Tシャツをプレゼントいたします。また、ハーフマラソン・駅伝種目の代行エントリーも可能です。

高橋尚子さんのランニングクリニック＆特別パーティー付

グアム・ココ・ロードレース2026 グアム4日間

https://www.sports-his.com/marathon/guam-koko/

発着地：成田空港

旅行代金：178,000円～198,000円（大人お1人様/2・3名1室利用/燃油サーチャージ込み）

※各空港発着ツアーもご用意しております。

※特別企画が付かない「ココ・ロードレース」参加のみのツアーもご用意しております。

※航空券、ホテルは付いておらず、特別企画と「ココ・ロードレース」にご参加いただける

現地発着ツアー「はっぴぃマラソンパック」もご用意しております。

オプショナルツアー代金：58,000円（大人お1人様）

HISは、グアムの自然豊かな美しい景色を舞台にマラソンをお楽しみいただける体験の提供を通じて、グアムのマラソン文化の認知拡大を図るとともに、大会とランナーを繋ぐ架け橋であり続けたいと考えております。