AIデータ社、“音づくりの匠の技と感性を、AIで未来へつなぐ” 「AI MusicCraft on IDX」リリース ～ 楽器製造の品質・工程・技術継承・輸出対応を一元AI化 ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、アコースティック楽器、電子楽器、管弦打楽器などの製造業者・ブランド企業向けに、製造知識・品質情報・輸出証跡・ブランド資産を統合管理できるAIソリューション『AI MusicCraft on IDX』の提供を開始しました。

熟練のクラフト技術、部品情報、品質履歴、ブランドストーリーといった“音づくりの現場知”を、生成AIとナレッジRAGで資産化・再活用します。

▼楽器製造・電子楽器業界向けAIプラットフォーム「AI MusicCraft on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/music/)

■AI MusicCraft on IDX の主な機能

楽器製造・電子音響分野に特化したAIテンプレートを多数搭載。

■「匠の技 × 品質 × 音のブランド」を守るAI基盤

- 工程ノウハウ管理機能：木材乾燥、組立、調律など職人技術の知識をAIが学習・提案- 電子基板・部品管理機能：仕様変更・型番・技術仕様の履歴をAIが整理・検索- 品質検査 × クレーム対応履歴機能：修理履歴・部品交換・音質対応をAIが分析・回答- 海外輸出対応機能：RoHS、CE、CITESなど国際規制情報をAIが整理・提供- ブランド保護 × ストーリー管理機能：製品の来歴・設計思想・真贋情報をAIが管理- 技術継承 × 教育機能：若手育成のための質問にAIが専門知識で回答

AI MusicCraft on IDX は、国内伝統メーカーからグローバル展開するブランド企業まで、クラフトマンシップと先端技術が融合する製造現場をAIで支援します。プロジェクトサイト「AIファクトリー」では、導入事例、クラフトAI活用動画、ESG対応事例を公開中。

■詳細・無料トライアルのお申し込みはこちら：

https://www.idx.jp/aifactory/list/music/

■無料PoC・導入相談 受付中

「技術継承が属人化している」「音質クレームや修理履歴が管理しきれない」 そんな現場課題に対応したPoCプランをご用意しています。お気軽にご相談ください。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています