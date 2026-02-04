韓国発の人気キャラクター「エスターバニー」とのスペシャルコラボ決定 うさぎになってHop Step Jump！「PUROSPRINGPARTY」が3月19日（木）よりスタート

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）が運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）は、2026年3月19日（木）から6月2日（火）までの期間で、スペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」を開催します。

本イベントは、“春のパーティ”をテーマに、ピューロランドのキャラクターたちがうさぎになりきって、館内各所をポップでカラフルに彩る期間限定のスペシャルイベントです。

注目は、新作のパレード「はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる」です。キャラクターたちは、パステルカラーを基調としたうさぎモチーフの新デザインのコスチュームで登場。うさぎになりきったキャラクターたちとともに、みんなで飛び跳ねたり、一緒になって盛り上がれる春の特別なパーティをお届けします。大ジャンプや宙返りのアクロバットなど、見応えたっぷりのダイナミックな演出にも注目です。さらに、楽曲は令和のヒットソングメーカー玉屋2060%(Wienners)さんが担当。テンポの良いサウンドとともに、会場全体で楽しめるパレードとなっています。

さらに、韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”とのスペシャルコラボレーションも実施。館内各所に登場するコラボ装飾のほか、ハート型ミラーやフラットポーチなど、ここだけのスペシャルグッズも展開。コラボを記念したスペシャルフードメニューも販売されます。

期間中は、ふんわりお花が咲くキュートなコスチューム姿で登場する「PUROSPRINGPARTY スペシャルグリーティング」（有料・事前予約制）や春をイメージしたコスチュームを着たキャラクターたちが元気いっぱいにお出迎えするウェルカムグリーティングを開催。また、ポップでカラフルな期間限定フードメニューやグッズも必見です。

カラフルでキュートなうさぎたちの春のパーティを、ぜひピューロランドで体験してください。

スペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」詳細

【概要】

開催期間：2026年3月19日（木）～ 6月2日（火）

詳細：https://www.puroland.jp/event-campaign/2026_purospringparty/

【ストーリー】

うさぎになってHop Step Jump！

ピューロランドのカラフルでポップな春のパーティ！

ピューロランドのあちこちに

ふわふわパステルカラーのカラフルなお花が咲いてるよ♪

うさぎになりきったキャラクターたちと一緒に

春のピューロランドをポップに楽しんじゃおう！

【実施内容】

・パレード「はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる」

・エスターバニー×サンリオピューロランド コラボレーション

・カラフルなお花がたくさん咲いたフォトスポット

・PUROSPRINGPARTY スペシャルグリーティング（有料・事前予約制）

・カラフル&ポップな春のパーティが楽しめる期間限定フードメニュー

・春らしいパステルカラーが使われた期間限定グッズ

新作のパレード「はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる」 ハローキティたちがフレンチガーリー×うさぎモチーフな新コスチュームで登場！

ピューロビレッジでは、みんながウサギになりきって、盛り上がれる新作パレードを上演。特製のピューロキャロットケーキをみんなでつくり、うさぎになって飛び跳ねる、ピューロランドの春のパーティです。

キャラクターとライブエンターテイナーたちは、春らしいパステルカラーを基調としたうさぎモチーフの特別コスチュームで登場。

令和のヒットソングメーカー玉屋2060%(Wienners)さんが担当したパレードの楽曲に加えて、大ジャンプや宙返りといったアクロバットなど、ピューロランド初となるダイナミックなパフォーマンスにも注目です。

■上演時間：約20分

■上演場所：1F ピューロビレッジ

■出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、

シナモロール、ウィッシュミーメル

＜音楽＞ 玉屋2060％（Wienners）

銀河系パンクバンド Wienners のメンバー。ギターボーカル、作詞・作曲を担当。アーティスト、アイドル、歌い手などへの楽曲提供ほか、CM楽曲制作も多数行なっている。

韓国発の人気キャラクターが初登場！ エスターバニー×サンリオピューロランド コラボレーション

「PUROSPRINGPARTY」と韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”のスペシャルコラボレーションが実現！

“エスターバニー”と「PUROSPRINGPARTY」のコスチュームを着たサンリオキャラクターたちのオリジナルグッズを発売。ハート型ミラーやフラットポーチなど、スペシャルグッズが登場します。

また、コラボメニューや館内各所にコラボ装飾も登場予定です。

春らしいモチーフがあしらわれたフレンチガーリーなフォトスポットが登場

館内には、パステルカラーが印象的な春らしいモチーフを使ったフォトスポットが登場。うさぎになりきってJump！をしたり、カラフルなお花がたくさん咲いたフォトスポットで素敵な写真を撮ってお楽しみください。

■開催場所：3F エントランス

春らしいコスチュームのキャラクターたちとご挨拶！グリーティング

ふんわりお花が咲くキュートなコスチュームを着たキャラクターたちと会える「PUROSPRINGPARTY スペシャルグリーティング」を実施します。参加者には「オリジナルポストカード（6枚セット）」をノベルティとしてプレゼント。素敵な春のひと時をお過ごしいただけます。

■開催場所：1F イベントコーナー

■出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、

シナモロール、ウィッシュミーメル

※有料・事前予約制。

※詳細は必ず各ホームページをご確認ください。

また、知恵の木ステージではパークオープンから約10分間、春をイメージしたコスチュームを着たキャラクターが遊びにくるウェルカムグリーティングも開催します。

カラフル＆ポップな春のパーティが楽しめる期間限定フードメニュー

「PUROSPRINGPARTY」オリジナルメニューも期間限定で販売します。春をテーマに、キャラクターたちが彩るカラフルなプレートメニューやスイーツ、ドリンクが多数登場。数量限定販売の「 Spring Special(ハート)お食事ワッフルBOX(ミニフランク＆カップサラダ) 」はオリジナルカードのノベルティが付いた、春にぴったりのモーニングセット。他にも「マイメロディのハムカツピンクカレー」や「ハローキティのキャロットオレンジケーキ」など、味はもちろん、ビジュアルにもこだわったラインナップです。春らしいポップな印象のメニューは、思わず写真に収めたくなる可愛さ。SNS映えも抜群で、イベントの楽しさをさらに盛り上げます。

うさぎモチーフやお花など春らしいパステルカラーがかわいい期間限定グッズ

【オリジナルカードのノベルティ付】 Spring Special(ハート)お食事ワッフルBOX (ミニフランク＆カップサラダ) 1,300円マイメロディのハムカツピンクカレー 1,650円ハローキティのキャロットオレンジケーキ 950円マイスウィートピアノのストロベリーブラウニーとピンクもちのベリークレープ 950円

「PUROSPRINGPARTY」期間限定で、オリジナルグッズを展開します。新作コスチューム姿のマスコットやアクリルキーホルダーのほか、キャラクターたちとお揃いの飾りがついたカチューシャも登場。写真を撮る際のアイテムとしても使えるバルーンなど、春のイベントを楽しむのにぴったりなアイテムが登場します。

マスコット（全6種）各3,300円アクリルキーホルダー（全7種） 各1,430円カチューシャ（全6種） 各3,190円バルーン 1,100円ランチトートバッグ 3,300円

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※価格は全て税込です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2月4日（水）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

