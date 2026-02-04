“世界初”の人工流れ星実証プロジェクト「Starlight Challenge」始動！PR TIMES、auエネルギー&ライフ、タカラスタンダード、トラスコ中山の4社とコーポレートパートナー契約を締結

株式会社ALE

世界初の人工流れ星を目指すスタートアップ企業の株式会社ALE（エール、本社：東京都港区、代表取締役/CEO：岡島礼奈、以下ALE）は、2026年2月4日（水）に、東京・渋谷のコスモプラネタリウム渋谷で記者発表会を実施、世界初の人工流れ星実証プロジェクト「Starlight Challenge」（以下、本プロジェクト）のミッション概要を発表いたしました。

またプロジェクトの始動とあわせて、株式会社PR TIMES（東京都港区、代表取締役 山口 拓己）、auエネルギー&ライフ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 齋藤茂）、タカラスタンダード株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長 小森大）、トラスコ中山株式会社（東京都港区、代表取締役社長 中山哲也）の4社と、本プロジェクトにおけるコーポレートパートナー契約を締結いたしました。

人工流れ星実証プロジェクト「Starlight Challenge」のキックオフキービジュアル

本プロジェクトの目的

■2028年度内の実証を目指す“世界初”の試み。高層大気の科学研究に貢献

本プロジェクトは、高度400キロメートル弱の地球周回軌道に打ち上げた人工衛星から、流星源となる独自開発の金属球を放出し、人工的に流れ星を発生させることで、夜空を流れる人工流れ星ショーの実証を目指す“世界初”の宇宙エンターテインメントミッションです。ALEは、本プロジェクトの実証を2028年度内に行うことを目標としています。※1

ALEによる人工流れ星は、天然の流れ星と比べてゆっくり流れることが特徴です。また、人工流れ星の観測を通じて、流れ星が発生する高度60～80kmの中間圏における大気成分や風速などのデータを取得することが可能です。

ALEは、こうして得られた観測データをサイエンスコミュニティに提供し、飛行機や気球による観測が困難で、これまで十分なデータが得られてこなかった高層大気の科学研究に貢献します。

■コーポレートパートナーとの連携プロジェクトを実施

PR TIMESとの連携プロジェクト：「Starlight Challenge」の認知拡大を図る「地上の星プロジェクト」を実施

コーポレートパートナーのPR TIMESの協力のもと、「Starlight Challenge」をより多くの方に知っていただくために、「地上の星プロジェクト」を実施し、賛同いただく企業を募集します。

日本にある企業という星は、人々の願いを叶えようと地上で輝いています。「地上の星プロジェクト」では、賛同企業をその企業理念とともに募り、「地上の星」として鑑賞できるイベントを実施します。

ALEによる世界初の人工流れ星の挑戦は、企業をはじめ多くの人々を勇気づけ、そんな挑戦を応援したいという人も集まると考えています。そうした応援の輪が広がっていくことで、挑戦と応援が循環していく社会が実現できるものと信じています。

auエネルギー &ライフとの連携プロジェクト：「流れ星でんき」のサービス提供開始※2

コーポレートパートナーのauエネルギー&ライフの協力のもと、「auでんき」の仕組みを活用した小売電気プラン「流れ星でんき」を2026年2月4日より全国※3でサービス提供を開始します。

「流れ星でんき」は、ALEとauエネルギー＆ライフとの協業を通じて、人工流れ星実証プロジェクトを後押しできる世界初※4の応援型の電力プランです。

また、契約者限定の特典として、実際の宇宙開発の現場を体験できる体験機会や、人工流れ星の放出試験の見学、ALEによる流れ星サイエンスワークショップへの参加など、人工流れ星ミッションをより身近に体感できる機会を提供します。

タカラスタンダードとの連携プロジェクト：ホーローパネルの宇宙実証を実施

コーポレートパートナーのタカラスタンダードの協力のもと、ホーローパネルを使った技術実証を行います。ホーロー素材の宇宙耐性の確認および今後ミッションへの導入可能性およびホーローへの特殊印刷技術によるカラー印刷の実証が目的です。現状の宇宙開発おいて、塗料は、真空中で揮発してガス化（アウトガス）してしまい光学機器や太陽光パネルへの付着による機能低下や機能不全を起こす可能性があること、さらに紫外線などへの耐性が必要なため、人工衛星の宇宙に露出している部分への採用には課題がありました。

