日本限定10台「Bentley Something Blue Collection」2日間限定 特別展示イベント開催

ベントレー モーターズ ジャパン

ベントレーモーターズ ジャパンは、日本限定10台の特別仕様車「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner（ベンテイガ・サムシングブルー コレクション バイ マリナー）」の特別展示イベント「Bentayga Something Blue Collection - 今を生きる女性のそばに -」を、2026年2月21日（土）～22日（日）に、六本木ヒルズ 大屋根プラザ（住所：東京都港区六本木6-10-1）にて開催いたします。

本イベントは、『今を生きる女性のそばに、Something Blueがある。』をテーマに仕立てられた特別な展示空間です。日本限定10台の特別仕様車「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner」を、柔らかな光と幸福感に包まれた女性らしい世界観の中でご覧いただけます。

「Bentayga Something Blue Collection」は、花嫁が結婚式で身につけると幸せになれるとされる4つのアイテム――Something Old、Something New、Something Borrowed、Something Blue――から成る“Something Four”に着想を得て命名されました。幸運を運び、ブルーを纏うことで女性のしなやかな強さをそっと支え、日常を凛と整えてくれる「Something Blue」。それは今を生きる女性に静かに寄り添い、ときに心を守り、ときに一歩を踏み出す勇気をくれるプロテクティブチャームです。

展示会場では、Something Blueをイメージしたブルーフラワーで会場を装花し、ご来場者を華やかにお出迎えいたします。会場内にはベントレーオリジナルのティースタンドを設置し、温かいお飲み物などをご用意しております。

また、「Bentayga Something Blue Collection」に加え、マリナーの伝統的なカラーを復活させたモードな限定車「Bentayga Atelier Edition」もあわせて展示いたします。

華やかで幸福感に満ちたSomething Blueの空間と、クールでスタイリッシュなAtelier Editionの空間で、モデルごとの対比的なベントレーの魅力をお楽しみいただくことができ、女性だけでなく男性にも、そしてご夫婦やカップルでもお楽しみいただける空間となっております。ぜひこの機会に、ベントレーの世界観をお楽しみください。

さらに、展示やカフェラウンジ以外にも、ベントレーのクラフツマンシップを象徴するレザーワークショップも開催いたします。その場でイニシャルを刻印し、あなただけのレザーキーホルダーを制作いただけます。※事前ご予約制

また、インスタグラムキャンペーンとして、Bentley Motors Japan公式インスタグラム（@bentleymotors_japan(https://www.instagram.com/bentleymotors_japan/)）をフォローいただき、「#BentaygaSomethingBlue」「#BentaygaAtelierEdition」「#Bentley」「#ベントレー」と投稿いただいた方には、ささやかなギフトをご用意しております。

2日間限定の特別な空間で、ベントレーならではのクラフツマンシップと唯一無二の「Bentayga Something Blue Collection」の世界観をご体感ください。

開催概要

＜イベント名＞

「Bentayga Something Blue Collection - 今を生きる女性のそばに -」

＜日時＞

2026年2月21日（土）～22日（日）11時00分～20時00分

＜会場＞

六本木ヒルズ 大屋根プラザ（住所：東京都港区六本木6-10-1）

＜イベント内容＞

・日本限定10台「Bentayga Something Blue Collection」展示

・「Atelier Edition」（ライトオニキス、ライトエメラルド）展示

・レザーワークショップ（ご予約はこちらから：https://www.bentleymotors.jp/world-of-bentley/experiences/bentley_something_blue_ws/）

※ご予約枠に限りがありますので、あらかじめご了承ください。

Atelier Edition 詳細URL：https://www.bentleymotors.com/jp/ja/models/bentayga/bentayga-atelier-edition.html

ベントレーリテーラーフェアのご案内

ベントレーの各正規販売店による「Bentayga Something Blue Collection」「Bentayga Atelier Edition」のリテーラーフェアも開催いたします。モデルに関するご相談やご案内も可能ですので、ぜひお気軽に販売店にもお立ち寄りください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82456/table/262_1_1e92c4ca75605ced82ee1225002c0272.jpg?v=202602040121 ]

＜リテーラーフェアご応募フォーム＞

https://www.bentleymotors.jp/world-of-bentley/experiences/bentley_something_blue_retailer_fair/