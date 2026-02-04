【TIGER MOUNTAIN】加納大輔 個展「Egg Chain Drips」2月4日（水）より開催
TIGER MOUNTAINギャラリーでは、2026年2月4日（水）から3月1日（日）まで、グラフィックデザイナー・加納大輔さんの個展「Egg Chain Drips」を開催します。
雑誌『NEUTRAL COLORS』やデザインジャーナル『Ilmm』をはじめ、ブックデザインや展覧会広報物など、芸術・文化領域を中心に数多くの仕事を手がけてきた加納大輔。単なるブックデザインにとどまらず、取材や印刷なども含め、本づくりのプロセスそのものにデザインとしてどのように関与できるかを追求してきました。本展では、これまでの仕事のなかで用いてきた用紙、印刷、書体、判型といったグラフィックデザインの「フォーマット」を、加納自身の別の仕事へと転用する試みを通して、「グラフィックデザインは何を伝え、どのように働くのか」という根源的な問いを浮かび上がらせます。
また、加納があらたに立ち上げた出版レーベルMeianより、本展と同名の刊行物『Egg Chain Drips』、「グラフィックデザインを捉え直す活動であり、レーベルのステートメントでもある」と加納自身が語る『Meian』の2冊を会場にて先行販売します。
本のなかに白紙を差し挟む判断さえ、ひとつのグラフィックデザインである──展覧会と出版物を通して、グラフィックデザインが果たす作用を明らかにする試みを、ぜひ会場にてご覧ください。
［Exhibition］
加納大輔 個展「Egg Chain Drips」
会期：
2026年2月4日（水）～3月1日（日）
営業時間：水－土 13:00～20:00 / 日 13:00～18:00
定休日：月、火、祝日 ※2月11日（水・祝）は特別営業（13:00～18:00）
空間デザイン：
板坂留五
会場：
TIGER MOUNTAIN ギャラリー
住所：東京都港区虎ノ門3-7-5 虎ノ門Roots21ビル 1階
［BOOK］
『Egg Chain Drips』
デザイン：加納大輔
写真：足立涼、Asako Nakamura、加納大輔
翻訳：和田悠馬
校正：未次佑希恵
印刷：八紘美術、Neutral Colors、加藤文明社、丸上プランニング、グラフィック
製本：望月製本所
空押し：コスモテック
協力：ソノベ、ライブアートブックス
出版：Meian
流通：NEUTRAL COLORS
発行日：2026年2月4日
プロフィール
Photo by Ryo Adachi
加納大輔 Daisuke Kano
1992年生まれ。グラフィックデザイナー。芸術・文化領域を中心にブックデザイン、展覧会広報物などを手がける。多摩美術大学版画専攻非常勤講師。主な仕事に、雑誌『NEUTRAL COLORS』（NEUTRAL COLORS、2020年-）、デザインジャーナル『Ilmm』（FLOOAT、2024年-）、ニコラ・ブリオー著『ラディカント』（フィルムアート社、2022年）など。
https://www.daisukekano.com
関連イベント
会期初日となる2月4日（水）には、どなたでも参加可能なオープニングパーティを開催。2月7日（土）には、本展の会場デザインを手がける建築家・板坂留五さんと加納さんによるトークイベントを開催します。そのほか、編集者やデザイナーをゲストに迎える関連イベントも開催予定。詳細は後日、TIGER MOUNTAINのSNS(https://www.instagram.com/tigermountain_books/)にてお知らせします。
「Egg Chain Drips」オープニングパーティ
日時：2月4日（水）18:00～20:00
参加費：無料／申込不要
デザインが立ち上がる空間づくり
板坂留五 × 加納大輔
TIGER MOUNTAIN ギャラリートーク
日時：2026年2月7日（土）13:00～14:30
参加費：会場 1,100円（税込）／オンライン 550円（税込）
お申し込みはこちら：
https://tm-talk-20260207.peatix.com/
会場概要
Photos by Leo Arimoto
TIGER MOUNTAIN（タイガーマウンテン）
コンテンツレーベル黒鳥社が企画・運営する書店＋ギャラリー。書店スペースでは、約3800冊の書籍を扱い、その9割以上が古本。デザイナーや装丁家ごとに構成された書棚を軸に、アート、デザイン、人文、文学など幅広いジャンルの書籍を取り揃えています。併設のギャラリースペースでは、デザインや出版を軸とした企画展やイベントを不定期で開催しています。
https://www.instagram.com/tigermountain_books/
［お問い合わせ・取材のご相談］
本展に関するお問い合わせ、および加納大輔さん、TIGER MOUNTAINへの取材のご相談は、
info@tigermountain.jp（黒鳥社・鈴木）までご連絡ください。