ホーローは、金属面800℃を超える高温でガラス素材をコーティングする技術です。ガラス素材にカラー印刷した後に高温で焼き付けることでアウトガスが発生せず、ガラスの化学的耐久性の強さにより紫外線からも保護されます。

人工衛星の曝露部分に特定波長のカラーを使用できるようになると、地上観測による人工衛星などの光学的追跡など、軌道上でのランデブー・ドッキング時のセンサーや光学の目印として活用できることで精度向上などが期待できます。

今回のタカラスタンダードとの連携プロジェクトでは、各パートナー企業のロゴを印字したロゴパネルを製造し、人工流れ星衛星に搭載予定です。

トラスコ中山との連携プロジェクト：日本国内での宇宙産業活性化のための取組みを実施

コーポレートパートナーのトラスコ中山の協力のもと、トラスコ中山のお取引先である3,729社の仕入先、5,680社 の小売店、その先の無限にいるモノづくりユーザーへ、ALEと本プロジェクトのPRを行い、応援企業を募ります。また、トラスコ中山のプライベート・ブランド商品など、機械工具等を提供いただきALEのモノづくりを支援してもらうほか、大量の工場用副資材の在庫を保有し、自社物流システムによる即納環境を持つトラスコ中山が、ALE との協業を活かし宇宙産業のニーズに対応した商品の取扱いを拡大することで、宇宙産業における副資材の調達環境の最適化をはじめ、宇宙産業活性化に貢献していきます。

本プロジェクトは、コーポレートパートナーとの連携・協業を通じて、多くの皆様とともに人工流れ星を実現する仕組みを築くことで、単なる宇宙イベントにとどまらず、人々に夢を届け、次世代のこどもたちが宇宙やサイエンスに興味を持つきっかけを創出します。さらに、人工流れ星という新たな文化の創造と、観測データをサイエンスコミュニティへ提供することで、科学の進歩にも貢献する歴史的プロジェクトとなります。

今後の本プロジェクトの進捗に、ぜひご期待ください。

※1：2026年2月4日時点での計画です。開発の進捗により時期が変更になる可能性があります。

※2：本件に関する詳細に関して、別途プレスリリースをご用意しております。

※3：沖縄、一部離島を除く。関西電力エリア・四国電力エリアについては、2026年2月24日より提供予定。

※4：当社調べ。

本プロジェクトの概要

■人工流れ星に込めたALEのミッションと科学的価値

ALEは「科学を社会につなぎ 宇宙を文化圏にする」というミッションを掲げ、宇宙を舞台とした新たな事業創出に挑戦しております。その中核となるのが、人工流れ星をエンターテインメントとして提供し、同時に科学の発展にも貢献する本プロジェクトです。

人工流れ星は、人工衛星から独自開発の金属の粒（流星源）を放出し、大気圏に再突入させることで、人工的に流れ星を発生させる技術です。高度約400kmの軌道に投入された人工衛星に、流れ星の素となる流星源を搭載し、その位置・方向・速度を精密に制御して放出することで、高度60～80kmの中間圏に人工流れ星を発生させます。一粒あたりの可視範囲は約 200kmを想定しており、天然の流れ星と比較して、ゆっくり流れることが特徴です。また、人工流れ星から得られる高層大気データは、気候変動メカニズムの解明に向けた重要な手がかりとして活用されます。

人工流れ星は、宇宙航空研究開発機構（以下、JAXA）などの安全基準に準拠しています。過去のミッションでは、打ち上げ場所や宇宙での活動にあたって、日本政府、JAXA、各国関係機関との調整を経て、人工流れ星ミッションを安全に実施する基準を確立しました。今回のミッションにおいても、各国の関係法令を遵守しつつ、この弊社独自に確立した安全基準に基づき安全にミッションを行う予定です。

流星源は、地球および宇宙双方の環境への影響がないことを確認した無害な物質です。流星源は高度約60～80kmで完全に燃え尽きるため、宇宙デブリとなることはなく、地上に落下する恐れもありません。

■過去2度のミッション失敗と、3度目の挑戦

ALEはこれまで、2019年1月および2019年12月に2度の人工流れ星ミッションの打ち上げを行いました。いずれのミッションにおいても、人工衛星の打ち上げおよび軌道投入には成功しましたが、人工衛星に搭載した放出装置の動作不良により、流れ星の放出には至りませんでした。

