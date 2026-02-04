コロナ・セロ、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック開幕に向け総勢10名のグローバル・アスリート・アンバサダーを発表！日本からは平野 歩夢選手が選出

AB InBev Japan 合同会社

アンハイザー・ブッシュ・インベブ（以下、エービーインベブ）が展開する「コロナ エキストラ」のノンアルコール商品「コロナ セロ（Corona Cero）」は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのワールドワイドパートナーとして、同大会における新たなグローバル・イニシアチブ「TIME CERO（タイム・セロ）」を発表しました。

本取り組みは国際オリンピック委員会（IOC）およびAthlete365との協働により展開されます。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを通じて、コロナ セロのグローバル・プラットフォーム「FOR EVERY GOLDEN MOMENT（この冬、忘れられない瞬間を味わおう）」をさらに確固たるものにし、“有意義なゴールデン・モーメントは、いつでも、どこでも、どんな季節にも起こりうる”というメッセージを世界に発信していきます。そして、「TIME CERO」を共に体現する「Team Corona Cero（チーム・コロナ セロ）」として、グローバル・アスリート・アンバサダー10名のラインアップを発表しました。

コロナ セロはオリンピックのワールドワイド・パートナーとして、競技の緊張感の中でもアスリートがリラックスし、“いま、この瞬間”に意識を向け、心身のバランスを保てる環境づくりを支援します。「TIME CERO」は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの複数会場で展開され、自然を感じられるスペースや競技後のリトリート体験を通じて、すべてのオリンピアンに開かれたプログラムとして提供されます。

■「Team Corona Cero」グローバル・アスリート・アンバサダーの紹介

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを舞台に、コロナ セロのブランド理念を体現するグローバル・アンバサダーは以下の10名です。日本からは平野 歩夢選手が選出されました。彼らは大会期間中、自身のオリンピック体験を発信しながら、ピークパフォーマンスと心身のリラックスの両立を実践し、特別なイベントを通じてファンと交流します。

- アリアンナ・フォンタナ：ショートトラック（イタリア）- 平野 歩夢：スノーボード（日本）- キャシー・シャープ：フリースタイルスキー（カナダ）- ケイティ・オーマロッド：スノーボード（英国）- ルーカス・ピニェイロ・ブラーテン：アルペンスキー（ブラジル）- マリーフィリップ・プーラン：アイスホッケー（カナダ）- マーク・マクモリス：スノーボード（カナダ）- マット・C・スミス：クロスカントリースキー（南アフリカ）- マット・ウェストン：スケルトン（英国）- スザンヌ・シュルティング：スピードスケート（オランダ）■リラックス、リチャージ、そして祝福の瞬間を提供する「TIME CERO」

TIME CEROは、アンバサダー全員が署名する「リラクゼーション条項（Relaxation Clause）」から始まります。これは、競技期間中の休息、回復、そして“いま、この瞬間”を大切にするというコミットメントであり、コロナ セロらしい新しいパートナーシップの形を象徴しています。

パリ2024大会以降、コロナ セロはアスリートが自然とつながる体験型スペースを展開してきました。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでは、これをさらに進化させ、選手村内に「Cero Stress Zones（セロ・ストレス・ゾーン）」を設置。競技の合間にリフレッシュできる緑豊かな空間に加え、「モバイル・プラントショップ」を併設し、選手が自室に植物を持ち帰ることができます。さらに、記念品として刻印可能なコロナ セロの“ゴールデンボトル”が贈呈されるほか、さまざまな国の選手が集うホスピタリティゾーン「Casa Corona（カーサ・コロナ）」が設置され、各国のNOC（国内オリンピック委員会）が提供するNOCハウスとも連携します。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック後には、アンバサダーはコロンビア沖のエコ保護区域に位置する「Corona Island」での「TIME CEROリトリート」に招待され、ミシュランクラスの体験を通じて自然と再びつながる機会が提供されます。

■ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでのファン体験

法定飲酒年齢に達した人向けに、ミラノおよびリヴィーニョでコロナ セロの体験型アクティベーションが開催されます。Corona Hotel（山岳ロッジ）、Casa Corona、ビアガーデン、ポップアップなどを通じて、喧騒から離れ、リラックスし、自分自身の“ゴールデン・モーメント”を祝う機会を提供します。これらの施策の多くが、Oceanic GlobalのBlue Standard認証を取得。持続可能な建設、使い捨てプラスチック削減、適切な廃棄物管理を徹底しています。

これらのファン体験を通じて「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」プラットフォームは、日常の瞬間とオリンピックの栄光を重ね合わせ、“ゴールデン・モーメントは世界のどこにでもある”というメッセージを伝えます。

■エービーインベブ グローバルプレミアムブランドプレジデント：リチャード・オッピー コメント

「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」は、メダルや記録だけを指すものではありません。オリンピックの旅路を忘れがたいものにする、わずかながらも有意義な瞬間こそが“ゴールデン・モーメント”です。コロナ セロのアンバサダーやオリンピアンたちは、「TIME CERO」を通じて心をほどき、スロープサイドや選手村、あるいは自宅で仲間とビールを片手に祝杯を挙げる瞬間まで、あらゆる場面でそのひとときを味わうことができるでしょう。

■グローバル・アスリート・アンバサダー：キャシー・シャープ（カナダ）コメント

冬季五輪は一瞬一瞬がとても速く過ぎていきます。だからこそ、その一つひとつがどれほど特別かを見失いがちです。私が「Team Corona Cero」に惹かれたのは、成功とは結果だけでなく、その過程をどう味わうかにあるという考え方。「TIME CERO」は、立ち止まり、今を感じ、道中の瞬間そのものに価値を見いだすという私の信念そのものです。

■コロナビールとは

世界180ヵ国以上で愛されている、メキシコ発祥のプレミアムビール。すっきり、さっぱり飲める爽快感が特徴で、良質な原料だけを使用し、飲みやすさにこだわって仕上げたその味わいは他に真似できないコロナ エキストラだけのオリジナルです。大自然にいるような開放感をもたらし、仲間たちと自然に会話が弾むコロナ エキストラは、ライムをボトルに挿し込むスタイルで世界中に愛されています。

“THIS IS LIVING”

コロナ エキストラが掲げる「THIS IS LIVING」は、人生における本質的な豊かさや歓び、価値観の大切さを示唆するブランドメッセージです。コロナ エキストラは自然を愛し、日常の喧騒から離れ、仲間と一緒に掛け替えのない時間を作り出すきっかけを提供します。

・公式ブランドサイト：https://corona-extra.jp/

・公式Xアカウント：@CoronaExtraJPN https://twitter.com/CoronaExtraJPN