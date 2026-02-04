【FC今治高校 里山校】2026年度入試を終えて、3期生 86名の合格を発表　合格者の7割以上が県外生、全国および海外から多様な志願者が集う

学校法人今治明徳学園

本入試の結果をもって、FCIは開校から3年目にして全学年が揃いました。2026年度はこれまでに積み重ねてきた学びと挑戦を土台に、より多様な生徒が集う環境のもと、新たなステージへと歩みを進めます。

■2026年度入試の結果

・募集人数（定員）：80名

・出願者数：108名

・受験者数：105名

・合格者数：86名

・実質倍率：1.22倍

■多様な視点で一人ひとりと向き合う、独自の入試体制

＜マッチング入試の内容＞

FCIでは、点数では測れない一人ひとりの「人間のちから」を重視した入試を実施しています。今年度からは、推薦入試・一般入試という枠組みを見直し、前期入試・後期入試の二期制を導入しました。これは、受験生一人ひとりと丁寧に向き合い、本校の教育に共感し、ともに学びをつくっていけるかを確かめるためです。

入試では、書類や面談、対話的なプログラムを通して、受験生がこれまでどのように考え、何に挑戦してきたのか、そしてこれからどのように3年間の学校生活に向き合おうとしているのかを丁寧に受け止め、FCIとのマッチングを総合的に判断して選考を行いました。

今回合格した生徒たちは、正解のない問いに向き合い、仲間と学び合いながら成長していくFCIの学びに強い関心と意欲を示してくれました。本校では、入学後も一人ひとりの興味・関心を起点にした探究的な学びを通して、自分の言葉で考え、行動できる力を育んでいきます。

- 前期入試：エッセイ等による書類審査、自己PR動画、個人面接、ワークショップでのパフォーマンス選考- 後期入試：エッセイ等による書類審査、自己PR動画、個人面接、1泊2日の合宿型ワークショップでのパフォーマンス選考

＜面接官＞

入試には、校内のコーチ陣に加え、教育・経済・スポーツ・アート・ビジネスなど、各分野の第一線で活躍する有識者が面接官として参加。一人ひとりの背景や価値観、可能性を多角的に受け止める体制を整えています。

- 主な面接官

岡田武史（学校法人今治明徳学園 学園長／株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役会長）

細田眞由美（前さいたま市教育長／うらわ美術館館長／兵庫教育大学客員教授／東京大学公共政策大学院講師）

鈴木寛（東京大学教授／慶応義塾大学特任教授／前文部科学大臣補佐官／社会創発塾塾長／日本サッカー協会参与／元文部科学副大臣）

小泉泰郎（株式会社FiNC technologies 取締役）

藤沢久美（株式会社国際社会経済研究所 理事長）

菅宏司（教育経営デザイン株式会社 代表取締役／倉敷芸術科学大学 学長特別補佐／一般社団法人キッズゲート 理事）

櫻井将（エール株式会社 代表取締役）

原ゆかり（株式会社SKYAH 代表取締役／ガーナNGO MY DREAM.org 共同代表）

渡部晋作（クリエイティブディレクター／合同会社石 代表）

矢野将文（株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役社長）

※敬称略

■合格者について- 出身中学校所在地

北は青森県、南は沖縄県まで、全国各地から生徒が集まりました。愛媛県内からの進学者が最多の25名となり、愛媛県に次いで生徒が多い順に、東京都（11名）、神奈川県（7名）、愛知県（6名）、静岡県（4名）、群馬県・千葉県・茨城県・長野県・岐阜県・奈良県・岡山県・高知県（2名）、青森県・山形県・福島県・埼玉県・三重県・滋賀県・京都府・兵庫県・広島県・山口県・福岡県・長崎県・熊本県・大分県・鹿児島県・沖縄県・海外（1名）と、29都府県・海外1エリアより、86名の生徒が合格しました。

- 男女別

合格者86名のうち、男子生徒が56名、女子生徒が30名となりました。

■2026年度入試を経て学園長 岡田武史のコメント

3期生として、86名の皆さんが加わってくれることになりました。

今年度の入試では「エラー・アンド・ラーン」を重ねる中で、自己PR動画を取り入れるなど新たな取り組みに挑戦し、選考のハードルを一段引き上げました。

その結果、「どうしてもFCIに入りたい」という強い意志を持った生徒が集まってくれたと感じています。

FCIの教育理念で大きな柱となるのが「主体性」と「異なるものを受け入れる姿勢」です。学校から一方的に与えられて学ぶのではなく、コーチたちそして仲間と一緒になり、FCIを創っていく。そのプロセスこそが、FCIの学びだと考えています。

ようやく3学年がそろい、いよいよ学校としての真価が問われると思っています。FCIを選んでくれた3期生の皆さん、共にもっともっといい学校にしましょう！

校長 辻正太のコメント

今年度も全国各地から出願をいただき、FCIらしい多様性にあふれる入試となりました。大切な高校3年間を過ごす場としてFCIを選び、ともに歩もうとしてくれた皆さんに、心からの敬意と感謝を伝えたいと思います。

この1年間、在校生たちは「用意された正解に乗る」のではなく、一人ひとりがオーナーシップを持ち、自ら動き、対話し、挑戦することを大切にしてきました。地域や社会と関わりながら学ぶ彼らの姿は、少しずつFCIという場の輪郭を形づくり、その実践に触れたことが志願のきっかけになったという声も多く届いています。

今年度の入試では、1年間を通じてマッチングを重視し、FCIの考え方や学びのあり方を丁寧に共有してきました。その結果、より深くFCIを理解し、ともに3年目のFCIを創っていこうとする生徒が集まってくれたことを、何より心強く思っています。

入学までの時間は、これまでの当たり前を一度問い直し、自分なりの違和感や問いを大切にしながら、どんどんチャレンジしてほしいです。FCIは完成された学校ではありません。生徒一人ひとりが当事者となり、ともに学びをアップデートし続ける学校です。4月から始まる新しい日々を、仲間とともに創っていけることを楽しみにしています。

■FC今治高校 里山校とは

FCIは主体的に動き、自分で考え、仲間と共に助け合える新時代のキャプテンの育成を目指す学校です。社会のなかで多様な仲間と学びあう新しい学びの仕組みを整え、実学・実践を重視した独自のカリキュラムを展開しています。

【学びの特長】

主体性と多様性を重視：学校が提示しているルールは「法律を守ること」「命に関わる危険を避けること」「他人の学びを妨げないこと」の３つだけ。それ以外は生徒もコーチも問いや疑問、課題に向き合い、ともに考えながら、自己選択と決定を積み重ねて学びの場を創り上げます。

地域と連携した実学・実践：「エラー・アンド・ラーン」を学びの姿勢とし、授業や地域社会での実学・実践を通じて知識と経験を蓄積。自分らしく社会を切り拓く力を育みます。

探究思考のカリキュラム：多彩なカリキュラムパートナーとの出会いから夢中になれるテーマを探究。生徒一人ひとりの興味や関心を大切に、主体的な学びを促します。

学校名：学校法人今治明徳学園 FC今治高等学校 里山校

住所 ：〒794-0081 愛媛県今治市阿方甲287番地

開校 ：2024年4月1日

公式サイト：https://fcihs-satoyama.ed.jp/