過去2度のミッションは、打ち上げ時期が連続していたため、1機目の結果を十分に反映したうえで2機目の開発を行うことができず、同一設計の人工流れ星放出装置を搭載していました。1機目および2機目で発生した放出装置の動作不良について、JAXAをはじめとする外部専門家とともに、詳細な設計確認および現象分析を実施しました。

その結果、高真空環境下において金属同士が接触することで固着する現象が発生し、流星源の放出に想定以上の力を要したことで、放出装置の充填部が正常に動作しなかった可能性が高いと判断しました。これらの検証結果を踏まえ、3機目の人工衛星に搭載する放出装置では、高真空環境下でも物体の固着が起こりにくい設計を採用し、放出装置の充填部の構造を改良しました。

この設計変更により、過去に発生した動作不良を回避し、人工流れ星ミッションを確実に実行できる設計となっています。

本プロジェクト始動にあたっての各社代表コメント

■株式会社ALE 代表取締役 岡島礼奈のコメント

私たちは、人工流れ星によって、人々の心を動かし、地球に笑顔を増やしたいという壮大な夢を追い求めています。これまでに2度の挑戦を経て、多くの学びと経験を積み重ねてきました。2019年の最初の挑戦では、人工衛星の打ち上げから軌道上での動作や軌道降下ミッションも完遂しました。また2022年の2度目の挑戦でも、放出装置の動作不良により、流れ星の放出は叶いませんでした。悔しさと、ご期待に沿えなかった申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

それでも、私たちは決して諦めません。この2度の失敗から得た教訓は、何物にも代えがたい財産です。動作不良の原因はすでに特定し、対策も万全です。もちろん、科学の世界では「100%」という言葉は安易には使えません。しかし、これまでの失敗を徹底的に分析し、何度も改良を重ねた結果、次回は限りなく100%に近い成功確率を実現できると確信しています。三度目の正直となる今回の挑戦こそ、人工流れ星の実証を成功させ、世界中の人々に忘れられない感動体験をお届けします。

■株式会社PR TIMES執行役員 竹内一浩のコメント

私たちは、ミッション「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」を掲げています。人工流れ星という世界初の取り組みを失敗してもあきらめず挑戦される本活動は、まさに心を揺さぶられるものであると共感し、流れ星に希望を抱く人が一人でも多くなるよう協力させていただくことになりました。この度、他の誰かを喜ばせようと「地上で輝く星（＝企業）」を応援するプロジェクトを発足し、応援の輪を広げてまいります。

■auエネルギー&ライフ株式会社 代表取締役社長 齋藤茂のコメント

私たちは、「でんきのチカラで未来をツナぐ」という企業理念のもと、エネルギーを通じてお客さまと未来をつなぐ架け橋でありたいと考えています。「流れ星でんき」は、電気という身近な存在を通じて、宇宙開発と暮らしをつなぎ、電気がもたらす価値や体験を広げる取り組みです。今後も、革新的なテクノロジーやパートナーと共に、エネルギーで毎日の暮らしを豊かにし、お客さまと日本をEnergize（活気づけ）していきたいと考えています。

■タカラスタンダード株式会社 代表取締役社長 小森大のコメント

当社は創業110年を超える歴史を礎に、住宅設備機器業界で培ってきた高品位ホーローやガラスフリットの技術を活かし、宇宙事業に挑戦します。企業理念である「より快適できれいな暮らしに貢献」を地上から宇宙へ拡張し、宇宙空間を快適な生活の拠点にすることを目指してまいります。宇宙でも人と人が心から触れ合える「くつろぎと癒し」を創造し、地上での当たり前の暮らしを宇宙でも実現することで、未来社会に貢献してまいります。

■トラスコ中山株式会社 代表取締役社長 中山哲也のコメント

トラスコ中山株式会社は、機械工具の卸売業として日本のモノづくりを陰で支えるプロツールサプライヤーです。「人の思いつかないことを考え、人のやらないことをやる」をポリシーに歩んできた当社は、ALE様の世界初の人工流れ星プロジェクトに自社と通じるものを感じ、成功を通じて日本のモノづくりの素晴らしさが世界に伝わることを期待しています。