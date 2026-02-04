2026 Miss SAKE埼玉大会に出場するファイナリスト発表記者会見を実施しました

一般社団法人Miss SAKE

この度、Miss SAKE埼玉大会実行委員会（東京都渋谷区神宮前6-23-4-2F 株式会社Fam Lab.内、代表取締役森田真衣）は2026 Miss SAKE埼玉大会に出場するファイナリストのお披露目を2026年1月28日（水）に武蔵一宮氷川神社 呉竹荘にて行いました。

応募総数30名の中からオーディションにて選出された6名がファイナリストとしてお披露目されました2026年2月28日（土曜日）に行われる「2026 Miss SAKE埼玉大会」に向け、この先一ヶ月間「ナデシコプログラム埼玉」のプログラムを受け、埼玉県の魅力を学んでいただくとともに、日本酒、日本文化のアンバサダーとしての教養を身につけていただきます。

2026 Miss SAKE 埼玉は埼玉県の魅力を地酒を通して発信し、地域活性や観光誘致など様々な役割を担えるアンバサダーです。地域の魅力を発信する存在として活動するため、地域への貢献意識の高い方や、日本酒に対する関心の高い女性を求めております。



【Miss SAKE埼玉出場者の条件について】

日本酒および日本文化に親好のある女性。

社会貢献への意識が高い女性。

グローバルな感覚を持ち合わせた女性。

“美しさ”を追究している女性。

＜応募資格＞

満20歳以上39歳以下であること（2025年4月1日現在）

未婚の女性であること

日本国籍を有すること

＜埼玉代表としての資格＞

出身

埼玉に住んでいる/住んでいた

埼玉にお勤め（通学）している/していた

親族が住んでいる、ゆかりがある

【2026 Miss SAKE埼玉大会開催概要】

主催： Miss SAKE埼玉大会実行委員会

イベント名称：2026 Miss SAKE埼玉大会

開催日時： 2026年2月28日（土）13:00~15:00

場所： 武蔵一宮氷川神社 呉竹荘（〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１－４０７）

当日内容： 12:30 開場

13:00 開宴

15:00 閉会 (審査発表、グランプリ決定含む)

チケット販売

販売開始：2025年11月1日（土）18:00～ ※チケット完売次第終了／キャンセル不可

選考会・レセプションパーティー

登録料（食事・日本酒ペアリング付 / 手土産付）：9,800円（税込）／人

当日現金での購入：10,000円（当日は現金のみ／クレジット決済不可）

お問い合わせ

観覧チケット購入サイト：https://misssake-saitama2026.peatix.com/

当日ご希望の場合は下記メールアドレスまでお問い合わせください。

📩 misssake.saitama@famlab.co.jp

ファイナリスト6名

「Miss SAKE」のこれまでの活動

Miss SAKEは、伝統ある日本酒と日本文化の魅力を、日本国内外に発信する美意識と知性を身につけたアンバサダーを選出する目的で一般社団法人Miss SAKEが主催、2013年9月よりスタート致しました。外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと開催された2013年10月開催の選考会において、初代の「2014 ミス日本酒（2014 Miss SAKE）」が誕生。それより13年間、日本国内だけでなくハワイ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、バルセロナ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間400件以上行っております。

2016年度には、海外初となる Miss SAKE USAがニューヨークで選出され、その後台湾、上海、オーストラリア、インドなどでも大会を開催いたしました。米国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化事業」と報じられ、高く評価されました。2023年は香港、ベトナムでのMiss SAKE コンテストを開催し、13年目となる2026 Miss SAKE では、国内の各地方大会、海外大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化事業として、発展し続けていきます。

【本件に関するお問い合わせ】

Miss SAKE埼玉大会実行委員会 担当：森田

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4-2F

Tel/Fax：03-6823-2935

Mail：misssake.saitama@famlab.co.jp

